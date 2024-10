Hanyatlik tovább a magyarországi gázfogyasztás, enyhén nő az áramfogyasztás

Energy Investment Forum 2024 - A MEKH szakmai támogatásával A magyar energetika fontosabb kihívásaival kiemelten foglalkozunk a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum 2024 konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A Központi Statisztikai Hivatal MVM Csoport adatszolgáltatására alapozó összegzése szerint 2024 januárja és szeptembere között mintegy 5,5 milliárd köbméteres volt a gázfogyasztás, ami mintegy 300 millió köbméteres, 5,2%-os csökkenést jelent tavaly az első kilenc hónaphoz képest. A két alszektort nézve ez úgy jött össze, hogy a háztartások 10, a vállalatok, közintézmények 2,8 százalékkal kevesebb földgázt használtak fel eddig idén. Ha 2021 hasonló időszakával vetjük össze az országos adatokat, akkor közel 2 milliárd köbméteres a zuhanás (7,4 milliárd köbméter volt a tényadat). Az azóta elért megtakarításon nagyjából egyenlő mértékben osztoztak a lakossági fogyasztók és a gazdasági szereplők – jegyzi meg a tárca.

Bár az idei harmadik negyedévben főleg

a hűvösebb szeptemberi napok miatt minimális gázfogyasztás emelkedés volt kimutatható, változatlanul érvényes az a várakozás, hogy az egész éves felhasználás 8 milliárd köbméter alatt maradhat 2024-ben.

Ezt egy minapi gázkonferencián Lantos Csaba energiaügyi miniszter és tegnap az MVM vezérigazgatója, Mátrai Károly is jelezte egy interjúban.

Mindezek és a 6 milliárd köbméter körüli föld alatti gáztárolói készletszint alapján a tárca közleménye megállapítja:

A mérséklődő igények különösen a magas készletszint miatt erősítik az ellátás biztonságát, csökkentik Magyarország importkitettségét és a hazai károsanyag-kibocsátást.

Az alacsonyabb gázfelhasználás hozzájárul a klímavállalások teljesítéséhez, az energiaszektor környezetterhelésének visszaszorításához is – mutat rá a tárca. Magyarország az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását az 1990-es bázisévhez viszonyítva az előzetes adatok szerint 43 százalékkal csökkentette tavalyra, ezzel túlteljesítve a 40 százalékos 2030-as célkitűzést. A zöld átállás lendületes előrehaladását jelzi, hogy míg a fosszilis alapú energiatermelés 18 százalékkal mérséklődött, a naperőművek termelése közel másfélszeresére, 47 százalékkal nőtt 2023-ban. Ezzel együtt emlékeztet rá a tárca, hogy az időjárásfüggő energiatermelők kiegyensúlyozásában hosszabb távon is szükség lesz a rugalmasan szabályozható gázerőművi kapacitásokra, ami az ország gázfogyasztását újra emelheti majd. Közben azt is megjegyzi a tárca, hogy a minap a kormány által elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció a geotermikus energia újabb alkalmazásaival 2035-ig összesen mintegy 1-1,2 milliárd köbméter földgáz kiválthatóságával számol.

A gázfogyasztás csökkenő trendjével párhuzamosan emelkedés látszik az áramfogyasztási tendenciában a mért adatok alapján (ebben nincs benne a hmke-szegmens, ott egyelőre csak becslések vannak, tényadat később áll rendelkezésre). A tárca közleménye szerint

a mért áramfogyasztás 1,7 százalékos emelkedést jelez az első három negyedévre, a tavalyi 30 terawattórás szintről 30,5 terawattórára.

Hozzáteszi a tárca: "A villamos energia térnyerése azonban a megújuló termelők tömeges megjelenése miatt ennél minden bizonnyal erőteljesebb az energiamixben. A becslések szerint a háztartási méretű naperőművek részaránya a teljes felhasználásban 7,3 százalékra volt tehető az év eddigi részében."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images