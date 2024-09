Lecsapott a hatóság azokra, akik át akarták verni a vásárlókat

Az fogyasztóvédelmi ellenőrzés alá vont közel 400 vendéglátóhely 37%-ánál találtak kivetnivalót a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, a vizsgált mintegy 100 közterületi vagy alkalmi árusnál ez az arány 28% volt - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a nyári ellenőrzésekről.

A fesztiválokon vizsgált 66 egység esetén minden ötödik árusnál volt felfedezhető valamilyen jogsértés. Leggyakrabban az eladási ár vagy egységár hiánya, a felszolgálási díj nem megfelelő feltüntetése, a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása és többletszámolás miatt került sor hatósági fellépésre.

Az ellenőrzött 76 személytaxi-szolgáltató esetén a kifogásolási arány mindösszesen 8% volt, azokban az esetekben azonban, ahol próbautazásra is sor került, az arány 17%.

Leginkább a pályaudvaroknál és az idegenforgalmilag frekventált területeken tartott ellenőrzések kapcsán, volt szükség eljárás lefolytatására, elsősorban a nem megfelelő díjszabás, illetve a taxaméter elindításának hiánya miatt.

A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma vizsgált olyan kozmetikai termékeket, amelyek az UV sugárzás káros hatásai ellen védenek:

a 20 darab vizsgált termék mind a mikrobiológiai, mind az analitikai vizsgálaton megfelelt.

Az analitikai vizsgálatok a termékben lévő penészgátlók jelenlétére és határérték alatti mennyiségének vizsgálatára terjedtek ki.

Hiányosságokat a címkék ellenőrzése során tapasztalt a hatóság, ebből a szempontból 9 darab termék nem felelt meg az előírásoknak.

Ez azonban egyik esetben sem érintett termékbiztonságot, kifogás például a címke olvashatósága, illetve a termék felhasználására vonatkozó óvintézkedések feltüntetésével kapcsolatos hiányosságok miatt merült fel ezekben az esetekben.

A fogyasztóvédelmi szakterület munkatársai a Sziget Fesztiválon is jelen voltak, ahol napszemüvegeket vizsgáltathattak be velük a fesztiválra látogatók. A mérés folyamatát is megtekinthették az érdeklődők, miközben hasznos információkra tehettek szert a napszemüvegek áteresztése szempontjából jelentkező egészségkárosodási kockázatokkal kapcsolatban.

A kormányhivatalok piacfelügyeleti munkatársai nyáron is ellenőrizték a szórakoztatási célú berendezéseket és a szórakoztatási célú sporteszközöket termékbiztonsági szempontból. A kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban és a játszótereken is a fogyasztók biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése az alapvető cél, ezekkel kapcsolatban a vizsgálati eredmények összesítése folyamatban van.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatóság a jövőben is folyamatosan végez ellenőrzéseket a kereskedelem minden szegmensében a visszaélések megelőzése és a fogyasztói jogok széles körű védelme érdekében, szükséges esetben pedig szigorúan fellép az esetleges jogsértésekkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images