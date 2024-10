Új versenyképességi lista jött a hatalmas világbanki botrány után

A Világbank új üzleti és befektetési klímát vizsgáló felmérést indított el, amely 50 gazdaságot vizsgál. A megújított jelentés célja, hogy elkerülje azokat a problémákat, amelyek miatt 2021-ben meg kellett szüntetni a korábbi, botrányoktól sújtott "Doing Business" rangsort.

Budapest Economic Forum 2024 Magyarország versenyképessége hangsúlyosan szóba került október 17-i konferenciánkon. Most érdemes regisztrálni!

Az új, "Business Ready" névre keresztelt felmérés három fő területet vizsgál: a szabályozás minőségét, a közszolgáltatások hatékonyságát és a működési hatékonyságot. A jelentés 1200 elemet mér 10 kategóriában, amelyek a vállalatok életciklusának különböző szakaszait fedik le.

Norman Loayza, a Világbank Globális Mutatók Csoportjának igazgatója a Reutersnek nyilatkozva kiemelte: "valójában nem is használjuk a rangsor szót a jelentésben. Inkább pontszámokban beszélünk, amelyek az üzleti felkészültség százalékos arányaként értelmezhetők."

A felmérésben Magyarország, Észtország és Szingapúr kiemelkedően teljesített,

mindhárom országban egy-egy kategóriában az első helyen végzett. Magyarország a szabályozási keretrendszer terén érte el a legmagasabb, 78,23%-os pontszámot. Észtország a közszolgáltatások kategóriájában lett első 73,31%-kal, míg Szingapúr a működési hatékonyság terén végzett az élen 87,33%-os eredménnyel.

A Világbank tervei szerint a felmérést fokozatosan bővítik. Jövőre már 110 gazdaságot vizsgálnak, beleértve az Egyesült Államokat és Kínát is, 2026-ra pedig a teljes, 180 gazdaságból álló mintát szeretnék elérni.

Az új jelentés készítése során a bank szigorú adatvédelmi protokollokat vezetett be, hogy elkerülje a korábbi botrányokat - emlékeztet a hírügynökség. Ezek közé tartozik az adatgyűjtés és -elemzés elkülönítése az intézmény más részeitől, valamint az összes gyűjtött adat közzététele.

Emlékezetes, 2021-ben robbant a hír, hogy nem jelenik meg többet a Világbank Doing Business kiadványa. Minderre azért kapta fel a fejét az üzleti világ, mert a világ egyik legjelentősebb üzleti környezetre és versenyképességre vonatkozó felméréséről beszéltünk. Az akkor jelentések szerint a kiadványt azért szüntették meg, mert egy friss jelentés szerint Kína nyomást gyakorolt a szervezetre a jobb helyezés érdekében. De már 2018-ban is érkezett olyan hír, hogy nincs minden rendben a jelentéssel. Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza állította egyenesen, hogy az elmúlt években félrevezető és igazságtalan módosításokat tartalmazott a Világbank Doing Business versenyképességi rangsor mögöttes módszertana.

A friss jelentés eredményeit a Nemzetgazdasági Minisztérium sem hagyta szó nélkül. Csütörtöki közleményében kiemelte: Magyarország a legjobban teljesítő országok között szerepel a Világbank Business Ready nevű új, az üzleti környezet minőségét mérő mutatórendszerében.

A felmérésben kiemelt figyelmet kapott, hogy mennyire egyszerű a szabályozásnak való megfelelés, illetve mennyire hatékony a cégek számára a közszolgáltatások igénybe vétele. Magyarország kiemelkedő teljesítményt nyújtott, különösen a szabályozási pillér kategóriájában, ahol az 50 résztvevő ország közül a legjobb pontszámot érte el - olvasható a tárca közleményében.

A felmérés keretében a Világbank kormányzati és szakértői konzultációk, valamint céges kérdőívek adatainak segítségével értékeli az egyes országok teljesítményét.

Magyarország két pillérben is az élmezőnyben végzett.

A szabályozási keretek pillérben hazánk érte el a legjobb pontszámot a résztvevő 50 ország közül, a közszolgáltatások minősége tekintetében az 5. helyet, míg a hatékonyság szempontjából a 14. helyet szerezte meg - részletezte a tárca.

A felmérés által vizsgált tíz tématerület a cégek életciklusának és a piacon való részvételének összes szakaszára kiterjed, a cégalapítástól kezdve a működtetésen át egészen a megszüntetésig. Magyarország a tíz témakörből nyolc esetében az első tíz legjobb teljesítményt nyújtó ország közé került, különösen kiemelkedően szerepelt a cégalapítás, a munkaügyi szabályozás és a pénzügyi szolgáltatások területén - folytatódik az NGM közleménye.

Címlapkép forrása: Shutterstock