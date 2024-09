Lesz még 10 év múlva magyar e-kereskedelem?

A magyar tulajdonú online kereskedők olyan sok kihívóval néznek szembe Európából, illetve Ázsából is, hogy egyáltalán nem biztos, 10 év múlva még lesznek hazai szereplők ezen a piacon. Többek között erről beszélgettünk a Portfolio Checklist szombati különkiadásában Madar Norberttel, a GKID vezető tanácsadó partnerével. Szó volt a Temuról, a fizikai boltok szerepéről és a logisztikáról is.

A magyar e-kereskedelmi piac egyik fő problémája, hogy a helyi szereplők jelentős kihívásokkal szembesülnek a tőkeerős nemzetközi cégekkel szemben, amelyek jöhetnek a régióból, de Kínából is. Bár az online vásárlások értéke növekszik, a magyar kereskedők számára a túlélésért való küzdelem mindennapos - véli Madar Norbert.

A Temu, amely 2023 őszén jelent meg a magyar piacon, alig egy év alatt több mint

1,5 millió magyar vásárlót vonzott, és 50 milliárd forintos forgalmat bonyolított.

Sok vásárló úgy gondolja, hogy a Temu magyar szereplő, hiszen a mesterséges intelligenciának köszönhetően ma már nyelvi akadályok sincsenek - mondta.

A magyar online kiskereskedelem változó folyamatai arra utalnak, hogy bár a

rendelések száma növekszik, a kosárérték csökken.

Ez részben annak a következménye, hogy az emberek gyakrabban de kevesebbet rendelnek, de az is közrejátszik, hogy - ahogy a fizikai boltokban - az elmúlt években elindult a lefelé vásárlás jelensége: ugyanabból a termékből a kevésbé jú minőségűt és az olcsóbbat veszik.

Míg korábban nagyobb, ünnepi jellegű vásárlások domináltak, a vásárlási frekvencia nőtt, és sokkal inkább a mindennapok részévé váltak a kisebb értékű vásárlások. Ez a vásárlói bázis, amely jelenleg körülbelül 4,2 millió fő, valószínűleg lassan fog bővülni, mivel az új generációk, bár megszokják az online vásárlást, nem válnak azonnal aktív, nagy értékű rendeléseket leadó felhasználókká - magyarázta a GKID szakértője.

Madar Norbert kitért arra is, hogy a vásárlói szokások átalakulásával párhuzamosan a fizikai boltok jelentősége is megkérdőjeleződik. Míg egyes online kereskedők fizikai boltokat nyitottak, ez a trend, úgy tűnik nem vált be hosszú távon. Az omnichannel (a többutas értékesítési modell, amelyben például az online és fizikai tér összefonódik) értékesítésre való törekvés egyes helyeken működik, de az online boltok, melyek nagyobb raktárkészletekkel dolgoznak, nem tudják fenntartani a fizikai üzletekhez szükséges erőforrásokat, így az online tér marad a fő fókusz sok szereplő számára.

Mindeközben folytatódik a fix pontos (csomagautomata, csomagpont) átvevőhelyek térnyerése a futáros szállítással szemben. A szakma megosztott azzal kapcsolatban, hogy a szállításban jelenleg 20-22 százalékos részesedéssel bíró megoldásnak hol lehet a "teteje", de vélhetően az valahol az 50 százalék körül lehet - tette hozzá a szakember.

