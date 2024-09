Friss jelentés: Európa lemarad

Az Európai Központi Bank (EKB) hétfőn közzétett tanulmánya szerint az euróövezet exportőrei még évekig küzdhetnek a versenyképesség megőrzéséért. A fő okok között a magas energiaköltségek és a munkatermelékenység gyenge növekedése szerepel.

Az elmúlt években az euróövezeti exportőrök folyamatosan veszítettek globális piaci részesedésükből. A helyzetet súlyosbította az energiaköltségek megugrása, ami jelentősen csökkentette az árréseket, és a blokk ipari ágazatának nagy részét recesszióba taszította.

Az EKB Economic Bulletin című kiadványában megjelent cikk szerint: "A versenyképességi kihívások továbbra is fennmaradhatnak, mivel az energiaköltségek valószínűleg továbbra is magasak maradnaknak, és az euróövezet továbbra is érzékeny a világpiaci feltételek változásaira, mivel még mindig függ az energiaimporttól."

A tanulmány rámutat, hogy a közelmúlt válságai, beleértve a világjárványt és az ukrajnai orosz inváziót, rávilágítottak az euróövezet sebezhetőségére az importellátási és költségsokkokkal szemben. Ezt a helyzetet a geopolitikai széttagoltság tovább súlyosbíthatja.

Az EKB adatai szerint 1995 és 2019 között az Egyesült Államokban az egy munkaórára jutó munkatermelékenység mintegy 50%-kal, évi 2,1%-kal nőtt, míg az euróövezetben csak 28%-kal, évi 1%-kal. Ez a különbség a világjárvány kezdete óta tovább nőtt, részben a munkahelymegtartó programok, majd az energiaár-sokk miatt.

A jegybanki előrejelzése szerint 2019 negyedik negyedéve és 2024 második negyedéve között a termelékenység az euróövezetben mindössze 0,9%-kal, míg az Egyesült Államokban 6,7%-kal nő.

Az EKB szerint némi javulás várható, ahogy a kínálati sokkok és a globális keresleti preferenciák eltolódása enyhül. Azonban az euró versenyképességi problémái valószínűleg továbbra is fennmaradnak, tekintettel az euróövezet strukturális sebezhetőségére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images