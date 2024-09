Mérni fogják a magyarországi háztartási naperőművek termelését

Az Energiaügyi Minisztérium több intézkedést készít elő: többek között a hálózati beruházások adminisztrációjának könnyítése, a háztartási méretű naperőművek termelésének mérhetősége, és az energiaközösségek létrejöttét segítő szabályozás továbbfejlesztése érdekében – mondta el Steiner Attila a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlésén tartott előadásában.

Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára a tárca Facebook-posztja szerint többek között azt hangsúlyozta, hogy rugalmasabb hálózati elemekre és a tárolási képességek bővítésére van szükség. Hozzátette: az áramellátás biztonságát a megváltozott körülmények között új megoldásokkal kell fenntartani. Rámutatott: világszerte mindenütt kihívást jelent a villamosenergia-igények nagyarányú növekedése és az időjárásfüggő megújuló kapacitások tömeges megjelenéséhez való alkalmazkodás.

Az államtitkár háztartási napelemek termelésének mérhetőségével kapcsolatos jelzése fontos, és az a háttere, hogy a közel 300 ezer HMKE-nek csak kis részéről áll rendelkezésre az elosztóhálózati üzemeltetőnek, és a rendszerirányítónak valós idejű adat, ami így az időjárásfüggő jellegből adódó kiszabályozási feladatokat és azok költségét növeli. Egyelőre a MAVIR termelési mix grafikonján is csak az ipari méretű naperőművek valós idejű termelési adatai látszanak, a háztartási méretű naperőművekét a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal utólag becsli meg. Az okosmérők tömeges elterjesztésével a valós idejű adatok rendelkezésre állása javul, ami a kiszabályozási feladatokat és a költségeit is jótékonyan befolyásolja.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) sajtóközleményében a 3 napos siófoki rendezvény több neves előadójának üzenetét is összefoglalta. Bárdi Barnabás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője előadásában arra mutatott rá, hogy a napelemek beépített teljesítményének növekedésével párhuzamosan lendületet kaptak a hálózatfejlesztési beruházások is. Mint mondta, a szabályozói oldal szempontjából különösen fontos, hogy a folyamatban lévő és nagy volumenű hálózatfejlesztési projektek megvalósítása során a beruházók az ellátás- és a hálózat működtetésének biztonságát is kiemelten kezeljék. Aláhúzta, mindezek mellett viszont fontos feladat a fogyasztói oldal energiatudatosságának növelése és az energiaátmenettel kapcsolatos ismeretek bővítése is.

"Az energetikai folyamatok és trendek napjainkban soha nem látott gyorsasággal változnak, és a villamosenergia-szektor elkerülhetetlen átalakulások küszöbén áll, ezért nekünk is rugalmasabb, gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat kell kidolgoznunk" – mondta a Vándorgyűlésen Mátrai Károly. Az MVM Csoport vezérigazgatója hozzáfűzte, a társaságcsoport Magyarország zöld átállásának és dekarbonizációs törekvéseinek alapvető letéteményese, így minden eddiginél fontosabb, hogy a szektor valamennyi szereplőjével folyamatos párbeszédet folytasson.

"Korszakváltás küszöbén állunk, egy olyan energiaátmenet időszakában, amelyben az átalakulás üteme jelentősen felgyorsult" - hangsúlyozta az eseményen Katona Ádám. Az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese szerint elengedhetetlen, hogy olyan új, jövőálló infrastruktúrát hozzunk létre, amely egyszerre támogatja az elektrifikációt és a zöldenergia térnyerését is. "Ez lesz a jövő áramhálózata. Büszkék lehetünk rá, hogy részt vehetünk ebben a történelmi átalakulásban, de tudjuk azt is, hogy csakis iparági összefogással, együtt lehetünk sikeresek." - húzta alá Katona Ádám.

"A hazai és az európai villamosenergia-hálózat átalakításra szorul, mert a jelenlegi rendszer nem a decentralizált, nem szabályozható megújuló energiatermelés kezelésére épült ki" – foglalta össze a 70. Vándorgyűlésen elhangzottakat Gelencsér Lajos, a MEE elnöke. Kiemelte, a hálózatfejlesztésben az eddigiekhez képest más megközelítésre van szükség, amely képes reagálni a megváltozott igényekre, a szélsőséges időjárási körülményekre és beépíti az innovatív digitális technológiákat is.

"Mintegy 7000 megawatt megújuló energiaforrás rendszerbe illesztése, illetve a 2030-ra várható 40-50%-os áramigény növekedés kezelése komoly kihívás. A megújuló villamosenergia-termelés, -elosztás és -felhasználás több szereplős, és a szereplők szempontjai, ha nem is teljesen, de eltérnek egymástól. A legfontosabb feladatnak tartom ezeknek a szempontoknak a harmonizálását, összehangolását, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az adottságainkból és a helyzetből" - húzta alá Gelencsér Lajos.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Faceook-oldala, Portfolio