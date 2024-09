Felszállt a kínai sárkány: most lehet rajta nagy pénzt keresni?

Óriási gazdaságélénkítő csomagot jelentett be a héten a kínai jegybank és a kormány. Kínának szüksége is van erre, hiszen a gazdasági növekedés lassul, az eddigi növekedési modell már a határait feszegeti. Az ország részvénypiaca évek óta csak szenved, azonban hosszú ideje most először talán látszik a fény az alagút végén és eljöhet e trendszerű részvénypiaci emelkedés Kínában is.