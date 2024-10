Jön EU-s szavazás a kínai elektromos autók büntetővámjáról - Ezek az országok szavazhatnak igennel

Pénteken szavazhatnak az Európai Unió tagországai arról, hogy bevezessen-e az EU büntetővámot a Kínából importált elektromos autókra. A Reuters megtudta, melyik országok szavazhatnak igennel.

Október 4-én, pénteken szavaz az Európai Unió arról, hogy büntetővámokat vezet-e be a Kínában gyártott importált elektromos járművekre. A tagállamok már megkapták a javasolt intézkedésekre vonatkozó rendelettervezetet.

Az Európai Bizottság a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett, akár 35,3%-os végleges vámot is javasolna, az EU szokásos 10%-os autóimport-vámján felül.

A javasolt végleges vámokról az EU 27 tagállama szavaz majd. A vámok október végéig léphetnek hatályba.

A javasolt vámok széles skálán mozognak, attól függően, hogy az Európai Bizottság vizsgálatával együttműködő vagy nem együttműködő vállalatról van szó. Az eddigi tervek szerint a Tesla 7,8 százalékot, a kínai SAIC pedig 35,3 százalékot fizethet.

A Reuters úgy tudja, hogy a pénteki szavazáson Franciaország, Görögország, Olaszország és Lengyelország igennel szavaz majd a Kínában gyártott elektromos járművek behozatalára kivetett vámok bevezetésére, ami elegendő lehet ahhoz, hogy az Európai Unió javaslata elfogadásra kerüljön.

Mai hír, hogy a Volkswagen arra kéri a német kormányt, hogy szavazzon a kínai elektromos járművekre kivetett európai uniós vámok bevezetése ellen, azzal érvelve, hogy a vámok nem javítják az autóipar versenyképességét.

A javasolt vámok rossz megközelítést jelentenek

- mondta a Volkswagen szóvivője.

Tegnap beszámoltunk arról, hogy a francia elnök, Emmanuel Macron közel áll ahhoz, hogy keresztülvigye az Európai Unió első valódi, Kínával szembeni valódi keménykedését az elektromos járművek importjára kivetendő vámokról. A német kancellár, Olaf Scholz, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya is igyekezett megakadályozni Brüsszel döntését, de nem sikerült a tagállam többségét maguk mögé állítaniuk.

Németország ellenezte a lépést, de kevesen hisznek abban, hogy Berlin elég támogatást tudna szerezni a vámok elkerüléséhez.

A német kormány valószínűleg tartózkodni fog a szavazáson, ami gyakorlatilag a vámok támogatásának minősül.

A németeken kívül csak Magyarország emelt szót nyilvánosan a büntetővámok ellen.

Közben egymás után jelentik be a kínai autógyártók, hogy Európában is gyártják majd autóikat, a most tervben lévő büntetővám ugyanis csak a Kínából importált elektromos autókra vonatkozik, azokra nem, amelyeket az EU-ban gyártanak.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images