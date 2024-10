Szabó Gergely az európai energiarendszer ellentmondásairól és az energiaválságra adott reakciókról, illetve a dekarbonizációs célokkal kapcsolatos kihívásokról beszélt ma a Portfolio Energy Investment Forum 2024 konferenciáján. A szakember többek között kiemelte: véget ért az olcsó energia kora Európában és visszaesett az energiaintenzív iparágak versenyképessége,

A MET Central Europe Sales regionális elnöke drámai műként mutatta be az európai energiapiac alakulását, melyben prezentációját a “szereplők” energiaválság előtti állapotával kezdte. Az árazási stratégiával kapcsolatban kiemelte: az európai ipar sok éven keresztül az olcsó energia tézisére építette magát, ezt az orosz-európai kölcsönös egymásra utaltsággal lehetett elsősorban indokolni. A piacszerkezettel kapcsolatban pedig elmondható, hogy eltérő nemzeti energiamixek jellemzik a blokkot, ráadásul kevés a tényleges, döntési hatáskör Európa kezében. Ami pedig a versenyt és a szabályozást illeti: egy túlszabályozott piacon az volt a fókusz, hogy csökkenjenek a be -és kilépési korlátok. Európa ezen felül élen jár a dekarbonizációs törekvésekben, akár piacidegen támogatási rendszereken (pl. a KÁT Magyarországon) keresztül is, sőt, hajlandó volt visszaszorítani a földgázhoz kapcsolódó fejlesztéseket.

Az energiapiaci dráma alapkonfliktusa az, hogy ezek a szereplők nem igazán “bírják” egymást, a fent leírt négy tényező nehezen összeegyeztethető,

a célok elérése érdekében valamelyik mindenképpen sérül,

emeli ki a szakértő.

A bonyodalom során ezek a szereplők mind oda-vissza hatnak egymásra. Erre az alapállapotra robbant rá az energiaválság, ami azt okozta, hogy az európai energiafogyasztóknak egy év alatt ezermilliárd eurós nagyságrendű plusz terhet kellett kifizetnie. A reakció az volt, hogy

Európa, ideiglenesen feladva az egyik legfontosabb alapértékét, a piactorzító megoldások tömkelegét vezette be a szabályozásban, több helyen túlkapacitásokat építettek ki a gázpiacon, várhatóan alacsony jövőbeli kihasználtsággal, ebből következően véget ért az olcsó energia kora Európában és visszaesett az energiaintenzív iparágak versenyképessége, ugyancsak zajlik eközben a dekarbonozáció tekintetében a rendszer “áthuzalozása”, beintegrálni a vonatkozó termelési eszközöket rengeteg pénzbe fog kerülni, nagyságrendileg akkorába, mint az energiaválság került.

A fentiekből az következik, hogy a dekarbonizációs célok eléréséhez szükség van a rugalmasságra, azaz a földgázra. De adódik a kérdés: ki fogja ezt finanszírozni? Európa épp az elmúlt években bizonytalanította el a piaci befektetőket a szabályozás kiszámíthatóságát illetően. Ha viszont állami finanszírozásban kell ezt végig gondolni, ott még azt is meg kell ugrani, hogy hogyan lehet kivezetni a mára lassan fenntarthatatlan, megújuló beruházásokat segítő támogatási rendszereket nagyobb konfliktus nélkül? – sorolja a dilemmákat Szabó Gergely.

A jó hír az, hogy a mű tetőpontja,

a drámai harc kiéleződése a Draghi-jelentéssel már elkezdődött,

véli a szakértő. Ebben ugyanis szerencsére látszik, hogy Európa felismerte a problémát és elkezdett dolgozni a megoldáson, a jelentés a dekarbonizáció és az energiafüggetlenség ipari szempontú végiggondolását sürgeti, emeli ki a szakértő.

Bár a földgáznak még sokáig fontos szerepe lesz, ez a dráma a végén a villanyról szól.

Mit tehetünk mi?

– teszi fel a kérdést Szabó Gergely. Technológiai ugrás és egészen forradalmi energiatárolási fejlesztések nélkül, a következő 10-15 évben azon kell dolgoznia az iparágnak, hogy a napi keresleti profil “mozgatható” részeit a megújuló termelés kínálatához igazítsák. Vagyis egy menyugtató végkifejlethez sokkal tudatosabb tervezést kell megvalósíttatni az ügyfelek oldalán és

át kell alakítani a fogyasztási gondolkozást:

amennyire lehet, akkor kell használni az energiát igénylő termékeket, amikor a megújulók mennek a piacon, magyarul süt a nap vagy fúj a szél. Meg fogunk lepődni, hogy milyen tartalékok vannak egy ilyen gondolkodásmód átalakításban – zárta előadását a szakember.

