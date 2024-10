Bajban a Dunaferr? - Megjött a cég reakciója

Portfolio 2024. október 01. 18:20

Az ISD Power energiaszolgáltató felszámolási eljárást kezdeményezett a Liberty Steel tulajdonában álló Dunarolling Dunai Vasmű Kft-vel szemben az illetékes törvényszéknél és ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését kérte a törvényszéktől. Az ügyben a Nemzetgazdasági Minisztérium is megszólalt és kedd este megkeresésünkre a Liberty Dunaújváros is válaszolt. A cég azzal érvel: hanyatlik az acélpiac és bizonytalan az európai acélipar helyzete, valamint ezzel összefüggésben nem sikerült új működőtőkét szereznie a magyar bankoktól. Azt is hangsúlyozza, hogy az ISD Power által indított intézkedés vitatott.