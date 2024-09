Mozgalmas hét jön: kiderül, hogy magára talált-e végre a gazdaság

Mi történt múlt héten?

A múlt hét legfontosabb eseménye az amerikai jegybank, a Fed kamatdöntése volt. A központi bank 50 bázisponttal indította el a kamatemelési ciklust, amely előrejelzése szerint idén további két 25 bázispontos vágással fog folytatódni. Noha az 50 bázispontos vágás jelentősnek tekinthető, mégsem ébredtek fel a recessziós aggodalmak: a piac számított a nagy vágásra, és a Fed azt kommunikálta, hogy a gazdaság még mindig erős, és a várakozásaik szerint az is marad.

A jegybanki döntésre kilőttek a részvénypiacok csütörtökön, a Dow Jones és az S&P500 új történelmi csúcsra nőttek. Ez a hatás annyira nem látszódott a devizapiacon. A dollár kis gyengülést mutatott, de a forintban kis elmozdulást a múlt héten. A Fed döntésén kívül más fontos piaci esemény nem említhető, a japán infláció ugyan emelkedett, de a jegybank egyelőre nem reagált.

Mi történhet ezen a héten?

A héten több fontos esemény is lesz, ezúttal Magyarországra figyelünk. A legfontosabb esemény a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése lesz, de egyéb fontos adatok is érkeznek a magyar gazdaságból. Külföldön is jönnek fontos adatok, a hét vége felé például már elkezdenek érkezni a szeptemberi inflációs adatok.