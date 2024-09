Így műt a robot - Megérkezett Magyarországra a legújabb csúcskategóriás rendszer

A legújabb, a világ számos más pontján már bizonyított robotizált műtéti rendszert hozta el a magyar piacra is az orvostechnológiai eszközeiről és fejlesztéseiről már ismert Medtronic. A cég hazai és régiós vezetői egy szerdai sajtóeseményen mutatták be a Hugo RAS mesterséges intelligencia által asszisztált robotsebészeti eszközt.

Piaci trendek, az elkerülhetetlen jövő

Elkerülhetetlen a robotsebészeti beavatkozásának számának felfutása,

elsősorban a fejlett világban és azok egészségügyi rendszerében - hangzott el a társaság szerdai eseményén, ahol az új robotvezérelt sebészeti eszközét mutatták be. Az eszközt már 2 éve bevezették a piacra, elsősorban a fejlett nyugati országokban, és most érkezett el az idő arra, hogy a régió piacára is betörjenek, ezzel is versenyt állítva a meglévő eszközöknek (DaVinci, Cori robotok).

Az eseményen az is kiderült, hogy a régióban Horvátországban, Splitben már telepítettek egy ilyen rendszert, valamint friss hír, hogy a Medtronic Lengyelországban is elnyert egy hasonló tendert.

Érdeklődésünkre Juhász Péter, a Medtronic hazai leányának ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy a rendszer folyamatosan tanul az algoritmusokon keresztül, látja a beavatkozásokat, tárolja az adatokat és az innen nyert információk a későbbiekben beépülhetnek a rendszerbe. Arra a felvetésünkre, hogy mennyiben tud egy ilyen befektetés megtérülni, azt hangoztatta, hogy a páciensek oldaláról előnyös az ilyen beavatkozás, mert kisebb sérüléssel jár, várhatóan gyorsabb a felépülés és a szövődmények mértéke, aránya is kisebb. Számos előnnyel rendelkezik tehát egy ilyen rendszer.

Meglátása szerint a jövő ez, és nem mellékes, hogy az országban dolgozó orvosok, szakemberek is rendelkezzenek a legmodernebb, legfejlettebb technológiákkal kapcsolatos tudással.

A Medtronic kimutatása szerint globálisan a műtétek 3%-át végzik robotasszisztált formában, de a következő néhány évben ez az arányszám 4-szereződhet.

Az eszköz

Juhász Péter szerint az idehaza a nyilvánosságnak, valamint az orvosszakmai közönségnek most bemutatott, de egyébként a világban már 2 éve használt rendszernek vannak előnyei a versenytársaihoz képest, ilyen a modularitása, mozgathatósága (ahogyan a fotón látható, a rendszer 4 mozgatható egységen lévő kart tartalmaz), a rugalmasabb távkapcsolódási lehetősége (3D vizualizáció), valamint a fejlett és folyamatos (7/24-es) támogatás. A cégvezető azt is kifejtette a Portfolio-nak, hogy a műtét során lehetősége van az orvosi teamnek arra is, hogy szükség esetén egy távol lévő, dolgozó szakember, orvos is valós időben lássa az éppen beavatkozás alatt álló beteg felvételeit.

Az alapvetően 3 egységből álló Hugo RAS rendszer: 4 robotkar, a speciális finomhangolt konzol és a nagyfelbontású képernyős központi egység. Fotó: Medtronic

A berendezés minimál invazív műtéteket tesz lehetővé.

Az új robotberendezés számos területen - többek között a hasi, urológiai és nőgyógyászati sebészetben - lehet a szakorvosok legmodernebb eszköze. A hagyományos laparoszkópos eljárásokkal összehasonlítva a Hugo RAS a műtéti terület jobb beláthatóságát és a sebészeti eszközök optimális kontrollját kínálja. Az operáló orvosnak mindez gyorsabb, kíméletesebb és hatékonyabb műtéteket tesz lehetővé, csökkentve a műtéti rizikófaktorokat - hangzott el a sajtóeseményen.

Nagysebességű 3D vizualizációval rendelkezik, így lehetővé téve a sebészek számára a kiváló tájékozódást a műtéti területen. Az orvos egy speciális, finomhangolt konzolon keresztül irányítja a műszerekkel felszerelt robotkart, így biztosítva a beavatkozás pontos végrehajtását. A berendezés emellett számos egyéb funkcióval rendelkezik, többek között műtéti videók rögzítésére is alkalmas.

Az eseményen a rendszer előnyei között említették a precizitást, az időmegtakarítást és a biztonságot.

A sebészeti műszerekkel felszerelt robotkarok olyan helyekre is eljutnak a páciens testében, ahová a sebész – a berendezés használata nélkül – csak korlátozottan lenne képes.

A rendszer interaktív: a sebész az eljárás során maximálisan kontroll alatt tartja a robotot, amely azonnal reagál a sebész mozdulatainak változásaira, ha az orvos egy pillanatra elveszíti a figyelmét, elengedi a joysticket, vagy csak elveszi tekintetét a képernyőről a berendezés azonnal leállítja a műveletet.

A cégről

A Medtronic a világ vezető orvostechnológiai vállalata, amely több mint 150 országban 95 000 alkalmazottat foglalkoztat. A cég technológiái 70 különböző terápiás területet ölelnek fel, többek között a kardiológiában, szívsebészetben, sebészeti robotikában, neuroscience területen, valamint diabetológiában.

A siker fő mércéje az eljárások optimalizálása és kihasználása.

A rendszer használatával több beteg juthat hozzá a minimál invazív eljárásokhoz,

amelyek számos egészségügyi előnyt és gyorsabb felépülést eredményeznek” - fejtette ki Juhász Péter, a Medtronic Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, akivel legutóbb 3 éve beszélgettünk, amikor az akkor még Duna Medical Center (most már Liv Duna Hospital) megnyitotta 5 éven át épített magánkórházát.

Fotó: Medtronic

A videós beszámolók szerint a világ több pontján is a gyakorlatban alkalmazzák ezt a rendszert, ezeken látható, hogyan működik robot "bevetés" közben.

A szemünk előtt zajlik a jövő

Az elmúlt napokban és hetekben megszaporodtak a robotsebészeti technológiával kapcsolatos fejlemények és bejelentések Magyarországon, ami azt mutatja, hogy ez egy megállíthatatlan trend a világban, így hazánkban is, a kínálati oldalon rendelkezésre áll egyre több beszállító és eszköz.

Emellett nagyon úgy tűnik, hogy a keresleti oldalon, vagyis az állami és magán intézmények részéről is van érdeklődés, és konkrét befektetési szándék, illetve annak megvalósulása.

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk arról, hogy

egyre több intézményben, legyen az állami vagy magánfenntartású, jelenik meg a robotsebészet, mint tevékenység az ellátási portfólióban.

Legutóbb a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika jelentette be, hogy már aktívan dolgozik náluk az amerikai Smith & Nephew által fejlesztett CORI robot. A CORI robotsebészeti rendszer félig autonóm módon működik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos fokú önállósággal vesz részt az operációban. A kis helyigényű robot 3D virtuális modellen mutatja az implantátum behelyezésének pontos paramétereit, illetve a műtét kimenetelét. A tervezésen túl a kivitelezésben is részt vesz, ugyanis marópisztolya segítségével történik a csontvégek előkészítése, ezáltal a protézis tökéletes pozícionálása. A robot csak és kizárólag a sebész felügyelete és jóváhagyása mellett végzi a tervezés során kialakított, elfogadott és ellenőrzött minimalizált csonteltávolítást. A BMM által alkalmazott CORI robot mesterséges intelligencia alapú technológiát használ. Folyamatosan fejlődik, tanul. Ennek lehetőségét az is biztosítja, hogy a világon jelenleg több, mint 1300 CORI van még szolgálatban.

Ezt megelőzően az Emineo közölte augusztusban, hogy mintegy félmilliárd forintos beruházással elindította az ország első Ortopéd Robotsebészeti Centrumát az Emineo Magánkórház. A központ ortopéd sebészeit amerikai fejlesztésű ROSA robot támogatja. A robot a folyamatosan frissülő mesterséges intelligencia alkalmazásával – több százezer műtét tapasztalatai alapján –, valós időben segíti a sebészt az operáció során. A ROSA robotsebész ismerősen csenghet a Portfolio olvasói számára. 2018-ban számoltunk be ugyanis arról, hogy először végeztek agyműtétet robot segítségével Magyarországon. A ROSA nevű, csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével a Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy 65 éves páciens fejébe az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI).

Más közfinanszírozott kórházakba is érkeztek roboteszközök a műtétek támogatása érdekében. Idén májusban jelent meg a hír, hogy megjött a Da Vinci robotasszisztált sebészeti rendszer a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. De már évekkel ezelőtt elkezdték használni a Da Vinci sebészeti rendszert a Semmelweis Egyetemen, valamint a Pécsi Tudományegyetemen.

A mostani bejelentés kapcsán érdemes azt is felidézni, hogy tavaly szeptemberben a Wáberer Medical Center jelentette be elsőként a hazai magánegészségügyben, hogy robotsebészetet alkalmaznak, egymilliárd forintos beruházásuk nyomán. Akkor a WMC azt közölte: évente közel 200 műtéthez tervezik bevetni a da Vinci robotot. A sebészeti robotokat majd’ 30 éve alkalmazzák 6 kontinensen, 70 országban. Népszerűségét mutatja, hogy a világon mintegy 7500 robot segíti a 60 000 képzett sebész munkáját, akik a Da Vinci segítségével már több, mint 12 millió sikeres beavatkozást végeztek el.

Címlapkép forrása: Medtronic