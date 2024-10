Óriásit esett az akkumulátorok ára, és várhatóan közel sincs még itt a vége

Az Alteo saját beruházási tapasztalatai alapján az akkumulátoros energiatárolók beruházási/CAPEX-igénye egyetlen év alatt 40%-kal csökkent, és semmi garancia nincs arra, hogy ez itt meg fog állni. Biztos vagyok benne, hogy a napelemekhez hasonló, vagy még annál is nagyobb csökkenés itt is be fog következni - fogalmazott Fekete Csaba a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásán Az Alteo üzletfejlesztési igazgatója, aki úgy véli, hogy más technológiák nagyon nehezen fognak labdába rúgni, hiszen ez már most is óriási mennyiségben áll rendelkezésre.

A villamosenergia-rendszer stabilitása azért nincsen veszélyben, tehát nem kell megoldani ezt a problémát az akkumulátorokkal, ami nagyon jó hír - hangsúlyozta Fekete Csaba, aki "Akkumulátoros tárolási technológiák: trend vagy hosszútávú megoldás a villamosenergia-rendszer stabilitásának biztosítására?" címmel tartott előadást. Mégis érdemes beszélni arról, hogy mire és hogyan tudjuk használni ezeket az eszközöket a hálózatban, illetve, hogy mi mint Alteo mit látunk itt trendként és problémaként - tette hozzá

Sok előadás korábban úgy kezdődött a mai konferencián, hogy a villamos energia nem tárolható. Ez régen sem volt teljesen igaz, hiszen régen is voltak az energiát - többnyire valamilyen mechanikus módon - tároló berendezések. Ezt elsősorban a szivattyús-tározós erőművek oldották meg korábban, de ezeknek az erőműveknek a fő célja kicsit más volt, elsősorban a (nukleáris) zsinóráram-termelésnek a fogyasztáshoz való igazítása. Ezek rendkívül beruházás/capex-intenzív eszközök, tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyon elterjedtek volna.

Rámutatott: teljesen új világ jött el a lítiumos akkumulátoros technológiák megjelenésével. Azt azonban fontos látni, hogy ennek elsősorban nem az energiaipar a hajtóereje, hanem egyértelműen a közlekedés viszi ezt a fejlődést. Azt is lehet mondani, hogy ami leesik a szalagról, az bőven elég lesz az energetikának a járművek igénye mellett.

Ezért azt gondolom, hogy más technológiák nagyon nehezen fognak labdába rúgni, hiszen ez már most is óriási mennyiségben áll rendelkezésre.

Az Alteo saját beruházási tapasztalatai alapján az akkumulátoros energiatárolók beruházási/CAPEX-igénye egyetlen év alatt 40%-kal csökkent, és semmi garancia nincs arra, hogy ez itt meg fog állni. Biztos vagyok benne, hogy a napelemekhez hasonló vagy még annál is nagyobb csökkenése itt is be fog következni - fogalmazott. Ez a tárolók versenyképességét alapvetően meghatározza, hiszen gyakorlatilag csak CAPEX-költségük van, üzemeltetési nincs.

Azt, hogy az akkumulátorok milyen piacokon és hogyan tudnak működni, elsősorban a piacok átalakulása és az akkumulátorokhoz való alkalmazkodása határozza meg. Azt látjuk, hogy a rendszerszintű szolgáltatások piacán korábban szinte kizárólag csak az FCR-ben voltak akkumulátorok, míg most már az aFRR-be is be lehet őket részben kapcsolni. Természetesen kereskedelmi (spot) piacokon is abszolút használhatóak, és a hálózatok feljavítására is használhatóak, de én nem gondolom, hogy ez lenne az alapvető funkciója, hogy ebből sok pluszt fog a hálózat élvezni.

Úgy véli, hogy az akkumulátor alapvetően kereskedelmi problémákra nyújthat megoldást, és elsősorban a rendszerszintű szolgáltatási piacon fog egy árcsökkenést hozni az, hogy 2026 közepétől jelentős növekedés lesz a hazai akkumulátor-kapacitásban. Természetesen később várhatóan jelentősen tovább növekedhet a hazai akkumulátor-kapacitás. Majd meglátjuk, hogy a napon belüli arbitrázs lehetőségek kiaknázására milyen megoldást fog jelenteni - mondta.

Az Alteo 2017 óta "akkumulátorozik", és a 11 MW-nyi akkumulátor az FCR-en van. Magyarországon jelenleg nagyjából megközelítőleg 50 MW beépített teljesítőképességgel működnek akkumulátorok, amelyek szintén az FCR piacon vannak, ahol megjelenésük gyors és jelentős árcsökkenést eredményezett. Ez egy nagyon akkumulátorbarát piac, hiszen itt közepes töltöttség körül használjuk az akkumulátorokat nagyon gyors le- és felszabályozásra. Ugyanakkor ez a piac meglehetősen behatárolt nagyságú és telített, vagyis az újonnan települő akkumulátorok erre a piacra nem nagyon számíthatnak.

Az aFRR-piac már lényegesen nehezebb, és hagyományos formájukban az akkumulátorok erre a piacra be sem tudtak volna menni, de a szabályozói változtatások ezt lehetővé tették. (A havi piacra egyelőre nem mehetne be, de a napon belüli piacon már részt vehetnek.) Ez a korlátosság azért jelent egyfajta kockázatot az akkumulátorok számára is.

A MAVIR aFRR igénye az elmúlt időszakban nem nagyon emelkedett, dacára annak, hogy nagyot nőtt az időjárásfüggő kapacitás Magyarországon. Tehát itt azért arra sem lehet számítani, hogy óriási emelkedés jön még ezen a piacon és az akkumulátorok majd nagyon magas bevételt tudnak generálni. Hozzátette: a kannibalizációs hatás miatt éppen az új belépő akkumulátorok majd jelentős árcsökkentést fognak hozni, ahogyan ez a hatás az arbitrázs lehetőséggel kapcsolatban is jelentkezik majd várhatóan.

A befektetőknek CAPEX- és működési támogatást biztosító "akku-METáR" lényegében garantál egy bevételszintet a tárolóknak, remélhetőleg ezek a projektek minél nagyobb számban fognak megvalósulni. Ezeknek a piacibb típusú tárolóknak azonban komolyabb kockázatokat kell futniuk, az árkörnyezet bizonytalanságaira tekintettel pedig várható, hogy a piac ki is fog várni majd kicsit, az első telepítési kör hazai villamosenergia-rendszerre gyakorolandó hatásainak ismeretében is - fogalmazott Fekete Csaba, az Alteo üzletfejlesztési igazgatója.

