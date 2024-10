Egyelőre nem tudja megítélni a piac, hogy mit várjon Kína legutóbbi lépésétől

A nyugati és a kínai befektetők eltérően reagáltak Peking legutóbbi gazdaságösztönző bejelentésére. Míg a kínai befektetők bizakodóak, addig a nyugati befektetők szkeptikusabbak az intézkedések hatékonyságát illetően. Az eltérő hozzáállás jól tükröződik a nyersanyagpiacokon, különösen a réz árfolyamának alakulásában.

A kínai pénzügyminisztérium szombati sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy kész jelentősen növelni a kiadásokat, azonban konkrét számadatokat nem közölt. Ez a nyugati befektetőket csalódással töltötte el, míg a kínai befektetők úgy értékelték, hogy Peking továbbra is elkötelezett a gazdaság fellendítése mellett.

Az eltérő reakciók jól megfigyelhetők a réz árfolyamának alakulásában. A sanghaji tőzsdén a réz határidős jegyzései hétfőn 0,5%-kal emelkedtek, míg a londoni tőzsdén 1,1%-os csökkenés volt tapasztalható. Bár ezek a mozgások nem jelentősek, mégis jelzik a befektetői hangulat különbségeit.

A hétvégén bejelentett intézkedések részleteit vizsgálva kiderül, hogy a négy intézkedés közül három a helyi önkormányzatok pénzügyi terheinek enyhítését célozza. Peking lényegében a helyi önkormányzatok adósságainak újrafinanszírozását javasolja, lehetővé téve számukra új hitelek felvételét és azok építkezésekre, infrastrukturális projektekre fordítását.

A kínai gazdaság újbóli fellendítésének kulcsa a gyengélkedő ingatlanszektor helyreállítása. Ez nemcsak a fogyasztói hangulatot javítaná, de növelné a nyersanyagok, különösen az acél és a réz, valamint a finomított üzemanyagok iránti keresletet is.

A nyersanyagpiacokon tapasztalható áremelkedések azonban nem feltétlenül tükrözik a fundamentális alapokat.

A kínai acélművek valószínűleg nem fogják növelni termelésüket 2024 utolsó negyedévében a gyenge árrések és a továbbra is alacsony kereslet miatt. Még ha a pekingi ösztönző intézkedések be is válnak, a kereslet növekedése várhatóan csak 2025 első felében lesz érzékelhető.

A kínai vezetők fokozzák a retorikát, és egyre közelebb kerülnek ahhoz az ígérethez, hogy mindent megtesznek a gazdaság beindítása érdekében. A kihívás most az, hogy olyan ösztönző intézkedéseket hozzanak, amelyek a valóságban is sikerrel járnak, és meggyőzik a még mindig óvatos befektetőket is.

Forrás: Reuters

