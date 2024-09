Dübörög a szórakoztatóipar

A szórakoztató- és médiaipar (E&M) tavaly visszanyerte egyensúlyát. A gazdaság lassulása, illetve az iparág folyamatos digitalizációja és technológiai átalakulása ellenére a teljes globális bevétel 5%-kal, 2,8 trillió dollárra emelkedett 2023-ban - és ezzel könnyedén túlszárnyalta az általános gazdasági növekedést. A következő öt évben az E&M univerzum növekedési üteme visszafogottabb - 3,9%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) prognosztizál a PwC Entertainment & Media Outlook 2024-2028-as felmérése, valamint 3,4 trillió dollárt meghaladó teljes bevételt 2028-ra.

Az iparágat érintő folyamatos megújulás nem csak kockázatokat, hanem lehetőségeket is rejt magában:

a hagyományos, lineáris értékláncok szétesőben vannak, ahogy a digitális ökoszisztéma által uralt világba lépünk.

A streaming gyors növekedésének köszönhető tartalomboom megállt.

A generatív AI hatékonyság- és termelékenységnövekedést ígér, miközben új üzleti modelleket hoz létre szinte minden iparágban.

A jó hír? 2028-ban az E&M iparág szereplői számára 2023-hoz képest 597 milliárd dollár többletbevétel áll majd rendelkezésre. És a kulcs ahhoz, hogy részesedjenek ebből a növekvő bevételi forrásból, az üzleti modell újragondolásán (Business Model Reinvention, BMR) múlik majd, azaz azon, hogy a vállalat hogyan teremt és nyújt értéket az ügyfelei számára és ebből hogyan termel bevételt.

Mivel az elkövetkező öt évben az E&M iparág teljes növekedésének 55%-át a reklám teszi ki, egyre fontosabb részévé válik a vállalatok üzleti modelljének - még azok számára is, akiknek korábban nem a reklámok által generált bevétel volt az elsődleges bevételi forrás. A kiskereskedelmi reklámok (retail media) szegmens különösen gyorsan növekszik az érettebb e-kereskedelmi piacokon, például az Egyesült Államokban, ahol 21,6%-os CAGR növekedéssel 2028-ra 31,7 milliárd dollárra fog emelkedni, szemben a 2023-as 11,9 milliárd dollárral.

Magyarországi vonatkozásban, az MRSZ kutatásai alapján, a hazai média reklámbevétele 10,4%-kal gyarapodott, meghaladva a 305 milliárd forintot. A kiskereskedelem médiatérnyerését pedig jól szemlélteti, hogy az IAB Hungary Retail Media Munkacsoportot hozott létre.

Folyamatos növekedés az online hirdetések terén

2028-ra a globális internetes reklámbevételek közel megduplázódnak a 2021-es összeghez képest. Ez a nagyfokú reklámbevétel-növekedés rávilágít a szélesebb körű lehetőségekre más E&M szereplők számára is. A tévéképernyőkön megjelenő, targetálható, mérhető reklámok a közvetlen fogyasztói online videószolgáltatók bevételeinek fontos tényezőjévé válnak. A kiskereskedelmi médiapiaci szereplők egyre inkább kísérleteznek a „shoppable TV” hirdetésekkel, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy közvetlenül a televíziós és videós hirdetésekből vásároljanak termékeket — ezt a lehetőséget látta meg az amerikai kiskereskedő Walmart, és ezért vásárolhatta meg az okos TV gyártó Viziot 2024 februárjában. A reklámok között egyre népszerűbbek az influenszerekkel történő hirdetések, az élményalapú promóciók, valamint olyan új technológiák kihasználása, amelyek lehetővé teszik a kreatív üzenetküldést. Magyarországon 2023-ban először térképezte fel az IAB Hungary a magyar influenszerpiacot, ami 6,2 milliárd forintos bevételével a teljes médiatortához viszonyítva (357,1 milliárd forint) még nagyon szerény.

Újragondolt üzleti modellek

A streaming világa jól összefoglalja a szórakoztatóipar szélesebb körű kihívását. A fő szolgáltatás használatának és a fogyasztók adaptációjának mértéke az új platformokhoz továbbra is növekszik - bár az elmúlt évekhez képest alacsonyabb ütemben -, de a vállalatok egyre nehezebben veszik rá az embereket, hogy többet fizessenek a digitális szolgáltatásokért. A streaming szolgáltatók számának és választékának növekedésével a piac egyfajta telítődése is elkezdődött. Az over-the-top (OTT) videószolgáltatások globális előfizetései a 2023-as 1,6 milliárdról várhatóan 2028-ra 2,1 milliárdra emelkednek - ami 5%-os CAGR-nek felel meg. Az egy OTT-videóelőfizetésre jutó átlagos globális bevétel azonban alig fog változni, a 2023-as 65,21 dollárról 2028-ra csupán 67,66 dollárra emelkedne.

A streaming szektor három nagy globális szereplője - a Disney+, a Netflix és az Amazon Prime Video - mindegyike bevezette a reklámok által finanszírozott „hibrid csomag” ajánlatokat, amelyekben a fogyasztók beleegyeznek abba, hogy reklámokat nézzenek, cserébe pedig alacsonyabb előfizetési díjat fizetnek.

Az üzleti modell újragondolásának jó példája, hogy az olimpiák közvetítésének történetében először az Eurosport közvetítette a 2024-es párizsi olimpiai játékokat a (HBO) Maxon,2023. júniusában pedig az RTL Magyarország bejelentette, hogy 2024-től három éven át az RTL+ streaming platformon lehet megtekinteni az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseket.

A streaming bevételek diverzifikálódnak

Az éves OTT-videóbevételek 2028-ra meghaladják a 200 milliárd amerikai dollárt.

Gaming

A videojátékok iránti globális megszállottság továbbra is növekvő bevételeket eredményez. A globális videojátékokból származó bevétel 2023-ban elérte a 227,6 milliárd dollárt, ami 4,6%-os növekedést jelent. Ez az E&M univerzum leggyorsabban növekvő nagy ágazatai közé tartozik, a bevételek 2028-ban várhatóan meghaladják a 300 milliárd dollárt - több mint kétszeresét a 2019-es szintnek. Bár az éves növekedés üteme a szegmens érésével csökken, 2028-ban a videojátékok a teljes E&M iparág 9%-át teszik majd ki.

Eddig a videojátékokból származó bevételek túlnyomó részét az előfizetések és a játékvásárlások dominálták. A reklámok azonban egyre nagyobb teret nyernek itt is. A magyar videojáték és e-sport ipar a 2023-as 185 millió dollárról várhatóan 249 millió dollárra emelkedhet 2028-ig, ami 6,1%-os CAGR-et jelent. A szektor növekedését és jelentőségét az is jelzi, hogy már Magyarországon is megjelentek az e-sport tagozatok a hagyományos sportkluboknál.

Virtuális játékok

A social/casual játékok egyre nagyobb piaci részesedést szereznek a bevételek terén.

A gaming ágazat növekedésével párhuzamosan az új termékekbe, új technológiákba és új üzleti modellekbe történő beruházások is növekedni fognak. A Nintendo várhatóan 2025-ben adja ki népszerű Switch konzoljának következő generációját. A fiatalabb demográfiai rétegek megszólítása érdekében a vállalatok a meggyőzőbb, együttműködő social gamingre összpontosítanak. A Disney és az Epic Games például 2024 februárjában jelentette be, hogy közösen dolgoznak egy olyan ökoszisztéma létrehozásán, amely a Fortnite-ot, valamint a Pixar, a Marvel és a Star Wars világát foglalja majd magába.

Valós élmények koncerten, moziban

Az E&M egy olyan terület, ahol a valós idejű, fizikai megjelenést igénylő eseményeket egyre több technológiával támogatják - zenei előadások, színház, mozi, sport és sok más -, ennek köszönhetően pedig nagyobb hozzáadott értéket nyújtanak. A covid-járvány óta az IRL (in real life) események újraéledtek, és még nagyobb igény lett rájuk, mint korábban. Az élő zenei bevételek 2023-ban 26%-kal nőttek, és a teljes zenei piac több mint felét tették ki. A növekedés a nagy koncerteknek és turnéknak tudható be, például Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay és Elton John show-inak. A Las Vegasban 2023 szeptemberében megnyíló Sphere rávilágított arra, hogy az élő élményeket milyen módon lehet fejlett technológia segítségével még varázslatosabbá tenni. Az élő zene mellett a mozi is jól teljesített 2023-ban világszerte, a mozipénztáraknál a tavalyi évhez képest 30,4%-kal nőttek a bevételek. Például az Oppenheimer és Barbie „Barbenheimer” kombója összesen 2,4 milliárd dolláros bevételt hozott. A mozipénztárak és az élő zenés koncertekből származó jegyeladások együttesen jóval több mint egyharmadát - 38,6%-át - tették ki a 2023. évi fogyasztói E&M bevételeknek világszerte. A globális mozibevételek 2026-ban várhatóan meghaladják a pandémia előtti, 2019-es szintet.

Az élő zenei események itthon is nagy népszerűségnek örvendenek, elég csak azokra az előadókra és koncertekre gondolni, amik az utóbbi időkben többször is meg tudták tölteni a több mint 67 000 férőhelyes Puskás Arénát (Azariah, Coldplay, Ed Sheeran).

Az élőzene és a mozi az összes fogyasztói bevétel egyharmadát adta 2023-ban.

Az átalakulás új mozgatórugója: generatív mesterséges intelligencia

Eddig az E&M iparágban a mesterséges intelligenciát a költségek csökkentésére és ellenőrzésére használták, nem pedig új bevételi források megteremtésére. A GenAI által vezérelt szöveggeneráló eszközök viszont képesek a koncepciókat történetekké formálni és élethű párbeszédet generálni, a szöveget vizuális tartalommá és forgatókönyvvé alakítani, valamint animált 3D modelleket létrehozni 2D-s videókból vagy statikus képekből. A GenAI az utómunka során is hozzáadott értéket teremthet, mivel gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szerkesztést. A jövőben a minőségi tartalom előállításának sebessége tovább fog nőni, miközben a hozzá kapcsolódó költségek csökkennek.

A nyitott kérdés továbbra is az, hogy a GenAI pontosan hogyan fog magasabb bevételeket eredményezni. Az egyik nagy potenciállal rendelkező terület a legnagyobb növekedési ütemben fejlődő ágazat: a reklámozás. A reklámozásban a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) gyorsan kifejlesztheti a különböző kontextusokhoz igazodó kreatív megközelítéseket, majd ezeket gyorsan finomíthatja és továbbfejlesztheti a fogyasztók visszajelzése alapján. Ha a GenAI képes lesz új élményeket nyújtani, valamint új bevételi forrásokat teremteni, a növekedési potenciál még nagyobb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images