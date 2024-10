Fordulat jön az időjárásban

A következő napokban két front is eléri térségünket, amelyek hoznak egy kis csapadékot; ezt követően viszont szárazabbra fordul időjárásunk, és pár fokot visszaesik a hőmérséklet - írja a Hungaromet Zrt.

Éjszaka nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de reggelig nagyrészt a keleti harmadban még csak magasszintű felhőzet lehet felettünk. Az éjszaka második felében csapadékra már elszórtan számíthatunk - főként hazánk nyugati felén.

Szerdán keleten is beborul az ég, és ott is elered az eső. Eközben már délelőttől délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, kisüt a nap, viszont gomolyfelhők képződnek, amelyekből hátoldali záporok fordulhatnak elő, kis eséllyel egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Ma a déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon napközben meg is erősödik. Éjjel a szél némileg veszít erejéből, ezt követően szerdán ismét többfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 17 között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ennél akár több fokkal hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 19 és 25 fok között valószínű,

keleten a front érkezése előtt állhat be a maximum, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz.

Csütörtök hajnalra főleg keleten képződhet rétegfelhőzet és ködfoltok, majd ezek feloszlása után a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de eközben nyugat felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. A nap második felében nyugat, északnyugat felől a Dunántúlon több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Sokfelé megerősödik, a Nyugat- és Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. A minimum általában 12 és 18 fok között várható, északkeleten azonban hidegebb lehet, a maximum-hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, a délnyugati, déli tájakon lesz a legmelegebb.

Pénteken nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, azonban északkeleten maradhatnak tartósan felhős tájak is. Éjszaka még többfelé, napközben a Dunától keletre fordulhat elő eső, zápor. Többfelé megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél. A kora reggeli 10, 15 fokról 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio