Itt az MNB friss előrejelzése: sokkal lassabban nőhet a gazdaság

Jelentősen rontotta az idei GDP-előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank (MNB), miközben az inflációs prognózisa csak kismértékben változott.

Nagymértékben rontotta az idei és a jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Idén 1-1,8% közötti gazdasági növekedést vár a jegybank, miközben három hónappal ezelőtt még 2-3%-os bővülést várt. Az elmúlt néhány hónapban jelentősen romlottak a növekedési kilátások, ami miatt a legtöbb szakértő visszavágta a GDP-növekedési előrejelzését, így nem meglepő, hogy az MNB is lépett, az 1-1,8%-os előrejelzéssel azonban a pesszimistábbakhoz csatlakozott a jegybank.

Amíg a kormányzat 2% körüli növekedést vár (a Pénzügyminisztérium 1,8-2,2%-ot, a Nemzetgazdasági Minisztérium 2,2-2,3%-ot), addig az MNB szerint könnyen lehet, hogy végül csak 1%-os lesz a növekedés.

Forrás: MNB. Inflációs jelentés, 2024. szeptember

Az MNB szerint 2025-ben is lassabban nőhet a gazdaság, mint ahogy azt korábban várták. A friss előrejelzés szerint 2,7-3,7%-os lesz a GDP-növekedés jövőre, miközben három hónappal ezelőtt még a 4,5%-ra is esély volt. Ugyanakkor felfelé módosították a 2026-os prognózisukat, abban az évben ugyanis 3,5-4,5%-os GDP-növekedést is elérhetőnek tartanak.

Az inflációs várakozását csak kismértékben változtatta a jegybank. Idén 3,5-3,9%-os pénzromlás várható, míg korábban 3,5-4,5%-ot vártak. Az időközben beérkező, kedvező inflációs adatoknak köszönhetően szűkült a sáv, így idén már szinte biztosan 4% alatt lesz a pénzromlás. A jegybanki előrejelzés szerint az infláció 2025-ben és 2026-ban is az MNB 2-4%-os toleranciasávjában marad, igaz, a jövő évre kissé megemelték a prognózist. "Az MNB 2025-re vonatkozó prognózisa emelkedett a júniusi inflációs előrejelzéshez képest, amit elsősorban a pénzügyi tranzakciós illeték emelésének fogyasztói árakba való begyűrűzése magyaráz" - indokolta a lépést a jegybank a kamatdöntést követő közleményében.

Forrás: MNB. Inflációs jelentés, 2024. szeptember

Címlapkép forrása: Portfolio