Kiszivárgott Orbán Viktor beszéde: itt vannak a részletek!

A miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy a világgazdaság súlypontja keletre tolódik.

Maximum tíz év, és a legeket a világgazdaságban mind Keleten fogják sorolni

- fogalmazott Orbán Viktor. Véleménye szerint Magyarországnak gazdasági semlegességre kell törekednie, és el kell utasítania mindent, ami árthat az országnak. A kormányfő konkrét célokat fogalmazott meg:

Nekünk az Európai Unió átlagos növekedését meghaladó növekedési szintre van szükségünk!

- hangsúlyozta. Ezt a célt a sokszor hangsúlyozott gazdasági semlegesség politikájával kívánja elérni, amely szerinte lehetővé tenné a három és hat százalék közötti növekedési ütemet. Az új gazdaságpolitika részeként Orbán Viktor több intézkedést is bejelentett. Ezek között szerepel egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési program, amelynek célja az ezer eurós minimálbér és az egymilliós átlagbér elérése. Emellett tervben van az exportképes kis- és középvállalkozások méretének megduplázása, amihez új gazdasági tervre és tőkejuttatásra van szükség.

A miniszterelnök bejelentette a munkáshitel bevezetését is 2025-től, amely a diákhitelhez hasonlóan nulla kamatozású hitelt biztosítana a dolgozó fiataloknak. Emellett kiemelte a

megfizethető lakhatás fontosságát, és célul tűzte ki a lakásépítések számának megduplázását, valamint a lakáshitelek kamatának öt százalék alá szorítását.

Orbán Viktor beszédében kitért az aktuális politikai helyzetre is. Kritizálta az Európai Unió vezetését, és figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel továbbra is nyomást gyakorol Magyarországra több kérdésben is.