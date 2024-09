Reuters: októbertől rengeteg olaj érkezhet a Barátság kőolajvezetéken

Portfolio 2024. szeptember 10. 20:26

Az orosz Lukoil várhatóan októberben újraindítja a kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába és Magyarországra. A Mol Nyrt. hétfőn jelentette be, hogy megállapodásokat kötött a nyersolaj szállításáról, most pedig a Reuters két forrása közölte a szállítási tervek részleteit is.