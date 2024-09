Hajszálon múlhat az amerikai elnökválasztás eredménye, és ez a tőzsdéknek nagyon rossz hír

Már a 2020-as amerikai elnökválasztás is megmutatta, hogy viszonylag nagy országos szavazatkülönbség esetén is tud nagyon szoros eredmény kialakulni az elektori rendszerben döntő egyes csatatérállamokban. Ha most az 51 amerikai állam egyedi elnökválasztási esélyeit megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy olyan extrémen szoros versenyfutás is jöhet, ahol Pennsylvania állam egymaga dönti el a végeredményt. Egy kiélezett helyzetben pedig nagy kérdés lehet, hogy lesz-e kvázi azonnali végeredmény, vagy hetekig-hónapokig tartó bizonytalanság veszi kezdetét.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.