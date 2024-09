Felpörög a kampány: gazdasági ösztönzőket jelenthetnek be ezen a héten Amerikában

Az új szakpolitikák, amelyekről korábban nem számoltak be, és amelyeket szerdán jelenthetnek be Pittsburghben, azért jönnek, mert a bizonytalan szavazók továbbra is több információt kérnek arról, hogy Harris hogyan segítene nekik gazdaságilag, ha novemberben megválasztanák elnöknek, beleértve a kritikusan fontos csatatér államokban élőket is - mondták a lapnak források.

Harris vasárnap újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a héten egy beszédében vázolja majd a gazdasággal kapcsolatos elképzeléseit. Hozzátette, hogy a terv az amerikai emberek törekvéseibe és ambícióiba való befektetésről szól, miközben az előttük álló kihívásokkal is foglalkozik.

A bevezetés a demokrata körökben heves vitát váltana ki arról, hogy a választások napjához közeledve további gazdaságpolitikát közzétenni vajon okos stratégia-e.

A források egyike sem kívánt konkrét részleteket közölni a várható új politikáról, és Harris kampánya sem kívánt nyilatkozni az új javaslatokról. Harris 2020-as elnökjelöltsége és Joe Biden elnök kormányzása azonban hasonló célokat tartalmazott.

Harris 2020-as kampányában jelentős béremelést javasolt a több millió közoktatásban dolgozó tanárnak, a vállalatokat pedig arra kényszerítette, hogy tegyék közzé a férfiak és nők közötti bérszakadékot, és büntessék azokat, akik nem csökkentik azt. A Biden- és Harris-kormány szorgalmazta az otthoni értékbecslésekben tapasztalható előítéletek megszüntetését, és a több mint 700 milliárd dolláros felhasználását a kisebbségi vállalkozások támogatására.

Harris korábban több intézkedés-tervezetet tett közzé, amely a magas lakásárakra, az adókra, a kisvállalkozások kiadásaira, a gyermekgondozásra és az árukra összpontosít. Tervei gyakran Biden politikájára épülnek, mint például a társasági adókulcs 28%-ra emelése.

James Singer kampányszóvivő nem kommentálta a történetet. A Reutersnek azt mondta, hogy Harris "továbbra támogatja az esélyteremtő gazdaság programját, hogy csökkentse a költségeket, megfizethetőbbé tegye a lakhatást, és ösztönözze a gazdasági növekedést Amerika-szerte".

Az új gazdaságpolitika közzététele kevesebb mint 50 nappal a szoros elnökválasztási verseny vége előtt azt jelentheti, hogy az új intézkedések hatásai nem jutnak el a döntő szavazókhoz - ismerik el egyes tanácsadók.

Általában egy kampány szeptemberre befejezi a választók meggyőzését, és áttér az emberek mozgósítására, de ez nem egy tipikus kampány

- mondta egy, az új terveket ismerő forrás, utalva arra, hogy Harris július végén ugrott a lista élére. "Egyszerre kell folytatnunk az emberek meggyőzését és mozgósítását egészen a végéig".

A republikánus Donald Trump a dolgozó amerikaiakat célzó gazdasági javaslatai között szerepel a borravaló és a társadalombiztosítási juttatások adójának eltörlése, a szövetségi földek megnyitása a lakásépítés előtt és az országba érkező több millió bevándorló kitoloncolása, akik a republikánusok szerint a költségeket növelik.

A volt elnök emellett új, mindenre kiterjedő vámokat javasolt a nem az Egyesült Államokban gyártott árukra, ami növelheti az amerikai fogyasztók költségeit és az inflációt, de ezt a választók csekély többsége támogatja.

Trump megpróbálta a demokratákra fogni az inflációt, amely világszerte felpattant, és a kampányának fő témájává tette az élelmiszerek, különösen a bacon még mindig magas árát. 2019 és 2023 között az élelmiszerek fogyasztói árindexe 25%-kal emelkedett - jelentette az amerikai mezőgazdasági minisztérium.

A republikánusok hagyományosan jobban szerepelnek a gazdasággal kapcsolatban, mint a demokraták, és Trump az év elején előbb Bident, majd Harrist is legyőzte a témában végzett felmérésekben.

Ám ez épp fordulni látszik. A Financial Times-Michigan Ross e havi felmérése szerint a regisztrált szavazók 44%-a bízik Harris gazdaságpolitikai képességeiben, szemben a Trumpot támogató 42%-kal, és a Reuters/IPSOS augusztusi közvélemény-kutatása szerint Harris a gazdasággal kapcsolatban csökkentette a lemaradását.

A Federal Reserve múlt heti döntése, hogy fél százalékponttal csökkentette a kamatlábakat, ami azt a meggyőződést tükrözi, hogy az inflációs kockázatok csökkentek, mérsékelheti a fogyasztók bizonyos költségeit.

"Az infláció talán csökkent, de a megélhetési költségek nem változtak. Ennek egy része a világjárvány után van, és ezzel még mindig foglalkozni kell" - mondta Donna Brazile a demokraták veterán stratégája.

Mások úgy vélik, hogy a gazdaságpolitika nem prioritás. Adam Newar, egy Harris-adományozó szerint "ez egy karakterválasztás", nem pedig egy politikai választás.

Szintén fontos szempont, hogy Harris számos javaslatához kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség, és nem valószínű, hogy azok átmennek, hacsak a demokraták nem nyerik meg a képviselőházat és a szenátust is

