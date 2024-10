Ezért van most bajban a magyar egészségügy

Fektess be, ne csak a gépekbe, hanem a csapatba. Tartsd egyben ezt a szakmai teamet, építs rájuk, tedd vonzóvá számukra a klinikát. Ha ez megvan, és stabilan tudsz magas színvonalú szolgáltatást nyújtani, akkor érkezhetnek a betegek - így foglalható össze az egyszakmás magánegészségügyi szolgáltatók eddigi sikertörténete. A Private Health Forumon bemutatott cégek mind más és más területen voltak speciálisak, mindezek ellenére nagyon sok volt bennük a közös. Összefoglaló cikkünkben azt is bemutatjuk, hogyan élik meg az idei évet, amikor saját bevallásuk szerint is azt érzik: elfogyott a magyarok pénze, de közben a jó orvos és a jó szakdolgozó nagy hiány és egyre drágább.

Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Private Health Forumon új kísérletbe kezdtünk. Most először ugyanis párhuzamos szekciókat nyitottunk. Ennek egyik fejezetében pedig az egyszakmás, más szóval specialista szolgáltatók egyedi történetét dolgoztuk fel több előadás, valamint egy kerekasztalbeszélgetés keretében, és kiderült ezekből, hogy nagyon sok a hasonlóság.

Mitől különleges egy-egy piaci szereplő?

Lengyel Lívia egészségügyi szakértő első bevezető kérdésére válaszolva a meghívott résztvevők bemutatták az általuk képviselt szolgáltatókat. Egyetértettek mind abban, hogy a szakmaiság és a magas szakmai színvonal a legfontosabb tényező a magyar magánegészségügyben.

Ezt egyszerre kell és érdemes nyújtani a pácienseknek, valamint az orvosoknak.

Sas Andrea, a Maternity Magánklinika cégvezetője felidézte, hogy kórházuk 14 éve működik, mint prémium ellátó, mind fekvő-, mind járó szakellátásban. Idén 4,5 milliárd forintos árbevétellel kalkulálnak. Hangsúlyozta: minden a szakmaiságon múlik, és ezt náluk az garantálja, hogy a kórház szakmai menedzsmentje 14 évvel ezelőtt állt össze, és azóta is stabil. A szakmaiság biztonságot ad, kiszámíthatóságot hoz, és az orvosok számára is vonzó - mondta.

Nagymihály Attila, a Budai Szemészeti Központ alapító-orvosigazgatója kiemelte, hogy régóta a piacon vannak, ami nagy előny, de csak akkor lesz ebből siker, ha profi szakmaiság mellett dolgoznak. A szemészetben mára valóban magas a profitabilitás, azonban Nagymihály Attila ismertetése szerint ez nem mindig volt így, és magas invesztícióra volt szükség ahhoz, hogy ilyen eredményesen tudjanak működni. A szemészet minden területén tudnak ennek köszönhetően szolgáltatást nyújtani, olyan területeken is, amely nem lenne olyan nyereséges, mint a refraktív sebészet (lézeres látásjavító műtétek).

Lukács László, a Helvetic Clinics alapító-tulajdonosa első válaszában azt emelte ki, hogy évtizedekre nyúlik vissza a magán fogászati ellátás és az ő működési modellük eltérő a többi szolgáltatótól, mert elsősorban külföldi páciensekre építenek. Mindent egy helyen elvet képviselik, nemcsak fogászati ellátást, hanem házon belül szállodai és fogtechnikai laborszolgáltatást is nyújtanak. Hátrányként említette a 2020-as évet, amikor a Covid berobbant, és nem érkeztek Magyarországra külföldi páciensek. Akkor úgy döntöttek, hogy invesztálnak a tevékenységbe és egyben tartották a csapatot, ami 1,5-2 évnyi nehéz időszakot jelentett, viszont cserébe a járvány elmúltával onnan növekedtek, ahol abbahagyták.

Lévai Richárd, a Synlab ügyvezető igazgatója az általuk folytatott labortevékenységet hídnak nevezte a különböző tevékenységek között az egészségügyben. Ha a laborszakmát egy szakmának tekintjük, akkor igen, egyszakmásak vagyunk, viszont

a laborszakma az a szolgáltatás, amely minden területet kiszolgál.

Emlékeztetett arra, hogy a Covid nagyon megváltoztatta a laborszakmát és a hagyományos, régi szolgáltatók új helyzettel kerültek szembe: a járvány elmúltával is maradtak olyan szereplők, akik a semmiből nőttek ki és váltak új szolgáltatóvá. Ismertetése szerint ez nem csak Magyarországon alakult így. A versenyelőny ebben a helyzetben a szakmaiság lehet számukra. Azt is hozzátette, hogy a Synlab mindezeken túl az állami szereplőkkel is aktív kapcsolatban áll.

Hosszú távú és aktuális piaci trendek

Többen is behoztak még egy fontos versenypiaci tényezőt, ami kulcseleme a sikernek, ez pedig a méretgazdaságosság.

Lévai Richárd példaként említette meg, hogy fontos kérdés minden új laborpiaci belépő számára, legyen az akár egy multiklinika, hogy a laborautomatákra rá tudnak-e tenni akkora volument, hogy az gazdaságilag megérje. Kitért arra is, hogy most több klinika is próbálkozik ezzel az iránnyal és az idő eldönti, hogy ennek van-e létjogosultsága a magyar piacon vagy sem. Arra is rámutatott, hogy a Synlab multinacionális háttérre 36 országban van jelen és ez a központi beszerzésen keresztül más dimenziókat nyit. Arról is beszámolt, hogy a Synlab Európában piacvezető laborszolgáltató, és a 3., 4. legnagyobb világszinten. Nekünk ezért kutya kötelességünk azoknak az innovációknak az országba hozatala, ami rendelkezésre áll más országban is - vélekedett.

Arról is beszéltek a meghívott beszélgetők, hogy milyen az aktuális üzleti környezet és klíma. Lévai Richárd érdekes évnek nevezte a 2024-es évet. Elmondása szerint a korábbi években szépen nőtt a közvetlen lakossági igénybevétel, de idén azt látják, hogy

az embereknek elfogyott a pénze.

A prevencióra való pénzköltés lassulóban van, mivel kevesebb pénzük van az embereknek és egyre többen fordulnak vissza az állami egészségügyi rendszerbe, még úgy is, hogy szembesülnek a várólistákkal - magyarázta a szakember.

Sas Andrea egy válaszában úgy fogalmazott, hogy éles, ijesztőnek is mondható a piaci verseny van a szülészeti ellátások, nőgyógyászat területén. A Maternity a minőségi szolgáltatást helyezte a fókuszba, nem is szeretnének jelenlegi terveik szerint 2-3-szor nagyobbak lenni. Kiemelte: sok betegüknél látják, hogy ha valaki csak az éves szűréseken megy keresztül, az nem elegendő alaposság, többre van szükségük és ezt náluk kaphatják meg a páciensek, mert ez esetben megkeresi a specialistát, a komoly szakembert, akit náluk talál meg a beteg. Ha nem megyünk bele egy árversenybe, vagy egy kétségbeesett, szakmailag indokolatlan lépésbe, akkor ez a versenyelőny tartható lesz - jelezte a versenytársakra utalva. Innováció, dinamikus reagálás az igényekre, legmodernebb technológiát biztosító eszközbeszerzések - sorolta a kulcsszavakat Sas Andrea.

Nagymihály Attila nagyon jelentős visszapattanásról számolt be Covid-járvány lefutása után a lakossági keresletben, ez azonban mostanra lecsillapodott és stagnálás irányába mutatnak a trendek. Ez szintén a környezettel, a pénzügyi helyzettel függ össze elmondása szerint. Ők is tapasztalják, hogy mivel ez egy olyan ellátás, vagy panasz, amivel könnyebb együtt élni, vagyis az igényt visszatartani, ezért a műtétek száma inkább stagnál. A vizsgálatok száma viszont inkább emelkedik, vagyis a páciensek kíváncsiak arra, hogy alkalmasak-e a műtétre, de a beavatkozást elhalasztják, kicsit tartalékolnak - mondta el.

Lukás László a specialista klinikák melletti érvként említette meg a kisebb reakciókészséget és a rugalmasabb működést. A Covid idején életmentő volt, hogy nagyon rövid idő alatt átálltak PCR-mintavételi tevékenységre.

Munkaerő: ezen áll vagy bukik minden

Az is szóba került természetesen, hogy miként áll a saját szolgáltatójuk a főállású orvosok, szakdolgozók megtartása, alkalmazása terén, hiszen mindegyik humánerőforrás-központú tevékenységet folytat.

Lukács László, a Helvetic Clinics alapító-tulajdonosa szerint

nem csak minőségben, de mennyiségben sincs megfelelő számú szakdolgozó.

Az egyetlen járható útnak a belső képzést tartja. Hasonló eszközzel próbálkoznak a szakdolgozók esetében is.

Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy olyan, kisebb méretű szolgáltató cégekkel kell versenyezniük, ahol a szürke foglalkoztatás valós tény, még akkor is, ha becsukjuk a szemünket. Ez hatalmas hátrányt jelent a tisztán működő cégek számára - mondta.

Lévai Richárd elmondása szerint közel 900 fő dolgozik a Synlabnál Magyarországon, és saját tapasztalata, hogy nagyon sok az idős kolléga, de valószínűleg az egészségügy más területein is. Egy példát is felvillantott arra, hogy ma milyen helyzettel állnak szemben, amikor új munkaerőt akarnak felvenni.

Orvoshiánnyal küszködünk, mindenhol körbenézünk emiatt és megállapítható, hogy a legtöbb fiatal orvos az állami szférában dolgozik. Kevesen vannak ott is, de többen vannak, mint a magánszolgáltatóknál.

Az a béremelési stratégia, ami az elmúlt években jellemezte az állami egészségügyet, az iszonyatosan fájdalmas mindenkinek

- jelezte. Amikor megkeressük az állami intézményben dolgozó kollégákat, a Synlab lehetőségét a legtöbben visszautasítják, azzal az indokkal, hogy azért nem jönnek hozzánk, mert nálatok dolgozni kell - mutatta be a helyzetet. Elmondása szerint a 30-35 éves orvosok inkább bemennek az állami intézménybe, és kevesebbet dolgoznak, biztos fizetésért. Nagyon nehéz a munkaerőpiaci helyzet a laborszakmában - emelte ki. Lévai Richárd szerint a képzések hiánya is nagyon meghatározza a működésüket.

Sas Andrea arról számolt be, hogy a Maternitynél tudatosan készülnek a jövőre, és ennek érdekében részt vesznek a rezidensképzésben. Kinevelnénk a saját magunk jövőbeli orvosait - mondta a cégvezető, aki nagyon bizakodó ezen a téren. A szakdolgozók esetében viszont nagyon rossz a helyzet - emelte ki. Mindezen túl egy nagyon lényeges jelenségre is felhívta a figyelmet.

Magánegészségügyi szolgáltatók is belemegyünk egy árspirálba.

Egymás elől, egymásra licitálva vesszük el a szakdolgozókat és kényszerítjük saját magunkat abba a helyzetbe, hogy nem tudjuk kitermelni egy-egy szakdolgozó bérét, de még görcsösen ragaszkodunk hozzájuk.

Ezt nagyon jó lenne megszüntetni a saját túlélésünk érdekében

- javasolta. Az a dolgozó, aki most 20 ezer forintért tovább áll, az még egy 20 ezer forintért többért cserébe elmegy a 3. szolgáltatóhoz. El kell engedni azt a dolgozót, aki ennyire árérzékeny és nincs lojalitása a cég felé - húzta alá. Elismerte, hogy ez veszélyes mutatvány.

Nagymihály Attila ezzel egyetértve úgy fogalmazott, hogy nagyon nehéz ezt a pozíciót felvenni, mert ma egy jó szakdolgozó elképesztő alkupozícióval rendelkezik, igazi kincs.

Kiöregedtek, elmentek, otthagyták a szakmát - sorolta a problémákat. Elismerte azt is, hogy az utóbbi időben nagyon magas szintre ugrott a fizetési igény.

Szerinte a piac túlszaladt már azokon a béreken, ami rentábilis és a szolgáltató által kitermelhető.

