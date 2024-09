Mesterséges intelligenciát használó robot érkezett a magyar magánegészségügybe

Már aktívan dolgozik az amerikai Smith & Nephew által fejlesztett CORI robot a Budapesti Mozgásszervi Magánklinikán - tudtuk meg a privát szolgáltatótól. A Budapesti Mozgásszervi Magánklinika és a Liv Duna Medical Center együttműködése utat nyitott a legújabb generációs ortopéd sebészeti robot előtt.

Private Health Forum 2024 A robotsebészet jelene és jövője is terítékre kerül a szeptember 26-i Private Health Forum konferencián. Még nem késő bebiztosítani a helyet az eseményre:

A Budapesti Mozgásszervi Magánklinika (BMM) és a Liv Duna Medical Center budapesti magánkórház különleges szakmai együttműködésének köszönhetően az Ortopédiai Robotsebészeti Központban már elérhetők a CORI robot segítségével végzett térdprotézis beültetések - közölte a BMM. Arra is kitérnek: a robotsebészeti részleget Bejek Zoltán, főorvos, egyetemi docens vezeti, aki közel 20 éve kutatja az orvostudomány ezen területét. A csípő- és térdprotézis műtétek specialistájaként hiszi, hogy

a robotasszisztált műtétek új utakat nyitnak meg az ortopéd sebészet világában.

A robotokkal végzett műtétek elsődleges célja a térdprotézis beültetések sikerességi rátájának növelése és a nagyobb betegbiztonság elérése.

Private Health Forum 2024 A robotsebészet jelene és jövője is terítékre kerül a szeptember 26-i Private Health Forum konferencián. Még nem késő bebiztosítani a helyet az eseményre:

A közlemény részletezi továbbá, hogy a CORI robotsebészeti rendszer félig autonóm módon működik. Ez azt jelenti, hogy

bizonyos fokú önállósággal vesz részt az operációban.

A kis helyigényű robot 3D virtuális modellen mutatja az implantátum behelyezésének pontos paramétereit, illetve a műtét kimenetelét. A tervezésen túl a kivitelezésben is részt vesz, ugyanis marópisztolya segítségével történik a csontvégek előkészítése, ezáltal a protézis tökéletes pozícionálása. A robot csak és kizárólag a sebész felügyelete és jóváhagyása mellett végzi a tervezés során kialakított, elfogadott és ellenőrzött minimalizált csonteltávolítást. Így a robot

tökéletes segédként áll az operációt végző sebész szolgálatában,

aki végig kontroll alatt tartja a folyamatot, bármikor felülírhatja és akár újratervezheti azt, tized milliméteres pontossággal.

A BMM által alkalmazott CORI robot mesterséges intelligencia alapú technológiát használ. Folyamatosan fejlődik, tanul. Ennek lehetőségét az is biztosítja, hogy a világon jelenleg több, mint 1300 CORI van még szolgálatban. Ezek a robotok kapcsolatban állnak egy központi adatbázissal, amelyet több százezer műtét adatai elemzésére és feldolgozására hoztak létre. A beérkező műtéti adatok elemzései alapján, a mesterséges intelligencia adta lehetőségek kiaknázásával a rendszer folyamatosan fejlődik és tökéletesedik - részletezte a társaság.

Bejek Zoltán, az Ortopédiai Robotsebészeti Központ vezetője kiemelte: a CORI robottal végzett térdprotézis műtétek eredményeként nagyobb eséllyel lesznek teljesen panaszmentesek a betegek. "Az alapos kivitelezésnek és a minimál invazív feltárásnak köszönhetően a környező szövetek kevésbé sérülnek, ami kisebb posztoperatív fájdalmat eredményez. Ennek következtében gyorsabb rehabilitáció várható, minimalizált szövődménnyel és jobb mozgásfunkciókkal" - tette hozzá.

A robottal végzett térdprotézis műtétek előnyei:

a betegek számára jobb kilátásokat biztosít, mivel nagyban segíti az ortopéd sebészek munkáját,

fizikai precizitást és tized milliméteres pontosságú látásmódot tesz lehetővé,

a műtét közben folyamatosan modellez, speciális szoftvere digitális térképet hoz létre a páciens anatómiai struktúráiról,

az operációt megelőzően nincs szükség MR vagy CT vizsgálatra, hiszen valós időben ábrázolja az anatómiai képleteket,

a beavatkozás helyét és irányát a sebész az adott betegre optimalizáltan határozhatja meg, a hagyományos és kevésbé pontos műszerek használata nélkül,

csökken a szövődmények kialakulásának esélye és a páciensek egy jobban funkcionáló térdet kaphatnak,

a speciális marófejnek köszönhetően a robot csak annyit távolít el a csontfelületből, amennyi a tervezés szerint szükséges.

A robot precíz szobrászként pontosan kialakítja az optimális csontfelületeket, a sebész irányítása alatt.

A robotasszisztált térdprotézis műtét mellett a CORI a csípőprotézis beültetéseknél is segíti.

Forrás: www.smith-nephew.com/

Terjed a robotsebészet idehaza

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy egyre több intézményben, legyen az állami vagy magánfenntartású, jelenik meg a robotsebészet, mint tevékenység az ellátási portfólióban. Legutóbb az Emineo Magánkórház jelentette be augusztusban, hogy mintegy félmilliárd forintos beruházással elindította az ország első Ortopéd Robotsebészeti Centrumát az Emineo Magánkórház. A központ ortopéd sebészeit amerikai fejlesztésű ROSA robot támogatja. A robot a folyamatosan frissülő mesterséges intelligencia alkalmazásával – több százezer műtét tapasztalatai alapján –, valós időben segíti a sebészt az operáció során. A ROSA robotsebész ismerősen csenghet a Portfolio olvasói számára. 2018-ban számoltunk be ugyanis arról, hogy először végeztek agyműtétet robot segítségével Magyarországon. A ROSA nevű, csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével a Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy 65 éves páciens fejébe az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI).

Más közfinanszírozott kórházakba is érkeztek roboteszközök a műtétek támogatása érdekében. Idén májusban jelent meg a hír, hogy megjött a Da Vinci robotasszisztált sebészeti rendszer a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. De már évekkel ezelőtt elkezdték használni a Da Vinci sebészeti rendszert a Semmelweis Egyetemen, valamint a Pécsi Tudományegyetemen.

A mostani bejelentés kapcsán érdemes azt is felidézni, hogy tavaly szeptemberben a Wáberer Medical Center jelentette be elsőként a hazai magánegészségügyben, hogy robotsebészetet alkalmaznak, egymilliárd forintos beruházásuk nyomán. Akkor a WMC azt közölte: évente közel 200 műtéthez tervezik bevetni a da Vinci robotot. A sebészeti robotokat majd’ 30 éve alkalmazzák 6 kontinensen, 70 országban. Népszerűségét mutatja, hogy a világon mintegy 7500 robot segíti a 60 000 képzett sebész munkáját, akik a da Vinci segítségével már több, mint 12 millió sikeres beavatkozást végeztek el.

A Budai Egészségközpont nem sokkal ezelőtt ezelőtt mutatta be az új magánkórház megépítésének terveit és annak szakmai tartalmát. Csernavölgyi István, a BEK vezérigazgatója, aki idén is ott lesz a Private Health Forum rendezvényünkön az eseményen kiemelte, hogy generációkon átívelő fejlesztést hoznak létre, melynek célja, hogy a gerincgyógyászati és mozgásszervi ellátások kapcsán hosszú távú megoldást adjanak. A fejlesztés fő pilléreit ismertetve megemlítette a következő elemeket: infrastruktúra, humánerőforrás, digitalizáció, eszközpark-robotizáció, energia- és környezettudatos fejlesztés. Kiemelte: az új kórházban kétirányú robotika valósul meg, mozgásszervi és általános sebészeti ellátások kapcsán. Nem azért lesz robotsebészeti beavatkozás, mert az divat, hanem akkor lesz, amikor a szakértő kollégáink megfelelő rutinnal rendelkeznek, és folyamatosan tudjuk ezt az ellátást biztosítani, akár ügyeleti szinten is - magyarázta a vezető.

A magánegészségügyben zajló trendekről legutóbb több cikkünkben is írtunk:

Címlapkép forrása: www.smith-nephew.com/