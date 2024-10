Ez fájhat most igazán a magyar autósoknak

Öt százalékos szárnyalással egyhavi csúcs körül zárt a két vezető kőolajfajta a csütörtöki tőzsdei kereskedésben az iráni-izraeli komoly feszültség miatt, és a vártnál jóval erősebb amerikai ISM szolgáltatói beszerzésimenedzser-index adat hatására. Az olajár ugrása és a forint jelentős gyengülése a dollárral szemben együtt olyan tényezők, amelyek igencsak megugraszthatják Magyarországon az üzemanyagárakat a benzinkutakon.

A keddi iráni rakétatámadások után Izrael azt mérlegeli, hogy iráni olajlétesítményeket is megtámadhat, és azt, hogy erről zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Izrael között, maga Joe Biden amerikai elnök és a Pentagon szóvivője is elismerte csütörtökön. Ez, és a vártnál erősebb amerikai ISM-adat együtt meglódította a vezető kőolajfajták árfolyamát a csütörtök délutáni-esti kereskedésben, hiszen az északi-tengeri Brent 5%-kal 78 dollár közelébe szárnyalt hordónként,

az amerikai WTI szintén 5%-kal 74 dollár közelébe, amelyek egyhavi csúcsok.

Irán jelenleg naponta mintegy 3,2 millió hordónyi olajat termel ki, ami a globális kitermelés 3%-a, és ha ennek egy része kiesne az izraeli támadások nyomán, az már eleve indokolhatjat az olajárak emelkedését. Emellett az a félelem is hajtja most az árakat, hogy Irán egy ilyen lépésre azzal is felelhet, hogy lezárja a hormuzi szorost, amelyen keresztül a világ kőolajszállítmányainak mintegy negyede halad át; vagy megtámadja a szaúdi létesítményeket, mint ahogy 2019-ben megtette, és az is az olajárak elszállását okozná.

Közben a szaúdi energiaügyi miniszter a Politico tudósítása szerint megfenyegette az OPEC+ tagjait, hogy mindenki tartsa be a kitermelési kvótákat, mert aki fölé lóg, hogy kihasználja a magas árakat, megbánhatja, mivel a szaúdiak felpörgethetik a kitermelést, lenyomva világszerte az olajárakat.

A fentiek mellett a magyar autósok számára az is lényeges, hogy a forint esése és a dollár ugrása miatt a dollár/forint jegyzések 364 körülig jutottak, ami kéthavi forintmélypontot jelent. Ez néhány nap leforgása alatt 8 egységnyi árfolyam ugrást jelent, mintegy 2%-ot, így a dollárban jegyzett, egyébként is dráguló olajár duplán rosszul jön most.

A legfrissebb árváltoztatások alapján mától idehaza a benzinkutakon a 95-ös benzin egy literjéért 584 forintot kell fizetni, a gázolajért 589 forintot, de a fentiek ezeket a szinteket érdemben feljebb tolhatják a következő napokban.

