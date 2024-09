Itt a Fed kamatdöntése: egyből nagyot vágott a jegybank!

"A legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése lelassult, a munkanélküliségi ráta pedig emelkedett, de továbbra is alacsony. Az infláció tovább haladt a bizottság 2 százalékos célkitűzése felé, de továbbra is kissé emelkedett" – ezekkel a sorokkal keződik a Fed mai ülésről szóló közleménye.

"A bizottság arra törekszik, hogy hosszabb távon a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációt érje el. A bizottság egyre biztosabb abban, hogy az infláció tartósan a 2 százalék felé halad, és úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatási és inflációs célok elérésének kockázatai nagyjából egyensúlyban vannak. A gazdasági kilátások bizonytalanok, és a bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat." – ebben nincs új üzenet, a kockázatok hangsúlyozása már a korábbi ülésen is áttevődött az infláció felől a munkaerőpiac felé.

"Az infláció terén elért eredmények és a kockázatok egyensúlyának fényében a bizottság úgy döntött, hogy a szövetségi alapkamat célsávját 1/2 százalékponttal 4-3/4-5 százalékra csökkenti. A szövetségi alapkamatláb célsávjának további kiigazításait mérlegelve a bizottság gondosan értékelni fogja a beérkező adatokat, a fejlődő kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát. A bizottság folytatja a kincstári értékpapírok, valamint az intézményi adósságok és az ügynökségi jelzálogfedezetű értékpapírok állományának csökkentését. A bizottság határozottan elkötelezett a maximális foglalkoztatás támogatása és az inflációnak a 2 százalékos célkitűzéshez való visszatérése mellett." – ebből kiderül, hogy nem változik a mennyiségi szigorítás üteme sem egyelőre. Ebben a szakaszban nem látunk új üzenetet.

"A monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. A Bizottság értékelései során az információk széles körét veszi majd figyelembe, beleértve a munkaerő-piaci helyzetre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat." – Ezzel zárul a közlemény. A szövegben nem látunk új információt, érdemi előretekintő iránymutatásara (a kamatelőrejelzésen kívül) majd Jerome Powell elnöktől számíthatunk.