Ahol megállt az idő, mégis jól telik: Japán, a nyolcvanas években ragadt ország

Majdnem mindenki, akivel utazásom előtt, vagy után beszéltem, azt állította, előkelő helyen szerepel a bakancslistáján. Én úgy voltam vele, ez az az úti cél, aminek meglátogatását húzzuk-halasztjuk, mert mindig van aktuálisabb, fontosabb. Ráér, hiszen Japán örök. És amit nem mindig teszünk hozzá: messze van és drága. Az előbbi nagyon, utóbbi kevésbé igaz. Rendhagyó útibeszámoló következik a szakura, a gésák, a mangák, az izakaják és kütyük földjéről. Ami valójában egy 80-as évekből itt felejtett, elvirágzott nagyhatalom, kitűnő közlekedéssel, retro kockaautókkal, tele szabályokkal és nyilvános okos-WC-kel. Egy rendszerető, udvarias, de rendkívül zárkózott társadalom. Vigyázat, nem könnyen érthető és élvezhető desztináció, alaposan készüljünk fel rá.

A Tokióba tartó repülőút nyolcadik órájában az útvonalkövető monitoron kiguvadt szemekkel nézem, hogy Ulánbátor fölött haladunk át. Azt hittem, hogy Mongóliánál tőlünk minden szempontból távolabb lévő ország nincs. És innen Japán még jó nettó három óra.

Persze nem árt tudni, hogy a Föld gömb formája miatt az északi szélességi körök mentén közelebb lehet eljutni oda: a mi gépünk is Budapestről először északnak repült vagy másfél órát, és Helsinki magasságában vágott át Szibérián, Mongólián és Kínán keresztül. Ne becsüljük alá a 7 óra időeltolódást sem, és ne higgyünk azoknak a nagyotmondó világcsavargóknak és pénzéhes utazási irodáknak sem, akik szerint „8 nap alatt körbeutazzuk Japánt, és mindent megnézünk a gyors sinkanszennel”.

Ha Japán és Európa méretazonos térképét egymásra csúsztatjuk, az Norvégiától Szicíliáig terjed, hatalmas, közel 7000 kicsi és 4 nagy szigetre tagolt ország, benne 120 millió emberrel.

És hát a híres szuperexpressz csak néhány nagyvárost köt össze, a többi utazás fárasztó és időigényes lesz.

Az első pár napot egy Tokiótól 70 km-re levő kisváros egyetemén magyar és európai történelmet, földrajzot tanító kedves professzornál töltjük vendégségben. Micsoda szerencse is volt ez, mindenkit arra biztatok próbáljon keresni valami kontaktot, esetleg privát idegenvezetőt.

Jól szervezett ország ez, el lehet boldogulni, de kapcsolatot kialakítani, akárcsak beszélgetni bárkivel szinte lehetetlen.

Ennek három fő oka van:

A japánok történelméből fakadó bezárkózásra való hajlam – ne feledjük a XV.-XVIII. század között például hermetikusan lezárták az országot.

– ne feledjük a XV.-XVIII. század között például hermetikusan lezárták az országot. Pocsék angol nyelvtudás : nem voltam még olyan, ráadásul fejlett országban, ahol ennyire kevesen értenek, beszélnek bármilyen másik nyelvet. Még az ötcsillagos hotelek recepcióján is maximum előre betanult angol paneleket képesek mondani – visszakérdezésnél elpirulnak.

: nem voltam még olyan, ráadásul fejlett országban, ahol ennyire kevesen értenek, beszélnek bármilyen másik nyelvet. Még az ötcsillagos hotelek recepcióján is maximum előre betanult angol paneleket képesek mondani – visszakérdezésnél elpirulnak. Kedves, udvarias, de túlzott önkritikával és saját magával szembeni elvárásokkal rendelkező emberek a japánok, akiket azonnal szekunder szégyenérzet kerít hatalmába, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene, vagy ahogy szabályozva, leírva van. Vendéglátónk, a tanár úr szerint a tévedést, hibát, már iskolában stigmatizálják. A szégyen talán a legnagyobb megaláztatásnak számít, ezért a japánok inkább nem is próbálkoznak olyasmivel – például angolul beszédbe elegyedni idegennel – ahol hibázni lehet. Mondjuk azt neki sem sikerült megfejtenie, hogy színpadra kiállni és félrészegen hamisan karaokézni miért is lett nemzeti sport ...

Ez nem a váratlan szituációk és kreatív megoldások országa, ne is kísérletezzünk ilyenekkel. Legjobban talán Bento box, vagy set menu hasonlattal érzékeltetném: az ebéd a legritkább esetben a la carte. Japánban előre összerakott ebédkompozíciót kapni dobozban, az éttermekben – ne túlozzunk, ezek 80%-a egyszerű kifőzde – is menüszett várja az embert. Ez itt a 24 milliárd instant ramen leves, a háromezer McDonald’s és a karácsonyi KFC-menü országa.

A kötelező japán welcome whisky után tanár úr körbe is mutatja takaros házát, ahol tisztes középosztálybeliként él családjával. A hőmérő 32 fokot mutat, amikor legutóbb április közepén itt jártam, akkor pedig 8 fok volt – bent. Ennek egyszerű oka, hogy Japánban nem csak a nagyvárosokban vannak lakhatási gondok, ahol 20-30 négyzetméteres lakásokban zsúfolódnak össze az emberek, amiért vagyonuk jelentős részét adták, vagy fizetésük nagyobbik hányadából bérlik. A vidéken kisebb házakban lakók is könnyűszerkezetes, szigetelés és központi gépészet nélküli, szinte mini papírházakban élnek – ha nagyon kell, fűtik-hűtik légkondival.

Nem kevésbé visszafogott a japán kocsiállomány sem: a Toyoták és Lexusok szülőhazájában maximum 3 méter hosszú, kisebb méretű konténerre, vagy nagyobb guruló kockára hasonlító ún. kei car autók szelik, akarom mondani komótosan róják az utat. Ezek az európai törésteszteken soha meg nem felelő, és más országban semmilyen vevőkört nem vonzó automobilok adják a kocsiállomány legalább 60%-át. Ellenben nincsenek dugók, még Tokióban sem, udvarias a vezetési kultúra, ritkák a halálos balesetek, és nem kell hencegni az embernek valami félig menő, tuningolt ronccsal. Mi azért inkább a világon legszínvonalasabb tömegközlekedést választjuk, már csak azért is, mert a japánok az út bal oldalán vezetnek.

Tanulságosak a hétköznapok a vendégségben: a boltok sokáig vannak nyitva, a postás még vasárnap is kiviszi a leveleket. A helyi Aldiban azonban csak készpénz jöhet szóba – a digitális fizetési technológiák a magyar színvonaltól is elmaradnak. A barkácsáruházban külön részleg van cuki kutyáknak és macskáknak, akiket üveggel elválasztott kifutón keresztül tekinthetünk meg, miközben pörög az állatkozmetikai szolgáltatás. Nyolc sornyi kisállat-hozzávalót láttam a macskabortól, kiskedvenc-hálózsáktól kezdve a kutyababakocsiig. És hát a boltok, kifőzdék, kisebb buddhista templomok, vagy sintó szentélyek mellett minden faluban belebotlunk egy pacsinkóba: a japán játéktermek cigifüstös, szürreális világába – ami kötelező látnivaló.

Tanácsom az, hogy Tokiót hanyagoljuk. A világ legnagyobb metropolisza, a magyar GDP többszörösét termelő gigaváros látképe, fekvése, építészete egyszerűen ronda.

Nincs mit ezen cizellálni, 80-as éveket idéző stílus, kevés jelentős látnivaló, óriási távolságok, tömeg és olyan, nehezen értelmezhető “nevezetességek”, mint a világ legforgalmasabb gyalogátkelője, legnagyobb kütyüáruházai és mangaboltjai, az Eiffelt utánzó retro tv-torony, turisták előtt zárva tartó császári palota, sörözgető piknikelőkkel teleszórt szakuravirágzásos park, olcsó izakaják és köztéri okos WC-k.

Természetesen a japán életérzés iránt elfogult látogatók számára kultikus dolgok ezek, de nem az átlag utazónak. Szigorúak vagyunk, de igazságosak: nincs egyetlen olyan látnivaló, vagy élmény, ami világszínvonalú lenne. Viszont nagyon kellemes és érdekes, akár egynapos kirándulás tehető a Fuji-hegyhez, az ősi Nikó városába, vagy a kedvencemmé vált, Tokió Szentendréjének számító Kamakurába.

Minden távolságtartásuk ellenére a japán végtelenül tiszteletre méltó nép. Udvariasságuk, rendszeretetük, szorgalmuk, munkához való hozzáállásuk egyedülálló. Olyan apró jelekből is leszűrhető, minthogy a vonaton a kalauz a jegyellenőrzések után a kocsiból távozva meghajol és köszönetet mond az utasoknak, a forgalomirányító szertartásosan számba veszi, és elmutogatja kötelező munkafázisait minden szerelvény érkezésekor, a pincér a számlát, vagy a bankkártyát is egy értékes névjegy átadásához hasonló koreográfia szerint kezeli.

Tökéletes biztonság, tisztaság, rend és szervezettség érzésünk lesz végig az út során: márpedig ez a világszínvonalú, egyedülálló és megfizethetetlen.

Japánt az év elején előzte meg a GDP terén egy másik, legutóbbi világégésben porig rombolt vesztes, Németország, így “csak” a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalma. Önmagában az is csoda, hogy a 60 millió nyugdíjas országa – amely már rég túl van a Sony, a Toyota, a Panasonic, a kaizen fénykorán, és ahol a vásárlóerő-paritáson számolt gazdagság lassan a magyaréval egyenértékű, ahol a jen 40%-ot gyengült az elmúlt évtizedben – miként lehet még mindig a csendes-óceáni térség legmegbízhatóbb gazdasági és politikai szereplője, és a világ egyik legnagyobb külföldi tőkebefektetője.

Ezekre a költői kérdésekre ne Kiotó gésanegyedében keressük a választ: verselhetünk bármilyen szépen, a gésák helyett turistacsalogató éttermeket, privát klubokat találunk. Ez a város egy igazi turistamágnes, de joggal. Hat UNESCO világörökségi helyszín, csodálatos buddhista templomok, sintó szentélyek, színpompás, mégis minimalista harmóniát árasztó kertek, történelmi paloták és erődök találhatók szerte a városban. Az éttermekkel és boltocskákkal zsúfolt sétálóutcákon itt is nagy a tömeg, de legalább jogosan:

Kiotó évszázadokon keresztül volt a császári és közigazgatási főváros, hangulata pazar, aurája monumentális.

És itt már találunk, ha nem is számtalan, de hangulatos kiülős kávézót, vagy tetőteraszos bárt végre – de vigyázat, a sör országszerte savanyú víz ízű.

Kiotó környéke további meglepetéseket tartogat: van itt meseszerű bambuszerdő; Nara, a szelíd őzeiről, vagy Koya az ősi kolostorairól híres város; és sorakoznak a hegyek között megbúvó onszenek (japán forrófürdők). A környéken négy-öt napot eltölteni nem csak lehet, de minimum ennyi a javasolt is.

Hazafele pedig kirepülhetünk az egy órányi vonatútra lévő nyugatias metropolisz és kaja-főváros Oszakából. Ahol esténként tovább csodálkozhatunk a kapszula- és egyéjszakás szexhoteleken, milliónyi karmos játékautomatán, lerészegedett öltönyös-aktatáskás hivatalnokokon, macskákkal illusztrált információs- és reklámtáblákon és a városban óriási shoppingolást rendező kínai turisták ezrein: ők azért jönnek, mert biztosak benne, hogy itt a Louis Vuitton eredeti.

Praktikus tanácsok

Időjárás szempontjából szeptembertől december elejéig, illetve márciustól május végéig tartó időszakban érdemes utazni – ez utóbbi a kissé túlértékelt cseresznyefa-virágzás szezonja is.

20-40%-kal olcsóbb, ha a nagy légitársaságok helyett Budapestről Pekingen, vagy Sanghajon keresztül megyünk, ideálisak az átszállási idők, ráadásul mivel Kína felfüggesztette a vízumkényszert, pár napra ott is megállhatunk, a stopovernek jellemzően nincs felára.

A japán jen sosem volt ilyen “olcsó” a forinthoz képest. Kifejezetten jó áron vannak a belépők, a helyközi utazás, a kis éttermekben a fogyasztás, de magyar árszínvonal alatt üzemelnek a szupermarketek is. Ami relatív drága, az a jó szálloda, a sinkanszen, a szervezett kirándulások, elit éttermek és privát klubok. Teljesen felesleges az autóbérlés: baloldali közlekedés van, lassan lehet haladni az utakon és költséges.

Legyen nálunk készpénz. Japánban nincs, sőt, inkább sértésnek számít a borravaló.

Készüljünk fel alaposan: ne csak a Lonely Planet útikönyvre, a Sógun című Netflix-sorozatra támaszkodjunk. Nézzünk bele Wim Wenders Tökéletes napok című filmjébe, lapozzunk bele Ferber Katalin valamelyik, Japánról szóló esszéjébe, és iratkozzunk fel Fushi Misi professzor blogjára a Substacken.

