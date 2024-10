Egyre többen választják a magániskolákat Magyarországon

Az elmúlt években a magyarországi magániskolák piaca dinamikus fejlődésen ment keresztül, olyan mértékben, hogy az intézmények nem tudnak megfelelni az egyre növekvő keresletnek. Egyre több magániskola kihasználtsága telítődött, hosszabb várólisták alakultak ki. Ezt a tendenciát tovább erősíti magánoktatási intézmények infrastrukturális fejlettsége, a digitalizáció terén mutatott felkészültségük, valamint a modern pedagógiai módszerek iránti kereslet folyamatos növekedése.

A piac részletes vizsgálata során a BDO Corporate Finance csapata 28 oktatási intézményt vizsgált meg a magyarországi magániskola piacon, melyek közül 10-et magyar, míg 18 iskolát nemzetközi intézményként azonosított be. A vizsgált intézmények 46%-a, azaz 13 intézmény az óvodától gimnáziumig (3-18 éves korig) nyújt oktatást a tanulók számára, míg 10 általános és gimnáziumi korcsoportot szolgál ki, illetve 5 intézmény kizárólag a gimnáziumi tanulókra fókuszál.

Nő a kereslet a magánoktatás iránt

Az elmúlt években több új magániskola létesült Magyarországon. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete (AME) által nyújtott információk szerint 2018 óta több mint 20 új alapítványi és magániskola kezdte meg működését az országban. Az új intézmények között található a budapesti Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium (2019), de a Budapest Schoolnak is több mikroiskolája nyitotta meg kapuit (Solymáron 2018-ban, Érden 2020-ban) Pest vármegyében. Emellett több működő intézmény is tervezi bővíteni kapacitásait vagy akár új campus létrehozásában gondolkodik.

Komoly bevételt termel a magánoktatás

Tandíj tekintetében a vizsgált intézmények között jelentős mértékű eltérés látható. A nemzetközi intézmények esetében az éves tandíjak átlagos értéke 4,3 millió Ft, míg a magyar intézményeknél alacsonyabb, átlagosan 1,5 millió Ft.​ A nemzetközi iskolák esetében is jelentős eltérés mutatkozik: a két legnagyobb nemzetközi magániskolában (AISB - American International School of Budapest és BISB - The British International School Budapest) a legfelsőbb év díja a 9 millió Ft-ot is eléri.

A vizsgált intézményekre vonatkoztatva a magyar iskolákat üzemeltető szervezetek átlag éves bevétele 767 millió Ft, míg a nemzetközi intézményeké magasabb, meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. A legnagyobb nemzetközi iskolák diákszám és árbevétel tekintetében is kiemelkednek a mezőnyből. A vizsgált iskolák tekintetében elmondható, hogy a nemzetközi magánintézmények átlagosan magasabb bevételt realizálnak, alacsonyabb diákszám mellett.

A magánoktatás lehetséges fejlődési irányai

A magánintézményekről – a felmérés alapján – összességében elmondható, hogy a piac szereplői egy folyamatos és igen erős igénynövekedéssel számolhatnak. A stabilan növekvő keresletre reagálnia kell a piaci szereplőknek, amely befektetési lehetőségeket kínál mind a piac már aktív szereplőinek, mind pedig az új szereplők számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images