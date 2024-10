A brüsszeli bizottság a fegyvereken keresztül föderalizálná Európát

Az új Bizottság első nyilatkozatai és összetétele is világossá tette: a brüsszeli testület katonai-védelmi téren komolyabb szerepet szán magának a jövőben. S mindjárt a lényegre térne, a kül- és védelempolitikai hitelesség alapjául szolgáló fegyveripart vonná egyre inkább saját vonzáskörébe. Csakhogy ez a terület – éppen létfontossága miatt – mindezidáig szigorúan tagállami hatáskörben maradt. Jó vagy rossz ötlet-e több beleszólást adni „Brüsszelnek”? Netán a fokozódó nemzetközi helyzetben így is, úgy is elkerülhetetlen? Avagy épp ellenkezőleg: az egész sürgés-forgásnak esélye sincsen?

Az ürügy: háború van

Az érvelés, mint általában, elsőre most is hibátlannak tűnhet. A kontinensen dúló háború árnyékában Európa ráeszmélt végre, hogy csak összefogva lehet képes labdába rúgni az egyre feszültebbé váló geopolitikai vetélkedésben. Egységben az erő ugyebár. Ám mint általában, az EU az adott kihívásra most is úgy válaszol, hogy reakciója nem annyira a konkrét helyzetről szól, mint inkább saját magáról. A Politico c. újság egy cikkének címe finom iróniával utalt erre: „Az EU védelempolitikai rövidítések hadát indítja Putyin ellen”. Való igaz: az Unió biztonság- és védelempolitikai szótára az utóbbi két és fél év során egy egész ábécére való arzenállal lett gazdagabb.

Az ötletesebb EU-bürokraták némely mozaikszónak angolul értelmet is adtak, ilyen például a lövedékek gyártásának ütemét és kapacitását növelését célzó ASAP, vagy a nemrég javasolt FAST, a védelmi ellátóláncok átalakítását támogatni hivatott alap. Az idén márciusban bemutatott kezdeményezés-csomagban (EDIP: európai védelmi beruházási program) szereplő többi betűszó memorizálása azonban bonyolultabb: a kutatás-fejlesztést finanszírozó EDF, és a közös beszerzéseket ösztönző EDIRPA mellé társul benne az európai fegyvereladások megkönnyítésére létrehozandó EU FMS (foreign military sales), amerikai mintára, továbbá az uniós fegyverkezési program jogi keretét biztosítani szánt SEAP.

Mindez az EDIS-nek nevezett új stratégia-tervezetbe illeszkedik, hogy idővel úgymond reagálóképesebbé tegye az EDITB-t, az európai védelmi technológiai és ipari bázist. Ami a jelen helyzetben és a belátható jövőt nézve kétségkívül jól hangzik. Viszont nem ez lenne az egyetlen és legbiztosabb következménye. Hanem a tagállami kontroll gyengülése és a Bizottság térnyerése hadiipari, majd azon át a kül- és védelempolitikai kérdésekben. Az ukrajnai háborúhoz ennek az égvilágon semmi köze: a brüsszeli testület immár harminc éve kitartóan igyekszik megvetni a talpát a nemzeti szuverenitás szívét képező, az ipar és a védelempolitika metszéspontjában található fegyverzeti területen.

Az akadály: az EU szerződés betűje és szelleme

Az uniós szerződésekben a védelemhez köthető kérdések különleges helyet foglalnak el. A legutóbbi, a kül- és biztonságpolitikában közös szerepvállalást szorgalmazó 2009-es Lisszaboni Szerződés is óvatosan bánik velük: rendelkezéseiben a „katonai vagy védelmi vonatkozású” ügyek a közös szabályok alól újra és újra kivételt képeznek.

A hadiipar szigorúan tagállami hatáskörben tartását garantáló 346. cikk már az integráció kezdetén ebben a szellemben fogalmazódott meg.

Eszerint: „a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket”, továbbá „egyik tagállam sem köteles olyan információt szolgáltatni, amelynek közlését ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel”.

A fegyverek gyártását és beszerzését-értékesítését a közös piaci szabályok alól kivonó, az ezzel kapcsolatos titoktartást engedélyező cikk a nemzeti szuverenitás egyik utolsó, hagyományosan rendíthetetlennek ítélt bástyája. Nem véletlenül. A nemzetközi erőviszonyokban a hitelesség előfeltétele, hogy valakinek megvan-e a saját – más ország prioritásaitól, engedélyezésétől, kénye-kedvétől nem függő – képessége rá, hogy magát megvédje. Hovatovább akaratát szükség esetén saját határain kívül is érvényesítse. Az európai integráció abszolutistáinak szemében kezdettől szálka, hogy a tagállamok felettébb eltérő hadiipari kapacitásai az egységesítés és uniformizálás ellenében hatnak. A Bizottság próbálkozásai a fegyverzet-politika kivételes státuszának megnyirbálására azonban mostanáig rendre kudarcot vallottak.

A jó, a rossz és a csúf

Az ukrajnai háború viszont új lehetőséget teremtett: a Bizottság korábbi, életidegen megközelítésében 180 fokos fordulat következett be.

Immár hajlandó a reálpolitika szemüvegén keresztül nézni erre a kulcsfontosságú területre.

Eleddig ugyanis a brüsszeli testület a piaci ortodoxia, a verseny és a nyitottság jelszavait lengetve próbálta saját hatósugarába vonzani a fegyverzeti szektort, a tankok, rakéták és hadihajók beszerzését úgy szabályozva, mintha tűzőgépekről vagy fogkefékről volna szó. Nem csoda, hogy a tagállamok rutinszerűen használták a 346-os cikk által garantált kiskaput.

A félreértelmezett szabadkereskedelem jegyében a Bizottság ráadásul hallani sem akart „európai preferenciáról”. A „protekcionizmust” elkerülendő inkább a szélrózsa minden irányában nyitva hagyta volna az európai piacot. Mindez azonban most gyökeresen megváltozott. Hadiipari programjavaslata hirtelen az ellátásbiztonság és az állami beavatkozás fontosságát hirdeti. A stratégiai autonómia megteremtését pedig egyenesen szervezőelvévé emeli. Sajnálkozik, amiért az ukrán háború kitörése óta az az Európában beszerzett fegyverek 78 százaléka kívülről (63 százalék az USA-ból) érkezett, és ennek fényében célként tűzi ki, hogy 2030-ra a védelmi befektetések legalább felét az EU-n belül kell tartani.

Mindez rendkívül dicséretes. A Bizottság látványos megvilágosodását azonban nem annyira a védelempolitikai realitások felismerése, hanem az intézményi logika – saját hatáskörének növelése, egyúttal az integráció föderalizálása – motiválja. Kezdve a tagállamok titoktartási jogának lefaragásával. Az elképzelések szerint ugyanis a Bizottság „feltérképezheti” az európai fegyverzeti ellátóláncokat, s ez alapján adott esetben vészhelyzetet deklarálva a Tanács többségi jóváhagyásával (a nemzeti vétót sutba dobva) beavatkozhatna a gyártási-értékesítési folyamatokba. Ehhez pedig – az integráció történetében először – saját védelmi (és űrpolitikai) biztosa is van.

A litván Andrius Kubilius egy olyan pillanatban lép hivatalba, amikor az EDIP javaslatai mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon nagyobb szerepet szánnak a Bizottságnak. Az átmeneti EDIRPA és ASAP programok ugyanis kibővülnének és állandósulnának. Az EU-költségvetés támogatása mellett a közös (többnemzeti) fegyverbeszerzések aránya a jelenlegi 18 százalékról 40 százalékra emelkedne az évtized végére, a mostani lőszergyártás-stimuláló kezdeményezés pedig a jövőben kiterjedne egyéb hadászati eszközök termelésére. Eközben intézményi oldalon az EDIP-et irányítani hivatott, a tagállamokat, az Európai Védelmi Ügynökséget és a Külügyi Főképviselőt tömörítő új testületben már a Bizottság vinné a prímet.

De mégis mi a gond ezzel? Papíron tökéletesebbet álmodni sem lehet: az EU végre beszáll a védelmi ipar finanszírozásába, a tagállamokat arra ösztönzi, hogy lehetőség szerint együtt gyártsanak-vásároljanak fegyvereket, mindezt pedig úgy, hogy közben még a stratégiai autonómia követelményére is ügyel. Ebben az olvasatban problémát egyedül az alulfinanszírozás jelenthet: a három évre előirányzott 1,5 milliárd euró nevetségesen csekély összeg az ambíciókhoz képest. A Bizottságnak erre is van ötlete: az előző biztos, Thierry Breton, 100 milliárd hiányzó euróról beszélt, Kubilius ehhez eurókötvényekben, közös hitelfelvételben gondolkodik. Egy ilyen pénzügyi konstrukció a remények szerint a tagállamok vonakodását is segítene legyőzni. Vagy igen, vagy nem.

A tagállamok ugyanis nem véletlenül ragaszkodnak a 346. cikkhez: ez garantálja kontrolljukat ebben az alapvető kérdésben.

Ráadásul a fegyverzeti együttműködést egyetlen pillanatig sem akadályozza: amikor a műveleti szükségletek, politikai célok összeegyeztethetők, akkor az egyes országok a költségek csökkentése érdekében maguk is keresik a kooperációs lehetőségeket. Ha mégsem sikerül, az azért van, mert úgy ítélik meg, hogy az adott feltételek mellett (bizalomhiány, prioritásbeli ütközések) a közösködésnek politikai-stratégiai szempontból túl nagy ára lenne. E reálpolitikai szempontokat felülről félreseperni felettébb kockázatosnak bizonyulhat. Még Jacques Delors is úgy gondolta: „megálljt kell parancsolni akkor, amikor a nemzeti szuverenitás bizonyos vetületeinek az Unióra ruházása felesleges, vagy akár egyenesen veszélyes volna”.

Mivel a tagállamok stratégiai téren továbbra is mélyen megosztottak, a 346. cikk gyengülése azzal fenyeget, hogy egyikük vagy másikuk számára létfontosságúnak tartott kérdésben kisebbségben maradhat. Ilyen például az európai preferencia ügye, aminek jelenlegi állásával egyik tábor sem elégedett. A külső beszerzéseket szorgalmazók kritizálják, hogy a Bizottság javaslataiban foglalt „autonomista” rendelkezések figyelmen kívül hagyják a sürgősségi, megtakarítási szempontokat, s főleg azt, hogy az amerikai fegyvervásárlások egyben a szövetséget is erősítik és védőernyőt garantálnak a fejünk felett. A másik oldal viszont egy pillanatig sem lehet biztos benne, hogy a gyakorlatban kitartanak majd az európai preferencia elvek. Szerintük félő, hogy a többség kiforgatja a hirdetett szándékot, s kihasználja a homályos fogalmazásokat, kiskapukat, kivételeket.

A nemzeti vétó megőrzése az egyik legkényesebb, fegyverzet-politikai területen nem csupán beleszólást garantál, hanem felelősséget, ezáltal motivációt is. A nagy fegyvergyártó országok azért fordítanak erre a szektorra a többiekhez képest aránytalan forrásokat és erőfeszítéseket, mert tudják: az ő felelősségük saját védelmük alapjainak biztosítása, katonai-diplomáciai hitelességük függ tőle. A „közösbe dobásnak” a kicsik talán örülnek, ám a nagyok elfelelőtlenedésével, buzgóságuk lohadásával óhatatlanul Európa egésze gyengülne. Miként arra G. K. Chesterton angol író-filozófus híres példázata figyelmeztet: addig ne állj neki lebontani egy kerítést, amíg nem vagy teljesen tisztában vele, hogy eredetileg miért is állították fel.

Az írás a szerző saját szakmai véleményét tartalmazza, s nem feltétlenül tükrözi a Foreign Policy Research Institute, valamint a Portfolio szerkesztőségének álláspontját.

