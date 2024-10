Trump és Harris terve is összeroppantanák az amerikai költségvetést

A novemberi elnökválasztás közeledtével a gazdasági tervek a kampány egyik legfontosabb kérdéssé váltak. A választás kimenetele jelentősen megváltoztatja az amerikai gazdaság irányát, tekintettel Donald Trump korábbi elnök és Kamala Harris alelnök eltérő politikai programjára. Míg a várakozások – és bemutatott programja alapján – Harris nagyrészt Joe Biden elnök balközép politikáját folytatná, míg a Trump-adminisztráció 2.0 magasabb vámokat, bevándorlási korlátozásokat és nagyvállalati adócsökkentéseket vezetne be. Szakértők szerint a költségvetést mindkét elnökség nagyon megütné, de a Republikánus Párt jelöltje terhelné meg jobban a büdzsét, miközben több elemzés szerint is lassabb GDP-növekedést hozna Trump megválasztása.

Budapest Economic Forum 2024 Az átalakuló globális világrendről is szó lesz szakmai konferenciánkon.

A 2024-es elnökválasztás közeledtével a gazdaság a választók számára a legfontosabb kérdéssé vált. A választás kimenetele jelentősen megváltoztathatja az amerikai gazdaság irányát, még úgy is, hogy mindkét jelölt volt már hatalmon: Donald Trump korábbi elnökként főként a nagyvállalatok támogatásában, valamint a Kínával szembeni kereskedelmi háború elindításával tette le a névjegyét, míg Kamala Harris alelnökként végig Joe Biden programját képviselte a Szenátusban, ahol a mandátumegyenlőség miatt sokáig övé volt a döntőszó.

Az egyik legfontosabb a kereskedelempolitika területe lesz a kampánybeszédek alapján: bár elsőre nagy különbségek pont a főbb kérdéseknél nem látszódnak, valójában az egész globális helyzetet átszabhatja a választás alakulása.

A legtöbbet ugyan pont Kína-politikájuk kapcsán hallani az elnökjelölteket nyilatkozni, valójában éppen itt a legkisebb az eltérés a terveikben.

Trump eddigi kampányában azt ígérte, hogy drámai, 60%-os vámot vet ki minden Kínából érkező termékre, de az Európai Unió szempontjából ennél aggasztóbb, hogy 10%-os teherrel sújtaná az összes importot.

A vámok – ahogy arra sok közgazdász figyelmeztetett már – növelik az árakat és a költségeket az amerikai fogyasztók és vállalkozások számára.

Bár a tényleges számok a végrehajtáskor a belengetettnél alacsonyabbak lehetnek, egy új Trump-kormányzat eltökélt szándéka lehet, hogy felgyorsítja a Kínával való gazdasági szétválasztást, és potenciálisan megduplázza az összes kínai importra kivetett átlagos vámtételt. Akárhogy is, mivel a protekcionizmus már most is erősebb, mint 2017-ben volt, Trump vámemelései a legtöbb szakértő szerint növelnék az amerikai inflációt, visszafognák a GDP növekedését, és potenciálisan megzavarnák az ellátási láncokat – amit felerősítene Kína vagy más célzott kereskedelmi partnerek bármilyen megtorló intézkedése.

Ezzel szemben Harris kereskedelempolitikája a Biden alatti status quo-t hosszabbítaná meg. A vámok nem csökkennének a jelenlegi szintről, hanem fokozatosan kiterjeszthetők lennének bizonyos, aggodalomra okot adó ágazatokra. Harris inkább a célzott exportellenőrzést alkalmazná és a belföldi ipartámogatási politikára támaszkodna, mint a vámemelésekre, fenntartva az USA és Kína kapcsolatát a jelenlegi „irányított hanyatlás” útján – amint azt Ian Bremmer, az Eurasia Group politikai kockázatkutató és tanácsadó cég alapítója és elnöke is megállapította elemzésében.

Fontos megjegyezni, hogy bár Trump kereskedelmi háborút indított Kína ellen az előző elnöksége alatt,

Joe Biden nemhogy enyhített volna a korlátozásokon, hanem számos stratégiai ágazatban – például a chipek, informatikai és e-autós termékeknél – sokkal keményebb csapásokat mért az ázsiai gazdaságra.

A bevándorlásnál keménykednének, de más a számla végösszege

Trump bevándorlási politikájának drasztikus gazdasági következményei lennének. Megfogadta, hogy végrehajtó intézkedéseket hoz a migrációs áramlások visszaszorítására a déli határon, a gazdasági bevándorlás korlátozására és a már az USA-ban dolgozó több millió bevándorló kitoloncolására. Bár a tényleges politikai változások valószínűleg kisebbek és fokozatosabbak lesznek, mint amivel fenyegetett, Trump 2.0 jelentős negatív sokkot okozna az amerikai munkaerő-kínálatban. Ez megemelné az árszínvonalat, táplálná az inflációt, csökkentené a GDP növekedését, leszorítaná az amerikai gazdaság termelési kapacitását, és növelné a szövetségi hiányt – véli Ian Bremmer.

Harris ezzel szemben ragaszkodna a Biden által idén felkarolt, folyamatosan szigorodó politikához, amely megtiltaná, hogy a déli határt illegálisan átlépő személyek menedékjogot kérjenek az Egyesült Államokban. Emellett folytatná a latin-amerikai országokkal való együttműködést a migráció csökkentése érdekében, a térségben a kiváltó okok kezelésével, bár többnyire sikertelenül. Harrisnek csekély esélye lenne arra, hogy egy republikánus szenátusban átfogó bevándorlási reformot fogadjon el.

Ha azonban az illegális bevándorlás továbbra is a jelenlegi ütemben csökken, és a kérdés idővel kevésbé lesz hangsúlyos, akkor politikai mozgástere lehet arra, hogy lazítson néhány korlátozáson, ami dezinflációs lökést adna és fellendítené az amerikai gazdaságot

– teszi hozzá értékelésében az Eurasia Group elnöke.

A Committee for Responsible Federal Budget kutatóintézet most közzétett számításai szerint bárki is nyer, az új migrációs politika költséges lenne az amerikai adófizetnők. Harris és Trump egyaránt a határbiztonság növelését ígéri. Harris a kétpárti határbiztonsági törvényjavaslatot tolná át, amelyet már most is tárgyal a Szenátus, és amely szerint több határőrt, menekültügyi tisztviselőt, bevándorlási ügyekkel foglalkozó bírót és szociális munkást foglalkoztatna, ami egy évtized alatt 100 milliárd dollárba kerülne. Trump ezzel szemben „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programjának” végrehajtását lengette be, ígéretet tett a határfal befejezésére és a Bevándorlási és Vámhivatal megerősítését tervezi, ami a becslések szerint 10 év alatt 350 milliárd dollárba kerülne a szövetségi büdzsének.

Energiapolitikában a zöldítés vagy az olcsó olaj nyer?

A két jelölt közötti különbségek az energiapolitikában kevésbé élesek. Trump egyértelműen a hazai fosszilis tüzelőanyag-termelés maximalizálását részesíti előnyben, míg Harris egykor ellenezte a fraktálást – a repesztéses technológiájú olajkitermelést –, mostanra már a tűrt kategóriába tette. Viszont folytatná az inflációcsökkentő törvény végrehajtását a megújuló energiaforrások növekedésének ösztönzése érdekében.

Mint arra Bremmer felhívja a figyelmet, egy második Trump-ciklusban egyszerűsítené az engedélyezési szabályozást, kiterjesztené a tengeri és sarkvidéki szövetségi olajkitermelési jogokat, felgyorsítaná az új LNG-exportlétesítmények jóváhagyását, és lazítaná az éghajlat- és kibocsátás-szabályozást. Mivel azonban a Biden-kormányzat már támogatja az olaj- és gázipart, amit jól mutat, hogy az amerikai belföldi kitermelés rekordszintre nőtt elnöksége alatt, és a termelést ugyanúgy a piaci feltételek, mint a kormányzati politika határozza meg, Trump nagy ígéreteiből nem lesz semmi:

a kitermelés fokozására valószínűleg az olaj iránti kereslet lesz nagyobb hatással, mint a szabályozói támogatás.

Harris ragaszkodna a demokrata párti konszenzushoz a zöld energiára való áttérés előmozdításáról a meglévő IRA-támogatások és az iparpolitika révén, anélkül, hogy érdemi intézkedéseket hozna a hazai energiatermelés olyan módon történő korlátozására, amely magasabb gázárakat eredményezne. Ez összhangban van Biden elnök stratégiájával, hogy a zöld átmenet úgy valósuljon meg, hogy gazdaságilag és ezáltal politikailag is fenntartható legyen – teszi hozzá Bremmer.

Budapest Economic Forum 2024 Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter, Zsiday Viktor portfóliókezelő, Virág Barnabás MNB-alelnök. Többek között ők is ott lesznek az október 17-i Budapest Economic Forum gazdasági csúcskonferenciánkon. Kiemelt témáink között szerepel természetesen a forint helyzete, a magyar fizetőeszköz kilátása, az árfolyamra ható legfontosabb tényezők részletes tárgyalása.

A költségvetés a valódi ütközőzóna

Bár az amerikai költségvetési egyensúly miatt már a hitelminősítők is egyre jobban aggódnak, egyik jelölt sem beszélt a kampányban az adósságrendezési tervéről. Annak ellenére, hogy Trump és Harris gyökeresen eltérő elképzeléseket kínál az adózással és a kiadásokkal kapcsolatban, a következő évtizedben a hiány növekedni fog, függetlenül attól, hogy ki nyeri a választást – állapítja meg a Committee for Responsible Federal Budget kutatóintézet friss elemzése a két jelölt programjáról.

Bár az államadósság az amerikai GDP több mint 120%-át, a szövetségi költségvetés hiánya pedig több mint 6%-át teszi ki a béke és a viszonylagos jólét idején, mindkét politikuson nagy nyomás van, hogy kezdjen valamit a fiskális alkoholizmussal, de kampányukban mégsem tesznek erre ígéretet.

Valószínűleg Harris és Trump is meghosszabbítanák a 2017-es Trump-féle adócsökkentéseket, amikor az adócsökkentési és foglalkoztatási törvény 2025 decemberében lejár. A fő különbség az, hogy Trump egy republikánus kongresszusi többséggel jelentősen növelné a védelmi kiadásokat, ami az adóemelések ellensúlyozása nélkül a következő 10 évben a hiány felduzzasztásához vezetne (várhatóan 8-10%-ra), és az USA-t a jelenleginél is fenntarthatatlanabb költségvetési pályára állítaná.

Harris ezzel szemben a lejáró adócsökkentések nagy részét is meghosszabbítaná, de néhányat a magas jövedelmű egyénekre vonatkozó magasabb felső adókulccsal ellensúlyozna. Várhatóan a választások után felálló republikánus szenátusi többség – a mérések egyelőre ezt mutatják valószínűbbnek – mind az adóemeléseknél, mind a nem védelmi célú kiadások növelésénél akadályozná a demokrata elnököt a megválasztása esetén – latolgatja az esélyeket Ian Bremmer.

Így elvérezhetne a felső házon Harris adóterve, amely az alacsonyabb keresetű háztartásoknak adna adókedvezményeket, segítené a kisvállalkozókat különböző adójóváírásokkal, valamint a gazdagokra és a nem realizált tőkejövedelmekre kivetett adókkal töltene fel egy lakhatási támogatási alapot.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 29. Kamala Harris terve sokkolja a milliárdosokat, teljesen kiforgatná őket a vagyonukból

A Committee for Responsible Federal Budget (CRFB) új jelentése is arra jut, hogy mind Trump, mind Harris továbbnövelné az államadósságot, hogy megvalósíthassák programjukat, de hatalmas különbség van a két politikus terveinek hatása között.

Trump terve alapján a CRFB úgy számol, hogy a következő évtizedben 7500 milliárd dollárral növelné az adósságállományt, míg Harris javaslatai „csak” mintegy 3500 milliárd dolláros ballasztott tennének az amerikai büdzsére ebben az időszakban.

A jelentés szerint azonban a két kampány annyira kevés konkrétumot árul el a valódi programokról, hogy nagy a bizonytalanság a tényleges költségvetési hatásokat illetően.

A már említett, az adócsökkentési és foglalkoztatási törvény (TCJA) egyes részeinek meghosszabbítására vonatkozó bejelentések alapján a Committee for Responsible Federal Budget úgy számol, hogy

Harris esetében 3000 milliárd dollár, Trump esetében pedig 5400 milliárd dollárral ugorhat meg az államadósság egy évtized alatt.

A különbség abból adódik, hogy Harris ígérete szerint „senki, aki évi 400 000 dollárnál kevesebbet keres, nem fog többet adózni”, ami azt jelenti, hogy az ennél kevesebbet kereső amerikaiak továbbra is részesülnek a TCJA adócsökkentéséből, míg az ennél többet keresők nem. Trump azt ígérte, hogy az adócsökkentéseket megtartja mindazok számára, akik eredetileg részesültek a törvényből.

A borravaló és a túlóra adóztatása jelent vízválasztót

Harris és Trump kampánya egyaránt a borravalóra kivetett adók eltörlését ígérte. Harris terve felső határokat tartalmaz a fizetésre vonatkozóan, hogy megakadályozza a magas jövedelműek esetében, hogy az összes fizetésüket borravalónak jelöljék meg, míg ezzel párhuzamosan a minimálbér emelését is tervezi. A Committee for Responsible Federal Budget becslése szerint Harris borravaló-adómentességi politikája 10 év alatt 200 milliárd dollárba kerülne, míg Trumpé 300 milliárd dollárba.

Trump a túlórapénzek általános adómentességét is javasolta, ami 10 év alatt mintegy 2000 milliárd dollárba kerülne az amerikai kormánynak kieső adóbevételeknél. A társadalombiztosítási juttatások megadóztatásának megszüntetésére irányuló felhívása a harmadik legköltségesebb része a tervének, amely 1300 milliárd dollárral növeli a hiányt a vizsgált tízéves időszakban.

Harris gazdasági tervének második legdrágább része az általa javasolt családtámogatások kiterjesztése, amely jelenleg a legtöbb szülőnek gyermekenként 2000 dollár adójóváírást biztosít. Harris teljes mértékben visszatéríthetővé tenné a gyerekesek adóját, kiterjesztené a jogosultságot a 17 évesekre is, és a jóváírás mértékét 6000 dollárra növelné az újszülöttek esetében, 3600 dollárra a többi hat év alatti gyermek esetében, és 3000 dollárra a hat éves és idősebb gyermekek esetében. A CRFB szerint ez 10 év alatt 1400 milliárd dollárba kerülne.

Mind Harris, mind Trump úgy kívánja ellensúlyozni terveik hatalmas költségvetési terheit, hogy azt ígérik, kormányuk máshonnan szerez majd pénzt. Harris a vállalatokra és a magas jövedelműekre kivetett adókon keresztül kíván bevételt generálni, ami szerinte 4300 milliárd dollárnyi beáramlást jelente.

Trump a külföldi importra kivetett már említett súlyos vámokkal és a környezet- és klímavédelemre fordított kiadások csökkentésével kíván bevételt szerezni, ami 10 év alatt 3700 milliárd dollárt hozna. Sem Harris, sem Trump bevételi tervei nem fedeznék teljes mértékben a tervezett költségeket – értékel jelentésében a Committee for Responsible Federal Budget.

Nagyon más a helyzet, mint 2017-ben

A magasabb vámok, a bevándorlási korlátozások és a nagyobb költségvetési hiány hatásait összesítve egy második Trump-elnökség valószínűleg magasabb inflációt és lassabb GDP-növekedést eredményezne, mint egy Harris-kormányzat. Trump stagflációs politikájának kombinációja arra késztetheti a Federal Reserve-t, hogy hamarabb befejezze kamatcsökkentési ciklusát, ami hosszabb távon magasabb kamatlábakhoz és az amerikai gazdaság lassulásához vezethet. Trump ezután megpróbálhatná a Fed-et a kamatok csökkentésére és a dollár gyengítésére kényszeríteni, ami aláásná a Fed függetlenségét és magasabb kockázati felárakat okozna – állapítják meg mind Ian Bremmer, mind a CRFB elemzései.

Bár egyesek ezt riogatásnak vagy pártoskodásnak minősíthetik, a kiinduló feltételek most nagyon mások, mint 2017-ben. A növekedés lassul, a kamatlábak magasabbak, a magasabb hiány és adósság csökkenti a költségvetési mozgásteret a további adócsökkentésekhez, az infláció csak most normalizálódott több évnyi célérték feletti emelkedés után, a hazai energiatermelés rekordszintű, és a piacok által a Trump 1.0-ban éljenzett alacsonyan lógó politikai gyümölcsök közül már sok mindent leszedtünk – olvasható az Eurasia Group elnökének értékelésében.

Trump és Harris eltérő elképzeléseket kínál a gazdasággal kapcsolatban. Rengeteg jogos – sőt kényszerítő – okuk van a választóknak arra, hogy azt részesítsék előnyben, amit a korábbi elnök kínál. De aki azt várja, hogy Trump csettint egyet az ujjaival, és 2019-es szintű árakat hoz, az nagyot fog csalódni – kivéve persze, ha politikája masszív deflációs recessziót okoz

– jegyzi meg Bremmer.

Címlapkép: A republikánus Donald Trump volt amerikai elnök és a demokrata Kamala Harris amerikai alelnök vitája a The National Constitution Centerben 2024. szeptember 10-én Philadelphiában, Pennsylvania államban. A fotó forrása: Win McNamee/Getty Images