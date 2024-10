Virág Barnabás üzent: szünet jöhet a kamatcsökkentésekben

A szeptember vége óta kibontakozott fejlemények miatt megváltozott környezetben a döntési mozgástér egyértelműen a kamatcsökkentési ciklus szüneteltetése felé tolódott el - jelezte Virág Barnabás MNB-alelnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban. Rövid időn belül ez a második megszólalása a jegybankárnak, amivel a kamatcsökkentési várakozásokat igyekszik hűteni a piacon.

Rövid időn belül másodszor szólalt meg a kamatpálya kilátásaival kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás a tegnapi Bloomberg-nyilatkozat után most a Reuters hírügynökségen keresztül üzent a piaci szereplőknek. A csütörtök délelőtt megjelent mondataiban

már eggyel határozottabban jelezte, hogy a kamatcsökkentés szüneteltetése jöhet el a következő kamatdöntő ülésen.

Mindezt azzal indokolta, hogy a pénzpolitikai döntéseket befolyásoló körülmények szeptember vége óta több területen is jelentősen megváltoztak. A szeptember vége óta történt fejlemények határozottan eltolták lehetséges döntések fókuszát a kamatcsökkentési ciklus szüneteltetése irányába - mondta.

Az év hátralévő részével kapcsolatos kamatkilátások kapcsán pedig úgy fogalmazott: a döntések hatóköre határozottan szűkült.

A következő tényezőket említette meg a megváltozott környezet kapcsán:

A geopolitikai konfliktusok intenzitása növekedett.

A nyersanyagárak emelkedtek.

Változtak az amerikai kamatkilátások, magasabbra tolódtak.

A feltörekvő piaci kockázatvállalási hajlandóság csökkent. Ezek mind hatással vannak az inflációs pályára szerinte.

A közelmúltbeli fejlemények tovább erősítik a fegyelmezett és szigorú monetáris politika szükségességét - jelezte előre Virág Barnabás.

Valószínűleg nem véletlen, hogy Virág Barnabás MNB-alelnök bő 24 óra leforgása alatt kétszer is megszólalt a kamatkilátásokat illetően, mindkét esetben inkább hűtve a kamatcsökkentési várakozásokat és az utóbbinál már konkrétan a kamatcsökkentési ciklus megállítására tett utalásokat. Érdemes megjegyezni, hogy bár a friss inflációs adatok arra ösztönzhetnék a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a következő hónapokban tovább csökkentse az irányadó kamatot, hiszen a pénzromlás üteme a jegybanki célszintre csökkent (3%-ra), Virág Barnabás szavai arra utalnak, hogy a jegybank óvatos lesz. Az alelnök bizonyára a kedvező inflációs adatoktól nem függetlenül fogalmazta meg azt a véleményét, hogy szűkült a kamatvágási mozgástér, elébe menve az olyan piaci várakozások felerősödésének, amelyek az alacsony inflációból több kamatvágást áraznának (a forint csütörtök délelőtti mozgása alapján úgy tűnik, hogy a befektetők az inflációs adat alapján már elkezdték árazni a kamatcsökkentéseket).

Az MNB által felállított keretrendszer alapján ez a mostani kijelentés nem meglepetés még akkor sem, ha közben a szeptemberi infláció a vártnál jobb lett. A geopolitikai kockázatok erősödése, a kínai gazdasági stimulus mind inflációs kockázatot hordoznak, miközben elképzelhető, hogy az USA-ban sem a növekedés miatt kell aggódni. Ezek miatt a feltörekvő devizák nyomás alá kerültek, különösen az olyan magas bétájú gazdaságok, mint amilyen a magyar is.

A fentiek fényében a nemzetközi és a hazai folyamatok is inkább egy óvatosabb megközelítés felé mutathatnak. Mostantól tehát az a kérdés, hogy mi is lesz a gyakorlatban ez az óvatosabb megközelítés.

