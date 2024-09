Elesett a rakpart, képeken, ahogyan az árhullám elérte Budapestet - Híreink szerdán a dunai árvízről

A büntetés-végrehajtási szervezet több mint kétszáz munkatársa két műszakban küzd azért, hogy a Margitszigetet megvédjék a közelgő árhullámtól – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szerdán az MTI-vel.

Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta: kollégáink két műszakban töltik a homokzsákokat, azokkal "védművet" alakítanak ki a futókör vonalán.

Kiemelte: a börtönön kívüli árvízi védekezésben a személyi állomány tagjai mellett most már a fogvatartottak is részt vesznek, miközben sokan az intézetek falain belül továbbra is segítik az árhullám megfékezését homokzsákok töltésével. A Margitszigeten kívül a büntetés-végrehajtás dolgozói és az önkéntes munkára jelentkező fogvatartottak az ország több pontján segítik a védekezést.

A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak mintegy 17 ezer homokzsák megtöltését végzik az intézet területén belül, amelyeket az illetékes védelmi bizottság teherautókkal szállít el a zsákok rendeltetési helyére. Az intézet ezen felül külön intézkedéseket tesz a saját védelme érdekében is: a börtön a Duna-parthoz legközelebb eső részén védvonalat épít, a dolgozók és fogvatartottak homokzsákokkal erősítik meg a területet – jegyezte meg.