Itt a bejelentés: Magyarországra is jön földgáz az új görög LNG-terminálról

A Gastrade közleményéből az derült ki, hogy az Alexandroupolis LNG-terminál kilenc régiós országba, így Görögországba, Bulgáriába, Romániába, Észak-Macedóniába, Szerbiába, Magyarországra, Szlovákiába, Ukrajnába és Moldovába szállít gázt. Az is lényeges, hogy már 14 görög és nemzetközi vállalat vesz részt kereskedelmi szempontból a projektben, amelyek vállalták a terminál éves szinten 5,5 milliárd köbméteres visszagázosító kapacitásának szinte teljes kihasználását legalább 2030-ig.

Fontos, hogy az Alexandroupolis LNG-terminál nemcsak egy úszó LNG-tároló és -visszaalakító egységből (FSRU) áll, hanem egy tengeralatti és szárazföldi földgázvezetékből is, amely összeköti a terminált a Nemzeti Földgáz Szállítási Rendszerrel (NNGTS). Ez segít abban, hogy az említett országok felé is tudjon például amerikai, katari és egyiptomi földgázt is szállítani. Így a projekt a Vertical Corridor kezdeményezés megerősítését is jelenti, amelynek célja egy délkelet- és közép-európai földgáz kereskedelmi központ létrehozása.

Az, hogy a görög LNG-terminálon keresztül Magyarország is vásárolhat akár amerikai LNG-t, már 2,5 éve felmerült. Aztán tavaly júliusban téma volt Orbán Viktor miniszterelnök bécsi tárgyalásain is, majd tavaly októberben Lantos Csaba energiaügyi miniszter is utalt rá a Portfolio Energy Investment Forum konferenciáján, és az Európai Bizottság is áldását adta a projekthez nyújtott állami támogatásra. Az azonban csak most vált hivatalossá a terminál elindításának közleményéből, hogy ténylegesen megkezdődik a görög LNG-terminál felől a gázszállítás Magyarország irányába is. A magyar gázellátást érintő pontos részleteket azonban sajnos nem tartalmazza a közlemény (szerződő fél, éves mennyiség, ténylegesen itthoni felhasználásra kerül-e az orosztól dedikáltan eltérő molekula, vagy csak áthalad, továbbadja magyar szereplő).

Ezzel együtt ahogy a közlemény fogalmaz a jelentős infrastruktúra projekt alapján: ez az új görög LNG-terminál lesz Európa energiakapuja a térség kilenc országa számára, és egyúttal hozzájárul az orosztól eltérő gázok beszerzési lehetőségéhez, a tényleges diverzifikációhoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock