Érkezik az özönvíz, 30 mm-nél is több eső jön a magyar tájakon - Itt vannak a térképek

Kiadós csapadék, sokfelé 30+ mm hullhat szombatig - jelentette a HungaroMet, amely az ECMWF időjárási modell alapján készült térképeket is megosztott.

Ahogyan arról már korábban írtunk a HungaroMet időjárás-előrejelzése alapján, szerdán előbb egy hullámzó front, csütörtöktől pedig mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, így

sokfelé számíthatunk kiadós csapadékra ebben a négy napban az országban.

Kép forrása: HungaroMet

Holnapi időjárás

Szerdán északnyugat, nyugat felől egyre többfelé ered el az eső, de a Dél-Dunántúlon zivatarok is kipattanhatnak.

A Dunántúl északi felén, kétharmadán a 24 óra alatt lehulló csapadék mennyisége nagy területen meghaladja a 20 mm-t,

kisebb körzetekben átlépheti a 30 mm-t is - áll a meteorológiai szolgálat posztjában. Ugyanakkor ahogy a második ábrán is látszik szerda éjfélig a déli és keleti határ mentén még lesznek száraz tájak is.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás csütörtökön

Csütörtök hajnalra azonban a front csapadékzónája már oda is elér, de jelentősebb mennyiségű esőre csütörtök délutántól, estétől van kilátás arrafelé is, amikor már a fölénk húzódó mediterrán ciklon csapadékzónája alakítja időjárásunkat.

Csütörtökön 00 és 24 óra között így az ország délkeleti kétharmadán 10+ mm eső valószínű,

majd pénteken országszerte számíthatunk további 10-25 mm esőre.

Időjárás pénteken

Péntek estétől azonban nyugat felől már szűnni kezd a csapadék, így szombaton az ország döntő részén már csak hátoldali záporok fordulhatnak elő, amelyekből jelentős mennyiség már nem fog esni. Ugyanakkor az északkeleti megyék fölé szombaton még beragadhat a csapadékzóna, így aznap ott még kiadós mennyiség is lehullhat.

Összességében ebben a négy napban tehát az ország döntő részén 30, többfelé 40 mm-t meghaladó csapadékra, zömmel esőre számíthatunk

- írta a meteorológiai szolgálat az ECMWF időjárási modell alapján készült térképek mellé.

