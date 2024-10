A nemzetek bukása és a bankok hatalma - Ők kapták az idei közgazdasági Nobel-díjat

Budapest Economic Forum 2024 Már csak pár nap a Portfolio Budapest Economic Forum 2024 konferenciájáig!

Daron Acemoglu

Daron Acemoglu török származású közgazdász, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora, aki a politikai gazdaságtan és az intézményi közgazdaságtan területén szerzett hírnevet. Fő kutatási területei közé tartozik az intézmények szerepe a gazdasági fejlődésben, a technológiai változások hatása a gazdaságra, valamint a gazdasági egyenlőtlenségek okai. Daron Acemoglu professzor írásai rendszeresen megjelennek a Portfolio On The Other Hand rovatában, a Project Syndicate-tel megvalósított együttműködésünk keretében.

Acemoglu neve által leginkább fémjelzett könyv a „Why Nations Fail” (Miért buknak el nemzetek?), amelyet James Robinsonnal közösen írt.

A könyv azt kutatja, hogy az intézmények – legyenek azok politikai vagy gazdasági – hogyan befolyásolják a nemzetek sikerét vagy bukását.

Acemoglu és Robinson amellett érvelnek, hogy az inkluzív intézmények, amelyek lehetővé teszik a társadalom széles rétegeinek részvételét a gazdaságban és a politikában, kulcsfontosságúak a gazdasági fejlődéshez. Ezzel szemben a kizsákmányoló intézmények, amelyek a hatalmat és a gazdasági előnyöket néhányak kezében összpontosítják, hosszú távon a stagnálás és a bukás irányába vezetnek.

Acemoglu egy másik jelentős kutatási területe a technológiai változások hatása a munkaerőpiacra és a gazdasági egyenlőtlenségre. Az általa szerzett elemzések bemutatják, hogy hogyan vezethet az automatizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése a munkahelyek átalakulásához, valamint az egyenlőtlenségek növekedéséhez, ha nincsenek megfelelő politikai beavatkozások. Emellett több tanulmánya is foglalkozik azzal, hogy a különböző gazdasági rendszerek hogyan reagálnak a technológiai fejlődésre.

James Robinson

James Robinson a Chicagói Egyetem professzora. Kutatásai a politikai gazdaságtan, az intézményi fejlődés, valamint az afrikai és latin-amerikai országok politikai rendszereinek történelmi elemzésére koncentrálnak.

Robinson kutatásai során arra összpontosít, hogy hogyan befolyásolják a politikai intézmények a gazdasági fejlődést, valamint milyen hatásokkal jár az intézményi változás.

Robinson legismertebb műve, amelyet Daron Acemogluval közösen írt, a „Why Nations Fail”. A könyv széles körű történelmi és földrajzi elemzést nyújt arról, hogy miért sikeresek egyes nemzetek, míg mások kudarcot vallanak. Robinson és Acemoglu amellett érvelnek, hogy a hosszú távú gazdasági fejlődést elsősorban a politikai és gazdasági intézmények jellege határozza meg, nem pedig kulturális vagy földrajzi tényezők.

Robinson másik jelentős területe az afrikai politikai rendszerek és fejlődés. Kutatásaiban különösen nagy figyelmet fordít az afrikai országok politikai instabilitására, az erőszak és a korrupció problémájára, valamint arra, hogy ezek hogyan befolyásolják az afrikai országok gazdasági növekedését.

Robinson különböző területeken – például Kolumbiában – végzett terepmunkát, és elemzései során gyakran kombinálja a történelmi és modern gazdasági-politikai adatokat annak érdekében, hogy megértse, hogyan alakulnak az intézményi változások különböző régiókban.

Simon Johnson

Simon Johnson az MIT Sloan School of Management professzora. Kutatásaival és munkásságával a makrogazdaság, pénzügyi krízisek és globális gazdaságpolitikai kérdések terén vált ismertté. Johnson különösen a 2008-as pénzügyi válság után szerzett nemzetközi figyelmet, amikor

erőteljesen bírálta a nagy bankok és pénzintézetek hatalmát, amelyet a válság egyik fő okaként tartott számon.

Johnson legismertebb könyve a „13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown”, amelyet James Kwakkal közösen írt. Ebben a könyvben részletesen elemzi a 2008-as globális pénzügyi válság okait, különös tekintettel a Wall Street és a kormányzat közötti összefonódásokra.

Johnson és Kwak amellett érvelnek, hogy a pénzügyi szektor szereplői túl nagy hatalomra tettek szert az amerikai politikában, és hogy az erre adott válasz nem volt elégséges ahhoz, hogy megakadályozza egy jövőbeli krízis kialakulását.

Simon Johnson aktív szereplője a globális gazdasági diskurzusnak is.

Számos publikációban és véleménycikkben foglalkozott a nemzetközi pénzügyi szabályozás kérdéseivel, valamint a fejlett és fejlődő országok gazdasági kapcsolataival.

Acemoglu és Johnson a Portfolio-n is megjelent közös cikkükben a mesterséges intelligencia térnyerése kapcsán az ipari forradalom tanulságait boncolgatják.

Címlapkép forrása: Nobel Prize. Sorrendben: Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson