Kiköltöznél az Egyesült Királyságba? Így működik ott a nyugdíjrendszer

A pandémiás évek ideiglenes visszaesése után ismét 650 ezerre teszik a tartósan külföldön dolgozó magyarok számát (az előrejelzések szerint ez csak nőhet a jövőben), a legtöbben az Egyesült Királyságban, Ausztriában és Németországban dolgoznak. Számukra létfontosságú lehet, ha tisztában vannak az adott ország nyugdíjrendszerének működésével, a megszerezhető nyugdíj feltételeivel, hiszen nagyrészt ettől függhet majd az időskori anyagi biztonságuk. Cikksorozatom első részében bemutatom az Egyesült Királyság állami nyugdíjrendszerének jellemzőit.

Az Egyesült Királyságban a nyugellátások területén hagyományosan jóval kisebb az állam szerepe, mint a kontinentális európai országokban.

A brit állami nyugdíj (State Pension) – a szokásos európai megoldásoktól radikálisan eltérő módon – kizárólag a brit biztosítási idő éveinek számától függő átalány-nyugdíj (flat-rate pension), vagyis azonos biztosítási évszám esetén mindenkinek azonos összegű állami nyugdíj jár.

Az állami nyugdíj összegében semmilyen módon nem tükröződik, hogy a nyugdíjas mennyit keresett vagy mennyi járulékot fizetett aktív korában.

A foglalkoztatói nyugdíjpillérben (NEST) biztosított nyugdíjszolgáltatások összege viszont a járulékalapot képező keresettől függ.

A brit nyugdíjrendszerben rendkívül fontos szerepet játszik a nyugdíj-előtakarékosság számtalan egyéni módja is, a banki és a biztosítási megoldások széles választékával.

Az állami nyugdíjrendszer radikális reformja

A brit állami nyugdíjrendszert radikálisan átalakították 2016-ban. Aki 2016. április 6-án vagy azt követően tölti be az állami nyugdíjra jogosító életkorát, már az új rendszer szerint válik állami nyugdíjra jogosulttá. Az új állami nyugdíj folyó finanszírozású, járulékfizetéssel fedezett átalány-nyugdíj, vagyis az összege mindenki számára azonos, aki azonos számú biztosítási évet szerzett a brit társadalombiztosítás (National Insurance) rendszerében.

Az új állami nyugdíj összege nem függ a keresettől, kizárólag a biztosítási évek számától.

Ez magyar szemmel furcsa jellegzetessége az új brit öregségi nyugdíjrendszernek, akárcsak az, hogy a nyugdíjat heti összegben számolják.

Az állami nyugdíjat csak az a jogosult igényelheti, aki betöltötte az állami nyugdíjra jogosító életkorát, ami jelenleg 66 év.

Minden biztosított korlátozás nélkül tovább dolgozhat az állami nyugdíjra jogosító életkora betöltését követően is.

Az állami nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt négy hónappal a jogosult igényelheti az állami nyugdíját vagy elhalaszthatja az igénylését.

Ez utóbbi esetben nem kell tennie semmit, a nyugdíja összege a jogosító életkor betöltése utáni munkavégzés esetén 9 hetente 1%-kal nő mindaddig, amíg a nyugdíj igénylésére sor nem kerül. (Az így szerzett plusz nyugdíj az “Extra State Pension”.)

Az állami nyugdíjra jogosító életkor rendszeres emelése

Az állami nyugdíjra jogosító életkort rendszeres időközönként, de legalább hat évente felülvizsgálják.

Az új állami nyugdíjra jogosító életkor 2020. októberében érte el a 66 évet. Az 1961. márciusa után született személyek részére a jogosító életkor 67 évre emelkedik.

A korábbi emelési tervek szerint az 1977. márciusa után született személyek részére csak 2044-2046 között emelkedett volna a jogosító életkor 68 évre, de ezt az emelést előrehozhatják. Így a jogosító életkor már 2037-2039 között 69 évre emelkedhet (korábban ezt az 2048 utánra tervezték), majd 2057-től 70 évre nőhet – vagyis az 1987 után született évjáratok már csak 70 éves koruk betöltésével igényelhetnék az állami nyugdíjat.

Az életkor emelésének vezérlő elve, hogy az Egyesült Királyságban a 20 éves kortól mért felnőtt életkor legfeljebb egyharmadát töltsék nyugdíjban az emberek.

2024-ben a várható élettartam az Egyesült Királyságban 81,92 év, ennek alapján a nyugdíjban tölthető idő a longevity link célkitűzése szerint nem lehet hosszabb, mint 20,64 év, ami a 66 éves jelenlegi nyugdíjkorhatárra tekintettel teljes mértékben teljesülni látszik.

Az új állami nyugdíj minimális és maximális időfeltétele

Az új állami nyugdíj feltétele, hogy a nyugdíjigénylő legalább 10 év, legfeljebb 35 év biztosítási időtartamot szerezzen akár járulékfizetéssel, akár jóváírások révén. (A 2016 előtt szerzett jogosultságokat maradéktalanul átvezették az új rendszerbe.)

Az új állami nyugdíj a maximális értékét 35 biztosítási év alapján éri el, ez jelenleg heti 221,20 font.

A brit National Insurance rendszerében biztosítási időt kötelező és önkéntes járulékfizetéssel vagy jóváírással lehet szerezni, ez utóbbi jár egyebek között a munkanélküliség, a keresőképtelenség, a gyermeknevelés és a hozzátartozó ápolása meghatározott tartama alatt.

Ha valaki 10 évnél rövidebb biztosítási időt szerzett, akkor nem jogosult az új brit állami nyugdíjra. Természetesen a nemzetközi nyugdíjmegállapítás során figyelembe vehetik a 10 évnél rövidebb tartamú biztosítási időtartamot is a pro rata (időarányos) nyugdíj számításához.

Ha valaki 10 és 35 év közötti tartamban szerzett biztosítási időt, akkor arányosan csökkentik az új állami nyugdíj maximális összegét.

Az arányos összeg számításának képlete a következő: az új állami nyugdíj maximális összegét elosztják 35-tel, majd megszorozzák a 10 és 35 év közötti tartományban megszerzett biztosítási évek számával. Ha valakinek például 20 éve van, akkor a nyugdíja heti összege idén: 221,20 : 35 => 6,32 x 20 => 126,40 font lesz.

Az új állami nyugdíj a maximális összegnél is magasabb lehet, de csak két esetben:

az érintett személy a korábbi kétpilléres állami nyugdíjrendszer kiegészítő pillérében annyi jogosultságot halmozott föl, amelynek az új állami nyugdíjrendszerben történő jóváírásával az új állami nyugdíj összege magasabb lett, mint a maximális összeg, ez esetben a maximális összeget meghaladó mérték mint védett összeg (protected payment) növeli ezt a maximális összeget,

az érintett személy az új állami nyugdíjra jogosító életkora betöltését követően a nyugdíj igénylése nélkül – deferring – tovább dolgozik, így 9 hetente 1%, évente közel 5,8% nyugdíjnövelésre (extra State Pension) szerez jogosultságot, és ennek révén a nyugdíja összege meghaladhatja az új állami nyugdíj maximális összegét. (A régi rendszerben ilyen esetben ennek majdnem a kétszerese, 10,4% volt a nyugdíjnövelés éves mértéke, mert akkor még 5 hetente járt 1% növelés: ebben is tettenérhető a brit nyugdíjrendszer szigorodása.)

Ha valaki az EU/EGT tagállamaiban vagy Svájcban, illetve az Egyesült Királysággal kétoldalú szociális biztonsági megállapodást kötött államban is szerzett biztosítási/szolgálati időtartamokat, a brit új állami nyugdíjra való jogosultságához ezek az időtartamok is beszámítanak, ha a brit rendszerben kevesebb, mint 10 év biztosítási időt szerzett.

A Brexit kilépési egyezmény alapján legalább 2035-ig az Egyesült Királyságban is - az ún. "aggregation principle" alkalmazásával - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló EU-rendeletek szabályozzák a több tagállamban szerzett nyugdíjjogosultságok számításba vétele és a nyugdíj számítása esetén követendő eljárást.

Az új állami nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez vagy a maximális összeg eléréséhez önkéntes járulékfizetésre is lehetőség van (Class 2 vagy Class 3 National Insurance Contribution). Az új állami nyugdíja aktuális összegéről minden biztosított bármikor tájékoztatást (State Pension Statement) kérhet.

A tájékoztatás tartalmazza, hogy

aktuálisan milyen összegű új állami nyugdíjra jogosult (State Pension Forecast),

mikor igényelheti az új állami nyugdíját (mi az állami nyugdíjra jogosító életkora, State Pension Age),

hogyan növelheti a nyugdíja összegét (ha erre lehetősége van).

"Triple-lock": a nyugdíjemelés brit módszere

A nyugdíjemelést három tényező közül a legmagasabb mérték határozza meg minden év áprilisában:

az előző év szeptemberében mért fogyasztói árindex (általános infláció, CPI), vagy

átlagos keresetnövekedés (a heti kereseti index), vagy

2,5%.

2024. április 8-ától a brit állami nyugdíjat 8,5%-kal emelték (így lett annak maximális heti összege jelenleg 221,20 font a 2024. április 7-éig érvényes 203,85 fontról).

Kiegyenlítő nyugdíjjóváírás

A kiegyenlítő nyugdíjjóváírás a brit rendszerben a kis jövedelmű nyugdíjasok részére járó adómentes top-up (a nyugdíjas tényleges jövedelme és a megélhetési küszöbérték közötti különséget kitöltő) támogatás (garantált minimum jövedelemig járó jóváírás).

2024-ben az egyedülálló nyugdíjas garantált minimum heti jövedelmi szintje 218,15 font, párok esetében 332,95 font.

Ha az érintett nyugdíjas összes jövedelme (nyugdíj és egyéb jövedelem) nem éri el a minimális heti jövedelmi szintet, akkor a jövedelmét ki kell egészíteni erre a minimális szintre.

További nyugdíjjóváírás igényelhető

rokkantság esetén,

családtag ápolása esetén,

bizonyos lakhatási költségek viselése (pl. jelzáloghitel törlesztése) esetén.

A kiegyenlítő jóváírást az állami nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően lehet kérni. A kérelmet legkorábban négy hónappal a jogosító életkor betöltése előtt lehet benyújtani.

A foglalkoztatói nyugdíjpillér

Az új állami nyugdíjpilléren kívül az önkéntes foglalkoztatói nyugdíjpillér szerepe hatalmas az Egyesült Királyságban.

Ezek két fő fajtája

a járadék-meghatározott (Defined Benefit, DB) nyugdíj - ez esetben a nyugdíjszolgáltatás a jogosult által elért életpálya átlagkeresete vagy az utolsó keresete meghatározott százaléka lehet, vagy a járulék-meghatározott (Defined Contribution, DC) nyugdíj - ez esetben a nyugdíjszolgáltatás a jogosult és munkáltatója által befizetett tagi hozzájárulásoktól, kiegészítésektől, a befektetési hozamtól és az állami támogatás összegétől függ.

Minden alkalmazott, aki 22 évesnél idősebb, de még nem töltötte be az új állami nyugdíjra jogosító életkorát, valamint az éves keresete legalább 10 ezer font, automatikusan tagja lesz a munkáltatója által működtetett foglalkoztatói nyugdíjszervezetnek, amelyből kívánsága szerint kiléphet, ha akar (opt-out). A belépők átlagosan 90%-a marad a foglalkoztatói nyugdíjszervezet tagja. A rendszert a Nest (National Employment Savings Trust) működteti.

Ha valaki mégis a kilépés mellett döntene, akkor kétféle privátnyugdíj-megoldás közül választhat:

elindít egy nyugdíjcélú előtakarékossági programot (Self-Investment Personal Pension, SIPP) vagy elindít egy élethossziglani személyes megtakarítási számlát (Lifetime Individual Savings Account, LISA). A LISA számlán évente legfeljebb négyezer font fektethető be nyugdíjcélra, viszont a magánszemély által befizetett összeget a brit állam 25%-kal, de legfeljebb évi ezer font bónusszal kiegészíti. A LISA megtakarítás az első lakás vásárlására is felhasználható. Nyugdíjcélra 60 éves kor betöltésével vehető igénybe a számlán felgyűlt összeg. Korábbi igénybevétel esetén 25% díjat kell fizetni (vagyis az állami bónusz összegét vissza kell fizetni).

A foglalkoztatói nyugdíjpillérek mellett szóló legerősebb érv, hogy mindegyikben hozzájárul a munkáltató is az alkalmazottja nyugdíj-előtakarékosságához. Ilyen hozzájárulás nincs a privátnyugdíj-programok esetében.

A munkáltatói hozzájárulás minimális mértéke a kereset 3%-a. A munkáltató természetesen ennél magasabb mértéket is választhat. A munkavállalónak minimum a keresete 4%-át kell a foglalkoztatói nyugdíjszervezetben vezetett számlájára utalnia. Az állam 1 százalékponttal növeli a munkavállaló befizetését, így az 5%-os lesz. (A Nest egyszerű magyarázata szerint minimális esetben ha a munkavállaló 40 fontot fizet, azt 10 fonttal kiegészíti az állam és 30 fonttal a munkáltató, vagyis a Nest alapba már 80 font kerül.)

A Nest számos európai nyugdíjrendszerben szolgál a foglalkoztatói nyugdíjpillér mintájaként.

A privátnyugdíj

Harmadik pillérként szintén hatalmas szerepet játszanak az Egyesült Királyságban a különféle banki és biztosítói privátnyugdíj-megoldások, amelyek közül több verziót az állam is jelentős mértékben támogat. Az érintett magyar munkavállalók tengernyi IFA (Independent Financial Advisor) irodához fordulhatnak.

Pro rata nyugdíjszámítás az Egyesült Királyságban (példa az aggregációs elv alkalmazására)

Sára 20 év szolgálati időt szerzett Magyarországon, majd az Egyesült Királyságba költözött, és ott dolgozott, ahol nyugdíjazásáig fizette a társadalombiztosítási járulékot (NIC), és ezzel a brit rendszerben hat év biztosítási időt szerzett. Így önálló brit State Pension nem állapítható meg a számára (ahhoz legalább 10 év biztosítási időt kell szerezni a brit rendszerben), a brit kilépési egyezményben legalább 2035-ig fenntartott aggregációs elv alapján azonban pro rata temporis (időarányos) brit nyugdíjat számít a brit nyugdíjhatóság a részére.

Az Egyesült Királyságban ezt hívják a B módszer szerinti számításnak: a brit nyugdíjhatóság összesíti Sára brit biztosítási (6 év) és magyar szolgálati (20 év) idejét, és kiszámítja, hogy Sára mennyi brit állami nyugdíjat kapna, ha az összes társadalombiztosítási járulékát kizárólag a brit rendszerbe fizette volna be.

Miután a brit állami nyugdíjnak a legalább 35 év biztosítási idő alapján járó maximális összege 2024-ben heti 221,20 font, ennek a 26 év alapján járó része 221,20/35 x 26 = 164,32 font hetente. Erre tehát Sára akkor lenne jogosult, ha mind a 26 év jogosító idejét a brit NIC fizetésével szerezte volna. A 26 évből azonban csak 6 évet szerzett az Egyesült Királyságban, így a brit pro rata nyugdíja összege a heti 164,32 font 6/26-od része, azaz heti 37,92 font lesz.

Természetesen Sára Magyarországon is jogosult lesz nyugdíjra, itthon a nyugdíját kettős számítással állapítják majd meg (egyrészt az önálló magyar nyugdíját is kiszámolják, miután szerzett 20 év magyar szolgálati időt, amely a teljes nyugdíj magyar feltétele), másrészt a pro rata magyar nyugdíjrészét is kiszámítják a brit pro rata számításnál ismertetett elv alapján, és ezt követően a két számítás közül a magasabb összegű eredmény lesz a magyar nyugdíja.

Cikkem második részében Ausztriával foglalkozok, a harmadik részben Németországgal, végül pedig a nemzetközi nyugdíjigénylés kérdéseit foglalom össze.

Címlapkép forrása: Shutterstock