Belenézhetünk a magyarországi erőművek kulisszatitkaiba – Jön az Erőművek Éjszakája

Október 25-én immár ötödik alkalommal rendezi meg az Erőművek Éjszakáját a Magyar Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), amelyre már elindult a regisztráció és amely rendezvény során betekintést nyerhetünk az ország 62 helyszínén a különböző erőművek kulisszatitkaiba. Aznap tartják a Távhőszolgáltatás Napját is, amelynek keretében a távhőszolgáltatók és távhőtermelők a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal várják.

A MEKH idén ötödik alkalommal szervezi meg az Erőművek Éjszakáját. 2024. október 25-én ismét különleges helyszínek és egyedülálló programok várják a látogatókat hazánk legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari eseményén. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni október 7-től lehet ezen az oldalon.

A főszervező MEKH legfőbb célja, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője az FCC Magyarország Kft. gyáli regionális hulladékkezelő központjába szervezett beharangozó sajtótájékoztatón kiemelte: „Az idei Erőművek Éjszakáján országszerte 62 helyszínen, mintegy 5000 látogatót várunk, akik betekintést kaphatnak az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba. Csatlakozó partnereink idén is a legváltozatosabb helyszíneket nyitják meg a látogatók előtt: bejárhatók lesznek a legnagyobb vízerőművek, a gázerőművek, a legkorszerűbb biomassza fűtőművek, víztározók és víztornyok, de megismerkedhetünk az atomenergia működésével is. A villamosenergia- és a távhőtermelés, a víziközműszolgáltatás és a hulladékgazdálkodás műszaki hátterének megismerése elősegíti a szemléletváltást, ami hosszú távon hozzájárul a hatékony és környezettudatos energiafelhasználáshoz.”

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a víziközmű-szolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését. A hatalmas népszerűségnek örvendő rendezvény minden évben több ezer látogatót vonz. A szervezők idén is hasonló érdeklődésre számítanak, ezért a népszerű helyszínekre érdemes minél hamarabb regisztrálni.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) ebben az évben is csatlakozik az Erőművek Éjszakája programjaihoz, és a rendezvénnyel egy napon, október 25-én rendezi meg a Távhőszolgáltatás Napját. A sajtótájékoztatón dr. Orbán Péter, a MaTáSzSz főtitkára elmondta: „A megújuló energia került az idei évben a középpontba. A Szövetség kiemelt célja a hazai távhőellátás zöldítése, amelyben jelentős szerepe van a biomasszának, a geotermikus energiának, a hulladéknak és az ipari és technológiai folyamatokból keletkező hő hasznosításának. Ennek a zöldítési célnak az elérésében jelentős mértékben támogatja a távhőszektort a kormányzat is és a 2024. évi Távhőszolgáltatás Napja kapcsán indított tartalomkészítési pályázatunk témájának is a távhő és a megújuló energiaforrások kapcsolatát javasoltuk.”

Október 25-én az ország számos pontján várják a távhőszolgáltatók és távhőtermelők a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal, amelyekkel kapcsolatban részleteket ezen az oldalon találhatunk.

Az Erőművek Éjszakáját idén is Gyetván Csaba műsorkészítő, a program nagykövete népszerűsíti, aki az eseményt megelőzően több olyan helyszínen is járt, amelyeket október 25-én személyesen is felkereshetnek a látogatók. Kedvcsináló bejelentkezései elérhetők a MEKH Facebook-oldalán.

