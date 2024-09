Hőtérkép: így árasztotta el a hideg Európát

Jelentős mennyiségű hideg levegő árasztotta el Európát annak a hidegfrontnak a hátoldalán, amely mostanra az Alpok térsége fölött lelassult, déli ágán pedig kialakult a Boris névre keresztelt mediterrán ciklon

- összegezte a Közép-Európában zajló időjárási folyamatokat az Időkép.

A Boris viharos, barátságtalan időt okoz a hétvégén Közép-Európában, így Magyarországon is.

Shock to the system Unusually strong cold is pouring south out of the Arctic into Europe right now. This is an ideal setup for deep fresh snow accumulations in the Alps and flooding in Central Europe.This is about as cold as it gets this early in September.