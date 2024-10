Fontos üzenetek tömege hangzott el a Portfolio Energy Investment Forumon, lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája

Az Alteo saját beruházási tapasztalatai alapján az akkumulátoros energiatárolók beruházási/CAPEX-igénye egyetlen év alatt 40%-kal csökkent, és semmi garancia nincs arra, hogy ez itt meg fog állni. Biztos vagyok benne, hogy a napelemekhez hasonló, vagy még annál is nagyobb csökkenés itt is be fog következni - fogalmazott Fekete Csaba a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásán Az Alteo üzletfejlesztési igazgatója, aki úgy véli, hogy más technológiák nagyon nehezen fognak labdába rúgni, hiszen ez már most is óriási mennyiségben áll rendelkezésre.