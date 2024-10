Elérte Európát a Kirk, ez vár most a magyarokra: teljesen megőrül az időjárás a hurrikánból fejlődött ciklontól

Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, a csapadékzóna fokozatosan kelet felé halad, így arrafelé is több helyen valószínű időszakos eső

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat várakozása szerint délelőttől délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet és kisüt a nap, a képződő gomolyfelhőkből néhol alakulhat ki rövid életű zápor, esetleg zivatar. Délután keleten is csökken a felhőzet, a délies szél többfelé lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet délután általában 19 és 25 fok között alakul, a tartósabban csapadékos részeken lehet hűvösebb - jegyezték meg.

Csütörtökön újabb októberi nyári nap jön, ugyanis

a Kirk hurrikánból továbbfejlődött mérsékelt övi ciklon hidegfrontja közelíti meg hazánkat,

amelynek előterében erős délies áramlással meleg levegő érkezik fölénk, a csúcshőmérséklet eléri a 21-27 fokot - írja az Időkép.

Csütörtök délután a Dunántúlra záporokkal, helyenként zivatarokkal érkezik meg a hidegfront, és visszaesik a hőmérséklet, este és éjjel a front többfelé hoz csapadékot.

Miközben Florida a Milton hurrikán érkezésére készül, Európa egyes részei felkészülnek a Kirk ex-hurrikán közvetlen csapására. Erős szelek és heves esőzések várhatók

- közölte Scott Duncan skót meteorológus az X-en (korábban Twitter) a ma éjszaka Floridára lecsapó Milton hurrikánról, valamint a mai napon Európát elérő Kirk ex-hurrikánról.

A legnagyobb csapadékmennyiséget Kirk valószínűleg Spanyolország és Portugália északnyugati részén, valamint egy Észak-Franciaországon át Belgiumba, Luxemburgba és Németország nyugati részeibe vezető folyosó mentén fogja lezúdítani

- fogalmazott Duncan.

The swathe of largest rainfall totals from Kirk will likely be found in northwest Spain & Portugal and along a corridor cutting through Northern France into Belgium, Luxembourg and Western parts of Germany. pic.twitter.com/ADVsprD9L5

A brit MET4Cast megjegyezte: a Franciaország felé tartó Kirk ex-hurrikán nagy mennyiségű csapadékot hoz, így magában hordozza a további áradások esélyét.

A Ventusky előrejelzése szerint a Kirk ex-hurrikán Franciaország térségében és a keletebbre fekvő területeken

a következő 30 órában 50 és 90 mm közötti csapadékösszeget eredményezhet.

Ex-Hurricane will move towards the west of Europe in the next few hours. Along with strong winds, it will bring heavy rainfall. In the region of France and areas further east, rainfall totals of 50 to 90 mm are expected over the next 30 hours. See the rain accumulation #Kirk