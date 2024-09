Megvan, ki fogja vezetni a világ egyik legerősebb hatalmát: Pekingben nem örülnek

A 67 éves politikus korábban már öt alkalommal is sikertelenül próbálkozott a kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP) élére kerülni, ám az erőfeszítéseit akkor nem koronázta siker. Sigeru aztán hatodik alkalommal is nekifutott a megmérettetésnek, ez már meghozta a gyümölcsét, megválasztották a párt élére, ezzel pedig hamarosan a miniszterelnöki pozíciót is betöltheti.

Az LDP tagjai két körben dönthettek az új pártelnök személyéről, a második körbe a két legtöbb szavazatot megszerző jelölt juthatott. Itt Sigerunak Takaicsi Szanaét kellett legyűrnie, ami szűken, de sikerült neki: 215 szavazatot kapott riválisa 194-ével szemben.

A győztest várhatóan jövő héten fogják kinevezni Japán miniszterelnökének egy parlamenti szavazást követően.

Isiba Sigeru korábban a védelmi-biztonsági témákban szerzett hírnevet magának. A kampánya során nagy figyelmet kapott az a kijelentése, hogy támogatná egy amolyan „ázsiai NATO” létrejöttét. Ezt a felvetést egyébként az Egyesült Államok elutasította arra hivatkozva, hogy nem újabb katonai blokkokra van szükség. Az előző miniszterelnök, Kisida Fumio idején Sigeru némileg kívülállónak számított, gyakran kritizálta a vezetést. Ennek ellenére az volt az egyik ígérete még jelöltként, hogy folytatni fogja elődje gazdaságpolitikáját, és igyekezett megszerezni a korábbi kormányfő támogatását is jelöltségéhez.

A hírre szárnyalni kezdett a jen a dollárral szemben, a Nikkei határidős indexe pedig közel 3%-kal zuhant. A kockázatkerülés mögött az lehet az egyik ok, hogy a fejleménnyel kiéleződhet a Japán és Kína közötti feszültség, és ennek jele, hogy a japán választási eredményre rögtön megszólalt a kínai külügyminisztérium, amely bizakodásának adott hangot, hogy normális mederben folyik majd a két ország közötti párbeszéd.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images