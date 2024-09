Szentendrén a házak között eveznek, Budapesten nagy a készültség - Csütörtöki híreink a dunai árvízről

Lezárások Budapesten az árvíz miatt a BKK Info közlése szerint:

Lezárták a Budai és a Pesti alsó rakpartot, valamint a Margitszigetet, ami gyalogosan is csak az Árpád híd felől közelíthető meg. Lezárták az az Óbudai-szigetet is. A Váci úton befelé az Árpád útnál lezárták a külső sávot egy hosszabb szakaszon, illetve az Árpád fejedelem útján kifelé az Üstökös utcánál csak egy sáv járható. Lezárták a III., Királyok útját az Emőd utca és a Pünkösdfürdő utca között, illetve a Pók utcát is. Lezárták a Clark Ádám téren a gyalogos- és kerékpáros aluljárót. A Margit híd budai hídfőjénél kialakított ideiglenes HÉV-peront a kerékpárosok NEM használhatják. Lezárásra kell készülni a XXII., Duna utcai aluljáróban is.

A közösségi közlekedést érintő lezárások:

A H5-ös HÉV nem közlekedik a Batthyány tér és a Margit híd, budai hídfő között. A vonatokra a Margit híd melletti ideiglenes felszíni végállomáson lehet felszállni.

A 4-es és a 6-os villamos sűrűbben indul, de továbbra sem áll meg a Margitsziget/Margit híd megállóban. Sűrűbben indul az 1A villamos is.

A 2-es villamos a Kossuth Lajos tér és a Március 15. tér között nem jár, valamint a 2B és a 23-as villamos továbbra sem közlekedik a Jászai Mari tér és a Március 15. tér között, továbbá nem jár a 26-os autóbusz sem.

A 34-es autóbusz, illetve a 934-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Királyok útján és a Pünkösdfürdő utcában lévő megállókat, a 934-es éjszakai járat a Nyugati pályaudvar felé a Pók utcában lévő megállókat sem.

A 106-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Nánási út, a Silvanus sétány, a Pók utca és Aquincum megállót.

A 104-es, a 104A a 196-os és a 204-es autóbusz Rákospalota, illetve Újpalota felé nem áll meg az Újpest, Árpád út hajóállomás megállóban.

Változások péntektől: