Itt az MNB friss jelentése: ezért teljesít gyengén a magyar gazdaság idén

Ami a reálgazdaságot illeti, a hazai azsálykárok miatt a mezőgazdaság is gyengébben teljesít, az ipari lejtmenet pedig folytatódott – mondta Balatoni Adnrás, hozzátéve, hogy az ipari kilátások még romlottak is. Az ipar gyengélkedése nem magyar helyzet, nyugaton is ez látszik.

Az idei év gyenge gazdasági teljesítménye lehúzza a jövő év eleji növekedést is, tehát ez alapvetően meghatározza a jövő évi növekedést.