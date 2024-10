Új idősávos villamosenergia-tarifatípust vezetnek be Magyarországon!

Az év végén a kisfeszültségen feltelepített okos mérők száma országosan már megközelíti a 800 ezer darabot, így a hatályos jogszabályokból eredő feladaton túl időszerű is, hogy bevezessünk egy olyan új tarifatípust, amely kihasználja az ezen eszközökből eredő előnyöket - mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese a Portfolio Energy Investment Forumon. Az új villamosenergia-tarifa ciklusban nem csak a profilos elszámolást felváltó, szinte valós idejű idősoros elszámolásra, hanem a terhelés-áthelyezést (load-shifting) ösztönző zónaidős tarifálásra is mód nyílik majd.

Az energiapiacokat a feje tetejére fordító háború már több mint két éve tart, de mára a piacok megnyugodtak, stabilizálódtak - mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában a gáz- és árampiaci folyamatokra utalva. Nem szeretném elhallgatni ugyanakkor a kockázatokat sem, mert az árak továbbra is ki vannak téve a geopolitika szeszélyeinek is - tette hozzá.

Az ukrán gáztranzit-szerződés megújításának bizonytalansága a régióban máris több országban földgázszállítói tarifaemelkedéshez vezettek, emellett a közel-keleti konfliktus esetleges eszkalációja is magában hordozza a nagykereskedelmi áremelkedés lehetőségét, amely a hazai sőt az európai versenyképességi helyzetre is kedvezőtlenül hatna.

A villamosenergia-piacok működési keretét és egyben kihívásait meghatározó tényező a 2050-es nettó karbonmentes jövőképhez tartozó, egyre magasabb arányban beépítendő megújulóenergia-termelő egységek és ezek nehéz rendszerbe illeszthetősége is. Az új nemzeti energia és klímaterv (NEKT) 2030-ra már 32%-os megújuló arányt irányoz elő a villamosenergia-termelésen belül, ami a jelenlegi duplája.

A beépített fotovoltaikus kapacitások teljesítménye éppen ezekben a hetekben haladta meg a nyári fogyasztási csúcsot jelentő 7 gigawattot (GW), az évtized végére pedig már 12 GW beépített megújuló kapacitás, zömmel napelem a deklarált energiapolitikai cél. A bőkezű támogatások miatt a 2019-es, előző NEKT céljai idő előtt teljesültek örömteli módon, ez azonban komplex rendszerszintű anomáliákat is hozott magával.

Ezek közül néhány: a nyári hőhullámok során napon belül látott extrém, akár 1000 euró/megawattórára (MWh) rúgó árvolatilitás, a kötelező átvételi rendszer ipari versenyképességet terhelő hatása, a kínálati szűkösség a szabályozási piacon, a hálózatokon jelentkező kapacitásszűkületek és feszültségingadozások, betáplálási korlátozások, hosszú várakozási idő a csatlakozási pontokra, vagy éppen a június 21-i nyugat-balkáni nagy áramszünet. A kihívások több rétegűek, komplexek és össze is függenek egymással, és sajnos senkinek nincsenek mellényzsebből előhúzható, triviális megoldásai.

Néhány ponton azért közösen előre tudtunk lépni az elmúlt évben - fogalmazott. Az a mérnöki tény, hogy a hálózati elemek megépülése hosszabb időt vesz igénybe, mint a termelő egységeké, figyelmünket a meglévő hálózatok kihasználtságának növelése és az önellátási ambíciók ösztönzése felé irányította. Ezt a célt szolgálja, hogy az ipari parkok termelői és fogyasztói most már egyfajta ipari energiaközösségként osztozhatnak ugyanazon csatlakozási ponton, melyhez kapcsolódva rendszeresen publikáljuk is az egyes csatlakozási pontok tulajdonosainak listáját. Ezzel megnyílt a mérőóra mögötti önellátóbb világ megszervezése előtt az út.

Itt Ságvári Pál felhívta az ipari fogyasztók és termelők figyelmét, hogy a kereskedőik, beszállítóik és partnereik bevonásával éljenek ezzel a lehetőséggel, mivel időben biztosan jobban járnak, mintha az új, fizikai csatlakozási lehetőség megépülésére várnának.

Szintén a gyorsabb csatlakozási hozzáférést hívatott biztosítani a napon belüli részleges, úgynevezett komplementer kapacitás használat is. Az ipari méretű tárolói pályázati program is erre épül, így 2026-tól kezdődően közel 900 MWh új tárolási kapacitási kapacitást integrál a rendszerbe, ezzel valamelyest simítva a napenergia-termelés napon belüli egyenetlen termelési görbéjét, és így az áringadozásokat is, oldva a szabályozási piacok feszességén is.

A lakossági frontra térve, a hálózat költséghelyes használata felé tett első és helyes lépésnek tartjuk a háztartási méretű kiserőművek éves elszámolásának felmenő rendszerben történő átalakítását. A Napenergia Plusz program sikere mutatja, hogy a bruttó elszámolás keretében is töretlen a lakossági telepítési kedve. A lakossági beruházási hajlandóságát ösztönzi továbbá a hálózati betáplálási lehetőség újranyitása, illetve a zárolva tartott áramkörök folyamatos felülvizsgálata is.

Természetesen messze vagyunk attól, hogy elégedettek lehessünk ezen lépések megtétele után is - mondta. A robbanásszerű változások a legtöbb szereplőt váratlanul érték. Az előttünk álló hónapokban-években az ipari szereplőkkel, engedélyeseinkkel, beszállítóikkal és partnereikkel közösen fel kell készítenünk a rendszereket egy egyre tervszerűbb és költségtudatosabb energiaátmenetre, decentralizált termelésre optimalizált jövőbiztos hálózatok kiépítésére.

A tervekről beszélve az első lépésnek tekintjük a következő hónapokban véglegesítendő új közzétételi eljárási módszertant, mely a kiosztható csatlakozási kapacitások ütemezését a NEKT mindenkori ambícióihoz igazítja. Ezzel a hálózati engedélyesek és a potenciális befektetők is pontosabban tervezhetnek a pénzügyi és kivitelezési erőforrásaikkal, illetve a szakpolitika is folyamatos visszajelzést kaphat a célok teljesítéséről és teljesíthetőségéről.

Az év végén a kisfeszültségen feltelepített okos mérők száma országosan már megközelíti a 800 ezer darabot, így a hatályos jogszabályokból eredő feladaton túl időszerű is, hogy bevezessünk egy olyan új tarifatípust, amely kihasználja az ezen eszközökből eredő előnyöket

- mondta. Az új villamosenergia-tarifa ciklusban nem csak a profilos elszámolást felváltó, szinte valós idejű idősoros elszámolásra, hanem a terhelés-áthelyezést (load-shifting) ösztönző zónaidős tarifálásra is mód nyílik majd.

A szabályozási piacon részlegesen felborult egyensúlyi helyzeten rövid távon a termelők menetrendtartási szabályainak szigorításával, majd a megújuló erőművek szabályozási potenciáljának legalább részleges hasznosításával célszerű segíteni. A teljes rendszer fizikai és pénzügyi egyensúlyát hivatott elősegíteni a 2025 első felében bevezetendő szűkösségi prémium rezsim is.

Nagy integrációs mérföldkőként a MARI és PICASSO platformokhoz történő csatlakozás legkésőbb 2026-tól a fogyasztói oldalon várhatóan kedvezőbb kiegyenlítő energia költségeket, a termelők számára viszont élesebb nemzetközi versenyhelyzetet fog hozni. Ságvári Pál e ponton felhívta a termelők figyelmét arra, hogy az európai sztenderd szabályozási termékek műszaki elvárásaihoz szükséges fejlesztéseket legkésőbb 2025 végéig el kell végezniük.

A piacintegrációhoz kapcsolódó, az uniós tagságból fakadó 2025-ös jogszabály-harmonizációs feladat az energiakrízis tapasztalatai alapján született electricity market design, a RED III és a REMIT 2.0 csomagok, illetve a villamosenergia-szektor általános kiberhigiéniás növel kiberbiztonsági kódex átültetése és alkalmazása is.

A MEKH részéről kiemelt figyelemmel kísérik a kormányzat által megfogalmazott gáz, nukleáris és szivattyús-tározós nagyerőmű-fejlesztéseket. A Hivatal álláspontja szerint a villamosenergia-piacok működése ellátásbiztonságának garantálása főleg az erőteljes elektrifikációs és újraiparosítási kontextusban egyelőre nem képzelhető el konvencionális erőművek építése nélkül.

A konvencionális eszközöket kiegészítő megatrend, hogy a decentralizált termeléshez kapcsolódó, elsősorban a digitális forradalomre épülő innováció sok formában utat követel már magának. Ezek remélhetőleg már közép távon olcsóbbá és rugalmasabbá tehetik az energiatermelést, -szállítást és -elosztást. Az innováció területén a szabályozási keretek dinamizálása szükséges, hogy teret nyithassunk a műszakilag és gazdaságossági szempontból érett, de idehaza még nem alkalmazott megoldások akár párhuzamos tesztelésére is.

Az elmúlt időszakban összegyűjtöttük a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, ami alapján az év vége előtt konzultációra bocsátjuk az energetikai szabályozási tesztkörnyezet rendelettervezetünket is - mondta el.

A MEKH talán legfontosabb feladata a cégekkel szemben fair, a fogyasztók számára megfizethető hálózati tarifák biztosítása. A 2025 elején induló új négyéves tarifaciklus költség-felülvizsgálata még javában tart, a január elejétől érvényes új átviteli és elosztói tarifákról november 16-áig dönt a MEKH.

A mögöttes hálózatfejlesztési módszertant az engedélyesekkel együttműködve folyamatosan fejlesztjük - mondta. Kézzelfogható eredményként egyre több túlterhelődött hálózati elem esetén maguk az engedélyes cégek javasolnak már nem hagyományos fejlesztéseket, melyek általában költséghatékonyabb megoldások a hagyományos, vasba történő beruházás helyett. Ezek mögött új hálózati modellek dolgoznak, melyek a jelentős túlterhelődésre reagálnak.

Mindezekkel együtt is látványosan megindult az energiaátmenet, és ez intenzív fejlesztési igényeket jelent. Ezt jól szemlélteti, hogy az elosztók és a MAVIR együttes éves aktivált beruházásai a korábbi 100-200 milliárd forintról 2025-től az évi 400-500 milliárd forintos sávba ugrik.

A dekarbonizációra térve Ságvári elmondta, a földgázhálózati tarifákat megalapozó költségfelülvizsgálatát is ezekben a hetekben végzi a Hivatal a következő 2025-28-as ciklusra vonatkozóan. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy az értékcsökkenés és a tőkeköltség alapját képező újraelőállítási eszközérték helyett az engedélyes társaság számviteli politikája szerint aktivált eszközértéket vesszük alapul, ezzel reálisabb, transzparensebb tarifalapot teremtve. A tárolói tarifákról 2025 februárban, a szállítóiról májusban, az elosztói díjról augusztusban hozunk döntést. Az előzetes referenciák konzultációs anyaga a MEKH honlapján elérhető, a végleges változatot 2024 október végén publikálja a MEKH.

Bár a következő négy évben nagy nemzetközi határkeresztező kapacitás fejlesztési feladat nem látszik, de a geopolitikai fejlemények indukálhatnak még fejlesztéseket.

Nehezen feloldható kihívás, hogy a trendszerűen csökkenő fogyasztási volumen és napi csúcsok mellett egyszerre kell kibékítsük egymással a legkisebb költség garantálásának és a magas szintű ellátásbiztonság fenntartásának elvét.

A 2025 év kiemelt feladata a földgázhálózatok és a gázmolekulák zöldítését ösztönözni hivatott dekarbonizációs csomag hazai implementálása, mely várhatóan új feladatként a MEKH-re bízza a hidrogénszektor felügyeletét is. A hálózatba táplálható biometán iránt már kitapintható a kereslet - tette hozzá.

A zöldgázok termelésének NEKT-célok szerinti felfutását támogatni fogja az új származási garancia (GO) rendszer, mely regiszterének kialakítását, vezetését a villamos energiához hasonlóan a MEKH-re bízta a jogszabály. A rendszer év végére készülhet el, a termelők auditálásához szükséges tájékoztatót a következő hetekben publikálja honlapján a Hivatal. Jövő évtől bővül a villamosenergia-GO paletta is, már nukleáris alapú és HMKE-termelés is kaphat származási garanciát, sőt mindez a termelési görbét jobban lekövető 15 perces felbontásban is lehetővé válik 2025 elejétől.

A jogalkotó abban is gondolkodik, hogy általánosságban a saját célra történő termelés is kaphasson e rendszerben igazolást, amely e vállalkozások ESG törekvéseit fogja segíteni.

A NEKT ambiciózus, 50%-os megújuló alapú távhő-termelési célkitűzését támogatandó a minisztériummal közösen a MEKH az év végéig előkészít egy új árszabályozási keretet, amely a jelenlegi bruttó eszközérték alapon számolt nyereségkorlát helyett piaci alapú megtérülést fog nyújtani az új és megújuló hőtermelő egységek részére.

Energiahatékonyság: a 2021-ben indult hazai piac erős rajtot vett, az elmúlt 12 hónapban 6 petajoule (PJ) nagyságú energiamegtakarítást lehetővé tevő projektet jegyeztek be a Hivatal nyilvántartásába a hitelesítők, ami az EKR-piac több, mint megkétszereződését jelenti az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Összevetésül: 2022-ben a teljes hazai járműgyártás energiafelhasználása közel 10 PJ volt.

A Hitelesített Energia Megtakarítás (HEM) tanúsítványok árazásának transzparenciáját erősítik a szervezett piaci keretek között, a CEEGEX platformján rendszeres időközönként megtartott aukciók is. A HEM-ek közül a legnépszerűbbek a teherszállításhoz, ipari termelési folyamatokhoz, gőzfelhasználáshoz, valamint a világítás- és fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódnak.

Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai ugyanakkor azt mutatták, hogy az auditiálás gyakorlatát szoros figyelemmel kell követni és folyamatosan elemezni szükséges. Ezért a lakóépületek födémszigetelés és az intermodális közlekedés HEM-eket érintően szeptember második felében pontosítottuk az EKR-katalógust, illetve fokozni fogjuk az ellenőrzéseket is a piac zavartalan működésének biztosítása érdekében - mondta.

Zárásként Ságvári Pál elmondta, mivel az európai versenyképesség fokozásának kérdésköre elválaszthatatlan az európai energiapiaci és -felügyeleti modellek tárgyalásától, ezért a regulátorok is érintettek a vitában. Az európai energiaszabályozó hatóságok szeptemberi budapesti ülésén döntés született arról, hogy részt veszünk a szektor jövőjét meghatározó Draghi-riport szisztematikus feldolgozásában. Ez a MEKH elnökhelyettese szerint minden bizonnyal számos fórumon sok izgalmas vitára fog lehetőséget adni. Ehhez az alapvetést a Hivatal krédója fogja megadni, mely szerint folyamatosan, minden nap keressük az egyensúlyt a dekarbonizációs célok legkisebb költségek melletti megvalósítása és az ellátásbiztonság garantálása között - zárta előadását Ságvári Pál.

Címlapkép forrása: Portfolio