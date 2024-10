Kimondta Robert Fico az üzenetet, ami a magyar-orosz gázszerződés miatt is fontos

Miután a szlovák állami energiaszolgáltató már jelezte, hogy tárgyalásokat folytat az év végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit megállapodás utáni idők energiaellátásának biztosítására, csütörtökön nagyon fontos üzenetet mondott ki Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szavai azt jelentik, hogy északi szomszédunk mindent meg fog tenni azért, hogy 2025-től is folytatódjon az orosz, vagy egyéb eredetű földgáz, illetve kőolaj ukrajnai tranzitja. Ez azért is fontos, mert ahogy a Portfolio saját információi alapján megírta: még mindig Ukrajnán át vesz évi 1 milliárd köbméter orosz földgázt a magyar állami cég, és így kulcskérdés, hogy mi lesz az ottani tranzit sorsa. A régiós gázellátás kérdései és a gázár kilátások is szóba kerülnek a Portfolio jövő heti Energy Investment Forum konferenciáján, amelyre még nem késő regisztrálni itt

"Alapvető érdekünk, hogy az Ukrajnán keresztül vezető gáz- és olajtranzit útvonalakat fenntartsuk, és ezt ukrán partnereinknek is elmondjuk" – rögzítette Fico a jövő heti szlovák-ukrán közös kormányülés elé időzített csütörtöki sajtótájékoztatón a Reuters tudósítása szerint.

Mindez azután érkezett, hogy múlt héten az SPP szlovák állami energiaszolgáltató vezérigazgatója azt jelezte a hírügynökségnek: tárgyalnak az év végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit megállapodás utáni idők energiaellátásának biztosításáról.

Az SPP vezére szerint költség okok miatt lenne fontos fenntartani az ukrajnai gáztranzitot, igaz többféle opció létezik, amelyek egyike, hogy az azeri állami gázcéget, a SOCAR-t bevonják az ügyletbe. Ez úgy történne meg, hogy az orosz-ukrán határon az azeri cég megveszi, majd az ukrán-szlovák határon visszaadja az orosz Gazpromnak a gázt, és így az orosz állami vállalat a meglévő szerződéses keretek között tudná kiszolgálni megmaradt európai vevőit (a szlovák, osztrák és magyar állami vállalatokat, illetve egyéb piaci kereskedőket).

Az is lehetőség, hogy fennmarad a status quo, azaz orosz gáz jönne továbbra is Ukrajnán át egy év végén megszülető orosz-ukrán megállapodás nyomán, de más közvetítőket is bekapcsolhatnak a szállításokba. Az SPP 2034-ig évi 3 milliárd köbméter gázszállításra szerződött le a Gazprommal, és akármi is van, egyelőre biztonságban van a szlovák gázellátás, mivel 14 TWh gáz a szlovák gáztárolókban pihen, további 3 TWh tárolására is van opció és öt céggel vannak nyugati irányú gázszállításra szerződések, és további kettővel folynak a tárgyalások.

A nyári Lukoil-ügy úgy rendeződött, hogy a MOL már az ukrán-fehérorosz határon tulajdonjogba veszi az orosz Lukoil olaját, és akár ez is lehet a minta az orosz gázszállítások ukrajnai tranzitjának 2025-től való folytatására, igaz nem a MOL által, hanem a fent említett konstrukciók egyike segítségével.

A fentiek után érkezett Fico csütörtöki üzenete, miszerint alapvető érdeke Szlovákiának, hogy az ukrajnai tranzit mind az olaj, mind a gázszállítások terén folytatódjon. A szlovák TASR közszolgálati hírügynökség tudósítása szerint Fico arra is rámutatott: nemcsak Ukrajna számít tranzitországnak, hanem maga Szlovákia is, így ezért is fontos, hogy ez az útvonal megmaradjon. Úgy látja azonban, hogy Szlovákiának is meg kell küzdenie az Európai Bizottságnak arra irányuló hatalmas nyomásával, hogy "keletről már ne érkezzen nyugatra semmi".

A fentiek magyar szempontból is releváns üzenetek, ugyanis ahogy megírtuk: továbbra is Ukrajnán át vesz évi 1 milliárd köbmérer földgázt az MVM a hosszú távú orosz szerződés keretében, igaz amint megírtuk: ezt nem hozza be Magyarországra, hanem a régiós piacokon értékesíti. Ezzel együtt ha az ukrán tranzit megmaradna, és továbbra is orosz molekula áramlana át az országon, akkor nem kellene átszerződnie a déli útvonalra (Török Áramlat) az MVM-nek a Gazprommal a mennyiséget.

Az elmúlt napokban két másik fontos fejlemény is történt a magyar-szlovák gázszállítások terén:

Robert Fico csütörtökön az orosz-ukrán háborúról, és az oroszok felé a kapcsolatok rendezésének szükségességéről is beszélt, erről egy másik cikkünkben írtunk:

