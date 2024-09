Ítéletidő Magyarországon: narancs figyelmeztetést adtak ki megyékre, több járásban riasztás van érvényben!

Ciklon és hidegfrontja vonul ma át az ország fölött, országszerte csapadékra kell számítani - írja időjárás-előrejelzésében a HungaroMet, amely közzétette friss figyelmeztetéseit és riasztásait is.

Időjárás pénteken

Ciklon és hidegfrontja vonul ma át az ország fölött, így a keleti tájakon is beborul az ég, és ott is elered az eső, így összességében országszerte kell csapadékra számítani. Keleten helyenként az ég is megdörrenhet

- írja reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

Délután azonban délnyugat felől szűnni kezd a csapadék.

A Dunántúlon az északnyugati szél lesz többfelé is erős, illetve északnyugaton viharos,

a Dunától keletre azonban még a délkeleti, déli szél erősödhet meg. A csúcshőmérséklet tág határok között alakul. Amíg a Dunántúlon csak 9 és 17 fok között alakulnak a maximumok,

az Alpokalján lesz a leghidegebb,

addig a Dunától keletre még 18 és 28 fok közötti legmagasabb hőmérséklet valószínű, de a hidegfront érkeztével délutántól ott is gyorsan csökken a hőmérséklet.

Figyelmeztetések pénteken

Eső miatt a Nyugat-Dunántúl három megyéje (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) mellett Veszprém megyében is második szintű (narancs) figyelmeztetés van érvényben eső miatt, kilenc megyére pedig első szintű (sárga) figyelmeztetést adtak ki.

Kép forrása: HungaroMet

Széllökés miatt Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékre adtak ki sárga figyelmeztetést.

Kép forrása: HungaroMet

Zivatar miatt az ország keleti felén kilenc megyében van érvényben első szintű figyelmeztetés.

Kép forrása: HungaroMet

Aktuális riasztások

Széllökés miatt a legutóbbi, 9:46-kor kiadott veszélyjelzés szerint az alábbi járásokban van érvényben riasztás.

Kép forrása: HungaroMet

Zivatar miatt az alábbi járásokra adtak ki friss riasztást.

Kép forrása: HungaroMet

