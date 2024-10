Baljós jelzés érkezett a kiskereskedelemből, ami az egész világgazdaságnak rossz hír lehet

Várhatóan 5%-kal csökkennek, alig 11,6 milliárd dollárt tehet majd ki a halloweeni költekezés az Egyesült Államokban, ami a kiskereskedelem visszaesésére utal. Mindez pedig az amerikai és így a világgazdaságnak is rossz előjel.

A Halloween ünnepére szánt költések jelentősen, 5 százalékkal alacsonyabbak lehetnek idén, mint tavaly voltak.

Ez a várható csökkenés különösen nehéz helyzetbe hozza a már eddig is eladósodott amerikai kiskereskedőket, akik küzdenek a növekvő költségekkel, miközben a fogyasztók olcsóbb termékek felé fordulnak. Az ünnepi vásárlások során a legnagyobb visszaesés a köszöntőlapok és a jelmezek eladásainál várható, ami különösen érzékenyen érinti azokat a kereskedőket, akik a szezonális vásárlásokra építenek.

A magas infláció és a fokozódó munkanélküliség miatt a jövedelmi alsóbb rétegek családjai különösen nehéz helyzetben vannak, ami csökkenti a vásárlásaik volumenét. A Bloomberg arról ír, hogy

a Michaels Cos. friss jelentése szerint a 100 000 dollár alatti jövedelemmel rendelkező háztartások költekezése visszaesett, ami alacsonyabb kosárméreteket eredményezett.

Erica Weisgerber, a Debevoise & Plimpton LLP elemzője szerint a 2024-es év tökéletes vihar a kiskereskedők számára, mivel a költségek emelkedése és a csökkenő fogyasztói kereslet rendkívül megnehezíti a fizikai boltokat működtető kiskereskedők helyzetét.

Bár a nehézségek ellenére a Michaels és az At Home Group reméli, hogy nagyobb részesedést szerezhet a Halloween költésekből. Az At Home szoros költségvetésű második negyedéves bevételei után optimistán tekintenek a Halloween előtti időszakra. Az Apollo Global Management által birtokolt Michaels is tapasztalt némi növekedést, mivel a vásárlók korábban kezdték el megvásárolni a szükséges készleteket.

A kereskedelmi szektor visszaesése nem csupán a kisvállalkozásokat érinti; több neves vállalat, például a Joann Inc., Big Lots Inc. és Conn’s Inc. is csődbe ment idén.

A Moody's Ratings jelentése szerint a vállalatok sokkal inkább a csődbe menést választják a nehézségek kezelésére, mivel a piaci feltételek nem kedveznek a már eladósodott cégeknek, és a mélyreható átalakítások gyakran csak bírósági úton kivitelezhetők.

A helyzet összességében arra figyelmeztet, hogy a kiskereskedőknek új stratégiákra van szükségük a fennmaradás érdekében.

Az Egyesült Államokban a visszaeső kiskereskedelmi forgalom súlyos gazdasági problémákat vetíthet előre, ugyanis a növekedésben még mindig fontos szerepe volt a lakossági fogyasztásnak. A jövő héten érkező forgalmi adatok a Federal Reserve monetáris politikájára is kihathat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images