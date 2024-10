Nem tud felállni az amerikai feldolgozóipar

Módos Dániel 2024. október 01. 16:01

Az ISM felmérése szerint a feldolgozóipar továbbra is recesszióban lehet és a foglalkoztatottság is romlik. Eközben az árak is nagyot csökkentek. Ezzel egy időben érkezett a JOLTS munkaerőpiaci felmérése is. Nagyot nőtt a nyitott álláshelyek száma és csökkent a munkahely elhagyások száma.

Összességében ezek éppen olyan adatok, amelyek határozottan a további kamatcsökkentés felé mutatnak.