Ezt lehet eddig tudni az árvízvédelmi operatív törzsről

Pintér Sándor belügyminiszter az operatív törzs első ülése után tartott sajtótájékoztatót. A tárcavezető elmondta, hogy a törzs szakmai hátterét az Országos Vízügyi Főigazgatóság adja, de részt vesz benne a Katasztrófavédelem illetve a Honvédség is, akik helikopterekkel is segítik a munkálatokat, illetve szükség esetén a tartalékos állomány 12 ezer főjét is mozgósítják.

Az Országos Mentőszolgálat szintén készültségben van, a büntetés-végrehajtás pedig az esetlegesen evakuált településeken hagyott értéktárgyak őrzését vállalta.

Pintér elmondta: ha gátakkal nem lehetséges megállítani az áradást, akkor ideiglenes víztározók megnyitásával fogják kordában tartani a Dunát. Ettől függetlenül az önkormányzatokat arra kérik, állítsanak fel védelmi bizottságokat. Rétvári Bence államtitkár közölte, hogy hamarosan megnyílik az internetes felület, ahol az önkéntesek regisztrációit várják.

A fejleményekről az operatív törzs minden reggel kilenc órakor fog sajtótájékoztatót tartani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán