Szeptember 30-ig lehet regisztrálni az szja 1 százalékért

Azok a civil szervezetek, amelyek igényt tartanak 2025-től az szja 1 százalékára, és korábban nem regisztráltak, szeptember 30-ig még megtehetik - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Jelenleg több mint 33 ezer regisztrált civil kedvezményezettet tart nyilván a NAV. Aki azonban még nem szerepel a regisztrált civil kedvezményezettek listáján, és 2025-ben szeretne a felajánlott szja 1 százalékból részesülni, annak 2024. szeptember 30-ig elektronikusan kell benyújtania az úgynevezett 24EGYREG-nyomtatványt a NAV-hoz.

A határidő jogvesztő, ezért különösen érdemes odafigyelni, mert a késedelem még igazolási kérelemmel sem menthető ki - hívta fel a figyelmet a hivatal. A 33 ezer már regisztrált kedvezményezettnek is célszerű felülvizsgálnia, hogy adataiban történt-e változás. Így például azt, hogy a regisztráció során bejelentett bankszámlájuk él-e még. Erre a számlaszámra utal ugyanis a NAV. A változás bejelentését is a 24EGYREG-nyomtatványon lehet megtenni. A civil szervezeteknek a szeptember 30-i határidő nemcsak a regisztráció miatt fontos, hanem azért is, mert a regisztrációt követő rendelkezőévtől a felajánlott összeget a NAV szeptember 30-ig utalja át a civil kedvezményezetteknek.

Idén szeptember 30-ig az adóhivatal a 2024. május 20-ig érvényesen felajánlott 1 százalékokat utalja át az érintetteknek. Ha a jogosultnak a kiutaláskor köztartozása van, akkor azt a NAV a felajánlott adóösszegből visszatartja, és a fennmaradó összeget utalja ki. Az szja 1 százalék fogadásához elengedhetetlen regisztrációhoz négy feltételnek kell megfelelnie a civil szervezetnek (egyesület, alapítvány, közalapítvány). Egyrészt közhasznú tevékenységet kell végeznie, és erről nyilatkoznia kell a regisztrációkor. Másrészt a civil szervezetet a bíróságnak legalább a rendelkezőnyilatkozat évét megelőző két évvel korábban nyilvántartásba kellett vennie. Ez az idei regisztrációnál 2023. január 1-je előtti nyilvántartásba vételt jelent.

A civil szervezetre vonatkozó további két feltétel az, hogy székhelye belföldön legyen, és, hogy az alapszabályában, alapító okiratában foglaltaknak megfelelően közvetlen politikai tevékenységet ne folytasson, pártoktól független legyen, és azoknak anyagi támogatást ne nyújtson. Mindezeken felül az szja 1 százalékra jogosult lehet a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkezőnyilatkozat évének első napja előtti 3 év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetésből egyedi támogatásban részesült, és nem tartozik az előző kategóriákba.

