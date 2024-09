Öt forintnál sokkal többet kapnak a magyarországi napelemesek a betáplált áramért? – Csak lassan a testtel!

Az elmúlt években nem csak Magyarországon, de Európa-szerte megváltoztak a háztartási méretű (HMKE) napelemes kiserőművekre vonatkozó elszámolási szabályok; és a következő nagy változás idehaza elméletileg 2025 januártól várható. Az év elejétől lenne lehetőség arra, hogy a bruttó elszámolási rendszerben az öt forint helyett akár jóval többet is kaphassanak a napelem tulajdonosok a hálózatba betáplált villamos energiáért. A piaci körülmények közötti értékesítési lehetőséghez számos technikai feltétel szükséges, amelyek a hírek szerint hamarosan adottak lesznek, de szükség lenne aggregátorokra, energiakereskedőkre is ennek tényleges megvalósításához. Iparági várakozások alapján arra nem érdemes számítani, hogy az öt forintnál jóval nagyobb, azt sokszorosan meghaladó átvételi árakra lesznek, és egyébként is meglehetősen vegyes a kép Európa-szerte a hálózatba betáplált villamos energia elszámolási ára terén. Ezeket, a napelemes elszámolási rendszerek tíz uniós tagállambeli jellemzőit vizsgálta meg egy új tanulmányban a REKK Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont; és a magyarországi kilátások szempontjából is fontos tanulságokat foglaljuk össze az alábbiakban.

Az európai országok különféle elszámolási rendszereket vezettek be és alkalmaznak a lakossági napelemes rendszerekre, amelyek ugyanakkor jellemzőik alapján néhány főbb típusba csoportosíthatóak.

A REKK által vizsgált országokban - Ausztria, Dánia, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Németország, Portugália, Szlovákia - a HMKE naperőművekre alkalmazott főbb elszámolási rendszerek:

A korábban szaldó elszámolás vagy szaldósítás néven Magyarországon is általánosan alkalmazott, jelenleg már kivezetés alatt álló nettó mérés (net-metering). Ebben a rendszerben az elszámolási időszak végén megállapítható a hálózatra adott és onnan vételezett villamosenergia-mennyiségek szaldója. Ha az elszámolási időszak végén a szaldó termelési többletet mutat, tehát a hálózatra adott villamosenergia-mennyiség meghaladja a vételezettet, a különbség elszámolása előre meghatározott áron (Magyarországon termékáron, vagyis az energiadíj alapján) történik.

(net-metering). Ebben a rendszerben az elszámolási időszak végén megállapítható a hálózatra adott és onnan vételezett villamosenergia-mennyiségek szaldója. Ha az elszámolási időszak végén a szaldó termelési többletet mutat, tehát a hálózatra adott villamosenergia-mennyiség meghaladja a vételezettet, a különbség elszámolása előre meghatározott áron (Magyarországon termékáron, vagyis az energiadíj alapján) történik. A nettó számlázás (net-billing) rendszer annyiban különbözik a szaldósítástól, hogy a hálózatra betáplált és a hálózatról vételezett áram külön-külön kerül mérésre és elszámolásra, mégpedig eltérő árakon. A számlázási időszak végén tehát a felhasználó nem a villamosenergia-mennyiség nettó egyenlege (kWh), hanem a vételezés és betáplálás külön mért pénzbeli értékének szaldója alapján fizet vagy kap kompenzációt. Ennek feltétele, hogy két, külön mérő vagy okosmérő legyen felszerelve, amelyek a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált mennyiségről is pontos információt képesek szolgáltatni.

(net-billing) rendszer annyiban különbözik a szaldósítástól, hogy a hálózatra betáplált és a hálózatról vételezett áram külön-külön kerül mérésre és elszámolásra, mégpedig eltérő árakon. A számlázási időszak végén tehát a felhasználó nem a villamosenergia-mennyiség nettó egyenlege (kWh), hanem a vételezés és betáplálás külön mért pénzbeli értékének szaldója alapján fizet vagy kap kompenzációt. Ennek feltétele, hogy két, külön mérő vagy okosmérő legyen felszerelve, amelyek a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált mennyiségről is pontos információt képesek szolgáltatni. A külön mérés és számlázás (separate metering and billing) rendszer - amelybe a Magyarországon bruttó elszámolás néven bevezetett szisztéma is tartozik - esetében a hálózatról vételezett és a hálózatra betáplált mennyiségek külön mérése valósul meg eltérő tarifákon. Azonban a nettó számlázással szemben nem kerül sor a betáplált és vételezett villamos energia értékeinek egy számlán való nettósítására.

(separate metering and billing) rendszer - amelybe a Magyarországon bruttó elszámolás néven bevezetett szisztéma is tartozik - esetében a hálózatról vételezett és a hálózatra betáplált mennyiségek külön mérése valósul meg eltérő tarifákon. Azonban a nettó számlázással szemben nem kerül sor a betáplált és vételezett villamos energia értékeinek egy számlán való nettósítására. A "buy all - sell all" kifejezés pedig azoknak az országoknak az elszámolási rendszerét jelöli, ahol eredetileg nem volt megengedett a megtermelt villamos energia saját célú, helyben történő felhasználása, hanem a háztartási méretű naperőművek teljes egészében a hálózatra termeltek meghatározott átvételi ár ellenében. A hálózatból elfogyasztott és a hálózatba betáplált, külön mért villamos energia pénzben kifejezett értéke (akár két külön mérővel, akár egy okos mérővel) külön szerződések keretében kerültek rendezésre. (Ezt az elszámolást általában a korai években használták, amikor a beruházási költségek még olyan magasak voltak, hogy a saját fogyasztás nem volt jövedelmező.)

A tanulmányban szereplő, korábban szaldósítást alkalmazó országok nagyjából egyenlő arányban választották a nettó számlázást és a külön mérést és számlázást.

A mérési és számlázási konstrukciók tekintetében a külön mérés és számlázás a legelterjedtebb a vizsgált országok között. Magyarországon, Hollandiában és Görögországban még mindig alkalmazzák a szaldósítást korlátozott számú fogyasztói típusra. Utóbbi országban a külön mérés és számlázási rendszert megszüntették, és folyamatban van a nettó számlázásra való átállás. Lengyelországban a nettó számlázást alkalmazzák, míg Olaszországban ez hamarosan megszűnik, és áttérnek a külön mérésre és számlázásra. Szlovákia pedig nem rendelkezik jogszabályban rögzített formális kompenzációs mechanizmussal.

Egyes országok sémák kombinációját vagy hibrid rendszert alkalmaznak. Ausztriában és Németországban a termelő-fogyasztó napelemes háztartások választhatnak a teljes egészében hálózatra termelés, valamint a külön mérési és számlázási mód között sőt. Németországban kombinálható is e kettő, ha a háztartások saját maguk kívánják elfogyasztani az általuk megtermelt villamos energia egy részét, és anyagi ellentételezést kapnak azért, amit a tetőn rendelkezésre álló extra területen meg tudnak termelni.

A megújuló energia irányelv rendelkezése értelmében a fogyasztók a piaci árakat tükröző áron értékesíthetik villamos energiájukat. Ennek tükrében meglehetősen vegyes a kép.

A vizsgált országok között három olyan akad, ahol a HMKE által termelt energiát dinamikus árazás mellett értékesítik a háztartások: Olaszországban, Dániában és 2024 júliusától már Lengyelországban is. Ez Portugáliában csak lehetőség, vagyis a termelő-fogyasztók (prosumerek) dinamikus árazású szerződést is köthetnek az aggregátorral, aki számára a megtermelt villamos energiájukat értékesíteniük kell. (Az aggregátorok az elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók együttesét kezelve azok kapacitásait kombinálják, villamosenergia-piacon történő értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából.)

Ausztria a megelőző havi súlyozott piaci átlagárat tükröző eladási árakat kínál a termelő-fogyasztóknak, aki közül a 10 kilowattot meghaladó teljesítményű naperőművek rendelkező prosumerek piaci prémiumot is igényelhetnek aukciókon való részvétellel. Ugyanakkor a szolgáltatói szerződésekben különböző feltételekben is megállapodhatnak a többletáram értékesítésére. Németországban a napelemes háztartások szintén jogosultak kötelező átvételi tarifa igénybevételére, amely 20 évre fix átvételéi árat biztosít számukra, akár külön mérési és számlázási, akár teljes egészében a hálózatra termelő megállapodás keretében, vagy akár a kettőt kombinálva.

Egyes országokban, ahol az eladási árfolyam akár az óránkénti, akár az éves piaci árhoz van kötve, minimális eladási árhatárok határozhatóak meg annak érdekében, hogy megóvják a háztartásokat az áringadozás kockázatától és az alacsony árak miatti túl hosszú megtérülési időktől. Ez a helyzet Ausztriában, Olaszországban és Lengyelországban is. Az elmúlt években tapasztalt magas piaci árak miatt egyes országok felső határokat is alkalmaztak.

Ami a hálózatból vételezett villamos energia árát illeti:

a vizsgált országokban a termelő-fogyasztókra ugyanaz a kiskereskedelmi árrendszer vonatkozik, mint a nem napelemes fogyasztókra.

Kivételt képez Olaszország és Portugália, ahol a napelemes háztartásokra kedvezményes áfakulcs vonatkozik az elfogyasztott hálózati villamos energia után.

A legtöbb országban a napelemes felhasználók többféle - statikus, rugalmas és idősávtól függő dinamikus - árazású szerződés közül választhatnak. A tanulmány megjegyzi, hogy bár Magyarországon és Szlovákiában nincs törvényi korlátozás piaci alapú ellátási szerződés kötésére, az itteni háztartások értelemszerűen a kedvezőbb, hatóságilag szabályozott statikus árakat választják a közcélú hálózatból vételezett áramra.

A hálózati villamos energia fogyasztásához kapcsolódó rendszerdíjak tekintetében négy ország (Magyarország, Olaszország, Németország és Hollandia) kivételével minden országban idősávos tarifák érvényesek, leginkább az elosztói díjak esetében, lehetőséget biztosítva a csúcsidőn kívüli fogyasztás ösztönzésére is.

Az az elvárás, miszerint a napelemes fogyasztók járuljanak hozzá a kapcsolódó hálózati költségekhez, minden vizsgált országban teljesül, legalábbis ami a hálózatról vásárolt villamos energia díjait illeti.

Azt azonban a kutatók nem vizsgálták, hogy ezek a díjak mennyiben felelnek meg a "méltányos" hálózati költségekre vonatkozó követelménynek.

Másrészt ugyanakkor az irányelv azt is kimondja, hogy az aktív (energiatermelői tevékenységet is végző) felhasználók által fizetendő rendszerdíjak esetében külön kell elszámolni a hálózatba betáplált és az onnan vételezett villamos energiával. Ez azt sugallja, hogy a hálózatüzemeltetők mindkét irányban díjat számíthatnak fel a hálózat használatáért, de mégsem jellemző, hogy a prosumereknek a hálózatba betáplált energiamennyiség után kellene fizetniük. Az elemzett országok közül csak a dán termelő-fogyasztóknak kell díjat fizetniük a rendszerirányító számára a mérési és kiegyenlítési szolgáltatásokért, valamint betárolási díjat a területi elosztónak. Ezenkívül a hálózati áram rendelkezésre állásáért is díjat kell fizetniük.

A szaldósításról régebben más rendszerre váltott országok tapasztalatai azt jelzik, hogy a háztartási naperőművek telepítési dinamikájának fenntartásához továbbra is szükség van valamilyen addicionális támogatásra a kijelölt országos megújulóenergia-célok elérése érdekében.

A technológiai költségek csökkenése ellenére a szabályozói és piaci körülmények változásai miatt a HMKE-beruházások megtérülési ideje általánosságban hosszabb lett. Az egyes országok különböző módon támogatják a kapacitás bővülését. Bizonyos országokban a kompenzációs mechanizmus csaknem teljes mértékben a piaci árakon alapul, és a kiegészítő támogatást főként beruházási támogatások, adó-visszatérítések, kedvezményes hitelek és egyéb közvetett politikák és intézkedések formájában biztosítják.

Németországban a működési támogatás és a kedvezményes hitelek nyújtása segíti a kapacitásbővítést, de a régóta fennálló kötelező átvételi rendszer befagyasztotta a prosumerek piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásának kevésbé rugalmas rendszerét. Hasonló a helyzet Ausztriában is, ahol az intelligens fogyasztásmérők nagyfokú elterjedtsége ellenére fix eladási árat kínálnak, bár a támogatási rendszerek kívül a piacon elérhetőek dinamikus szerződések is. Az ilyen szempontból teljes mértékben a piacra támaszkodó Szlovákiában meglehetősen mérsékelt a penetráció bővülésének üteme, és a beruházások nagymértékben függenek az elérhető beruházási támogatásoktól. Dánia szintén a piacra támaszkodik, és nem biztosít további támogatásokat, ami a prosumer szektor stagnálását eredményezte.

A napelemes háztartások hozzájárulása a rendszer rugalmasságához országonként eltérő, és a betáplálási tarifáktól, a hálózati vételezés árától, valamint a vonatkozó hálózati díjaktól is függ.

Azonban még azokban az országokban is, ahol a betáplálási tarifa statikus, a kiskereskedelmi árrendszer vagy a sávos hálózati díjszabás arra ösztönözheti a termelő-fogyasztókat, hogy a napenergia-csúcstermelési időszakokban használják fel helyben a saját termelésű energiát, például okos alkalmazások, a villamos energia megosztása vagy energiatárolók által. A kereslet vagy fogyasztó oldali válasz megoldások (amikor a prosumer bizonyos anyagi ellenszolgáltatásért vállalja, hogy a hálózati, illetve rendszerigényektől függően távolról szabályozhatják a felhasználását vagy betáplálását) elterjedését érthető módon kevésbé ösztönzik azok a rendszerek, ahol a betáplálási és hálózati tarifák statikusak a háztartások számára.

Magyarországon a korábbi információk szerint várhatóan 2025 elejétől lép életbe a ("bruttó") külön mérési és elszámolási rendszer új, piaci lába, aminek köszönhetően a háztartási napelemesek már piaci alapon, kereskedői szerződéssel is értékesíthetik a hálózatba betáplált áramot. A változás lényegesen finomhangolhatja a szaldó elszámolási rendszert váltó bruttó elszámolási rendszert, elméletileg lehetővé téve, hogy a napelemes háztartások akár a jelenlegi 5 forint/kilowattóránál magasabb átvételi árat is kaphassanak. Ennek technikai feltételei a hírek szerint hamarosan adottak lesznek, ugyanakkor a gyakorlatban olyan aggregátorokra vagy kereskedőkre is szükség lesz hozzá, amelyek képesek és hajlandóak lesznek magasabb árajánlatot tenni a betáplált villamos energiáért. A jelenleginél jóval nagyobb, azt sokszorosan meghaladó átvételi árakra ugyanakkor az iparági várakozások szerint nem érdemes számítani.

A REKK ajánlásai/következtetései az esettanulmányok alapján:

- Jól fejlett kiskereskedelmi piacokra van szükség ahhoz, hogy a termelőfogyasztók (prosumerek) alkalmazkodni tudjanak az árjelzésekhez.

- Az intelligens fogyasztásmérők a hatékony elszámolási rendszerek előfeltételei.

- Az egyszerű, egyértelmű és rugalmas rendszerek megkönnyítik a háztartások számára az energiaátállásban való részvételt.

- A napelemes beruházások megtérülését kiegészítő támogatási programokkal kell biztosítani.

- Új piaci modellek (pl. energiamegosztás, energiaközösségek) is segíthetnek javítani a PV-tulajdonosok helyzetén.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala